https://ria.ru/20230211/shkola-1851440173.html
Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу в Александровке
Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу в Александровке - РИА Новости, 11.02.2023
Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу в Александровке
Три прямых попадания по зданию школы зафиксированы в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T19:10
2023-02-11T19:10
2023-02-11T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Три прямых попадания по зданию школы зафиксированы в результате обстрела Александровки со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел столицы ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230211/pogibshaya-1851417035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мэр Донецка сообщил, что ВСУ обстреляли школу в Александровке
Мэр Донецка: при обстреле Александровки зафиксировали три прямых попадания по школе