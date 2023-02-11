https://ria.ru/20230211/shkola-1851440173.html

Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу в Александровке

Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу в Александровке - РИА Новости, 11.02.2023

Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу в Александровке

Три прямых попадания по зданию школы зафиксированы в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T19:10

2023-02-11T19:10

2023-02-11T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Три прямых попадания по зданию школы зафиксированы в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20230211/pogibshaya-1851417035.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), украина, вооруженные силы украины