Рейтинг@Mail.ru
Ислам Махачев: биография, карьера в UFC, семья и личная жизнь бойца
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:45 11.02.2023 (обновлено: 03:09 11.11.2025)
https://ria.ru/20230211/islam-makhachev-biografiya-karera-v-ufc-semya-i-lichnaya-zhizn-1851234216.html
Чемпион UFC Ислам Махачев: биография, дружба с Хабибом, семья, личная жизнь
Ислам Махачев: биография, карьера в UFC, семья и личная жизнь бойца
Чемпион UFC Ислам Махачев: биография, дружба с Хабибом, семья, личная жизнь
Ислам Махачев – российский боец смешанных единоборств, бывший обладатель чемпионского пояса в легком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2023-02-11T13:45:00+03:00
2025-11-11T03:09:00+03:00
единоборства
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
ислам махачев
александр волкановски
хабиб нурмагомедов
спорт
спорт — видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201818_0:296:2916:1936_1920x0_80_0_0_dbe5ca54f30cbf3e737fb0897a463ae8.jpg
/20221021/makhachev-1825176920.html
/20231206/makhachev-1914078113.html
/20230210/makhachev-1851086504.html
/20230209/makhachev-1850792882.html
/20221022/ufc-1825908184.html
/20230208/ufc-1850580393.html
/20230130/makhachev-1848334331.html
/20230212/ufc-1851492140.html
/20231022/ufc-1902846852.html
/20231230/makhachev-1912277409.html
/20240602/makhachev-1949933583.html
/20250119/ufc-1994428265.html
/20250629/ufc-2026088145.html
/20251018/makhachev-2048991465.html
махачкала
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2023
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201818_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_16ba87608e2c93e62465f63b59b57b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ufc, смешанные боевые искусства (мма), ислам махачев, александр волкановски, хабиб нурмагомедов, спорт, спорт — видео, чарльз оливейра, арман царукян, махачкала, илия топурия, ренато мойкано, джек делла маддалена, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Единоборства, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Ислам Махачев, Александр Волкановски, Хабиб Нурмагомедов, Спорт, Спорт — видео, Чарльз Оливейра, Арман Царукян, Махачкала, Илия Топурия, Ренато Мойкано, Джек Делла Маддалена, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

Чемпион UFC Ислам Махачев: биография, дружба с Хабибом, семья, личная жизнь

© Getty Images / Chris UngerИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Getty Images / Chris Unger
Читать в
Дзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Оглавление
Ислам Махачев – российский боец смешанных единоборств, бывший обладатель чемпионского пояса в легком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В настоящий момент занимает вторую строчку рейтинга промоушена среди лучших бойцов независимо от весовой категории (P4P).

Семья

Где родился Ислам Махачев?

Ислам Махачев родился 27 октября 1991 года в Махачкале.

Кто по национальности Ислам Махачев?

По национальности Махачев — лакец.

Родители Ислама Махачева

Отец Ислама Махачева Рамазан работал водителем и выращивал помидоры, мать занималась воспитанием детей. Рамазан увлекался спортом и поощрял занятия сына в различных секциях.

Братья Ислама Махачева

Ислам стал вторым ребенком в семье — старшего брата Махачева зовут Курбанисмаил.
Бой на UFC Fight Night в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Гель на волосах, жесткий нокаут, вопль от боли: 5 крутых хайлайтов Махачева
21 октября 2022, 07:40

Кем Исламу Махачеву приходится Хабиб Нурмагомедов?

В семь лет Махачев начал заниматься тхэквондо, но вскоре покинул секцию. Впоследствии Ислам перешел в ушу-саньда, которое пришлось ему больше по душе.
В секции ушу-саньда Ислам занимался вместе с Хабибом и Абубакаром Нурмагомедовыми. С Абубакаром Ислам учился в одном классе в 38-й гимназии Махачкалы, а с Хабибом он подружился именно в секции.
Махачев неоднократно рассказывал о совместных детских приключениях с Абубакаром Нурмагомедовым. По его словам, друзьям часто приходилось постоять за себя в уличных драках.
«
"Может быть, я проиграл парочку, но у меня очень много опыта в таких боях. Но все те парни, с кем я дрался на улице, стали моими хорошими друзьями. В драках на улице я всегда боролся", — говорил Махачев в интервью.
После переезда семьи в Новый Хушет Махачеву стало сложнее посещать тренировки по ушу. Несмотря на это, Ислам делал первые успехи в этом виде единоборств. Также будущий чемпион играл в футбол и участвовал в республиканских соревнованиях.
© UFC EurasiaХабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© UFC Eurasia
Хабиб Нурмагомедов

Личная жизнь

Свадьба Ислама Махачева

О личной жизни Махачева известно немногое. Ислам женился в апреле 2021 года в Дагестане. На торжестве присутствовали все спортсмены, с которыми Махачев проходил свой путь в единоборствах, в том числе Хабиб.

