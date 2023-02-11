https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851381847.html

В Турции из-под завалов извлекли троих выживших

В Турции из-под завалов извлекли троих выживших - РИА Новости, 11.02.2023

В Турции из-под завалов извлекли троих выживших

Спасатели на шестые сутки после разрушительных землетрясений в Турции продолжают извлекать из-под завалов выживших людей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:54

2023-02-11T11:54

2023-02-11T13:39

в мире

турция

диярбакыр

хатай (провинция)

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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АДЫЯМАН (Турция), 11 фев – РИА Новости. Спасатели на шестые сутки после разрушительных землетрясений в Турции продолжают извлекать из-под завалов выживших людей, передает корреспондент РИА Новости. Так, в турецком городе Адыяман спасатели вытащили из-под завалов обрушившегося дома 60-летнего мужчину по имени Казым Кая. Мужчину спасли на 127-й час после первого землетрясения. Находящихся вокруг людей попросили соблюдать тишину, так как Кая находится в состоянии шока и подсоединен к капельнице. Также в городе Диярбакыр спустя 122 часа после первых толчков спасена 55-летняя Машаллах Чичек. Спасенный в Хатае 19-летний Гюркан Озтюрк, как сообщает агентство Aнадолу, в первую очередь стал переживать из-за потерянных под завалами книг, так как через пять месяцев ему сдавать экзамен. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 20 665, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851378635.html

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851328249.html

турция

диярбакыр

хатай (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение мужчины из-под завалов в турецком городе Адыяман Спасатели на шестые сутки после разрушительных землетрясений в Турции продолжают извлекать из-под завалов выживших людей. Так, в турецком городе Адыяман на 127-й час после первого землетрясения спасатели вытащили 60-летнего мужчину. 2023-02-11T11:54 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, диярбакыр, хатай (провинция), реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии