https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851381847.html
В Турции из-под завалов извлекли троих выживших
В Турции из-под завалов извлекли троих выживших - РИА Новости, 11.02.2023
В Турции из-под завалов извлекли троих выживших
Спасатели на шестые сутки после разрушительных землетрясений в Турции продолжают извлекать из-под завалов выживших людей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:54
2023-02-11T11:54
2023-02-11T13:39
в мире
турция
диярбакыр
хатай (провинция)
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851394640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bad22d24be2fc0e8fdbbddffac9c489d.jpg
АДЫЯМАН (Турция), 11 фев – РИА Новости. Спасатели на шестые сутки после разрушительных землетрясений в Турции продолжают извлекать из-под завалов выживших людей, передает корреспондент РИА Новости. Так, в турецком городе Адыяман спасатели вытащили из-под завалов обрушившегося дома 60-летнего мужчину по имени Казым Кая. Мужчину спасли на 127-й час после первого землетрясения. Находящихся вокруг людей попросили соблюдать тишину, так как Кая находится в состоянии шока и подсоединен к капельнице. Также в городе Диярбакыр спустя 122 часа после первых толчков спасена 55-летняя Машаллах Чичек. Спасенный в Хатае 19-летний Гюркан Озтюрк, как сообщает агентство Aнадолу, в первую очередь стал переживать из-за потерянных под завалами книг, так как через пять месяцев ему сдавать экзамен. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 20 665, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851378635.html
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851328249.html
турция
диярбакыр
хатай (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851394640_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_45d25531a8809d824e7a76f580d0483d.jpg
Спасение мужчины из-под завалов в турецком городе Адыяман
Спасатели на шестые сутки после разрушительных землетрясений в Турции продолжают извлекать из-под завалов выживших людей. Так, в турецком городе Адыяман на 127-й час после первого землетрясения спасатели вытащили 60-летнего мужчину.
2023-02-11T11:54
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, диярбакыр, хатай (провинция), реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Диярбакыр, Хатай (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
11:54 11.02.2023 (обновлено: 13:39 11.02.2023)
В Турции из-под завалов извлекли троих выживших
В Турции из-под завалов на шестые сутки после землетрясения извлекли троих выживших