Жена Ислама Махачева

Кадры со свадьбы можно было увидеть в соцсетях друзей и коллег Махачева, однако лицо избранницы бойца было скрыто. Личную жизнь Ислам предпочитает не выносить на публику.

Дети Ислама Махачева

У чемпиона трое детей: два мальчика и девочка. Сам чемпион признавался, что хочет семерых наследников.
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Олимпийский чемпион пресек споры о сравнении достижений Хабиба и Махачева
6 декабря 2023, 12:21

Соцсети Ислама Махачева

Махачев активно ведет соцсети. На аккаунт бойца в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) подписано более 11 миллионов человек.

Карьера

Начало карьеры

В подростковом возрасте Махачев занялся вольной борьбой, записавшись в зал отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Там началась карьера Ислама в смешанных единоборствах.

Любительская карьера

Махачев занимался вольной борьбой, самбо и другими видами единоборств, участвовал в любительских турнирах. Тренировки и соревнования Ислам совмещал с учебой в вузе. Ему приходилось вставать в 6 утра, чтобы потренироваться перед учебой, которая начиналась в 9 часов.
«
"Сразу с пар ездил на тренировки, там что-нибудь перекусывал — как обычно, булку и что-нибудь попить, — и сразу у нас занятия с 17:00 до 19:00, — рассказывал боец в интервью UFC Russia. — В 20:00 выходил из зала и шел на вокзал, чтобы успеть на маршрутку. Помню, не успевал и как-то пересадками часам к десяти добирался в Хушет. На тот момент очень сильное желание было тренироваться — я такой режим держал на протяжении трех лет, пока учился в университете".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкUFC Fight Night в Санкт-Петербурге
UFC Fight Night в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
UFC Fight Night в Санкт-Петербурге

Профессиональная карьера

В 2010 году Ислам провел бой в профессиональном панкратионе против Магомеда Бекболатова, засчитанный как дебют в ММА. Карьеру в смешанных единоборствах Махачев начал с победы, но параллельно все еще продолжал соревноваться по любителям. На профессиональные выступления Ислам переключился в 2011 году, проведя пять поединков за год.
В то же время Махачев строил карьеру в боевом самбо. Он является трехкратным чемпионом России по этой дисциплине, а в 2016 году даже выиграл чемпионат мира. На соревнованиях в Будапеште Исламу не было равных — его соперники не заработали ни одного балла. В финале со счетом 7:0 Махачев одолел Валентина Бенишева, представлявшего Болгарию.
В 2011 году Махачев дебютировал на турнире M-1 Glogal, нокаутировав украинца Тенгиза Кучуа. К своему первому бою в UFC Ислам подошел с 11 победами в 11 поединках — из них семь он одержал досрочно.
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Махачев заявил, что у него нет цели выйти из тени Хабиба
10 февраля 2023, 12:07
Какой рост и вес у Ислама Махачева?
В UFC 178-сентиметровый Махачев выступает в легкой весовой категории (до 70 кг).
Сколько боев у Ислама Махачева в UFC?
Ислам подписал контракт с организацией Дэйны Уайта в 2015 году. Промоушен сразу предоставил перспективному бойцу соглашение на шесть поединков. Это отразилось на размере гонораров — по первому контракту Ислам продолжал получать на уровне новичков, будучи уже совсем на другом уровне. Всего же россиянин провел в UFC 17 поединков.
Махачев готовился к дебютному бою в UFC в легендарном зале American Kickboxing Academy, где тренировался Хабиб Нурмагомедов. Позже Ислам признавался, что впервые увидел клетку именно в этом зале. Там же он сходу провел спарринг со звездой UFC Леоном Эдвардсом, который сейчас является чемпионом в полусреднем весе.
© Соцсети спортсменаИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Соцсети спортсмена
Ислам Махачев
Сколько раз проиграл Ислам Махачев?
В дебютном поединке Ислам быстро расправился с американцем Лео Кунцем, но во втором бою его ждало настоящее испытание. В октябре 2015 года на турнире UFC 192 россиянина проиграл нокаутом.
Это поражение до сих пор остается единственным в карьере Ислама.
Кому проиграл Ислам Махачев?
Ислама одолел бразилец Адриану Мартинс. Махачев ввязался в размен с соперником и пропустил тяжелый удар в голову, после которого Мартинс добил его на настиле. Абдулманап Нурмагомедов позже вспоминал, что то поражение Ислама заставило его заплакать.
«
"Мои единственные слезы в спорте за последние годы — это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке, — вспоминал тренер в подкасте "Мастер спорта". — Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился?! Почему поменял свои принципы? Когда обсуждали план на бой, меня уговаривал и сам Ислам, и Хавьер Мендес: "Он готов, обыграет..." Последнее слово было за мной. Даже сегодня у меня комок к горлу, как вспомню".
После осечки в бою с бразильцем Махачев больше не проигрывал. Однако дальнейшее развитие его карьеры осложнил допинговый скандал. В апреле 2016 года проба россиянина дала положительный результат на мельдоний, и его временно отстранили от поединков.
© Соцсети бойцов ММАИслам Махачев и Хабиб Нурмагомедов
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Соцсети бойцов ММА
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов
Расследование показало, что Махачев применял препарат в декабре 2014 года для восстановления организма при лечении аритмии. Состояние сердца помешало ему отправиться на чемпионат мира по боевому самбо в Японию, куда Ислам собирался после победы на чемпионате России. За несколько дней до вылета врачи запретили ему участие в турнире из-за проблем с сердцем.
Впоследствии Махачеву пришлось сделать операцию на сердце, проведение которой он держал в тайне. Боец отмечал, что на оперативном вмешательстве настоял врач, который заявил, что от этого зависит продолжительность и успешность карьеры Ислама. Мельдоний Махачев принимал в период реабилитации.
Махачев рассказывал, что никогда не относился к мельдонию, как к серьезному препарату, так как видел, что на сборах в национальной команде по боевому самбо все спортсмены получали его как спортивное питание.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Чемпион UFC Махачев назвал себя усовершенствованной версией Хабиба
9 февраля 2023, 12:12
Однако тот факт, что следы мельдония сохраняются в крови от шести до семи месяцев, стал настоящей проблемой. Тем не менее Махачеву удалось избежать серьезной дисквалификации. В июле 2016 года бойца оправдали, а в сентябре он уже вернулся в октагон, победив американца Криса Уэйда единогласным решением.
За Уэйдом последовали Ник Ленц, Глейсон Тибау, Кайан Джонсон, Арман Царукян, сейчас стоящий в топ-10 легкого дивизиона, и чемпион мира по грэпплингу Дави Рамус. Затем у Махачева начался вынужденный простой — он продлился с сентября 2019 по март 2021 года.
В течение полутора лет у Махачева отменилось три поединка. Подраться с Александро Эрнандесом и Рафаэлем дос Аньосом помешала пандемия коронавируса, а при новой попытке организовать бой с дос Аньосом Ислам получил травму. После побед над Дрю Добером и Тиаго Мойзесом организаторы снова попытались свести Махачева с Дос Аньосом, но травму получил уже бразилец. Бою не суждено было состояться.
На пути к титулу Махачев также расправился с новозеландцем Дэном Хукером и американцем Бобби Грином, поединок с которым проходил в промежуточном весе. Вместо Грина соперником Ислама должен был стать еще один претендент на чемпионский пояс Бенеил Дариуш, но он выбыл за неделю до назначенной даты из-за травмы колена.
Какой пояс выиграл Ислам Махачев?
Махачев завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе в октябре 2022 года на турнире UFC 280.
Постер турнира UFC 280 - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
ОнлайнУ России новый чемпион UFC! Махачев разнес Оливейру и вернул пояс Хабиба
22 октября 2022, 15:35

Схватка за титул UFC в легком весе

В главном событии UFC 280 Ислам болевым приемом победил бразильца Чарльза Оливейру. Махачев и Оливейра дрались за вакантный пояс в легком весе, несмотря на то, что бразилец не проигрывал в статусе чемпиона. Чарльза лишили пояса перед боем с Джастином Гэтжи — он не сумел сделать вес и победил американца в промежуточной весовой категории.
К поединку с Махачевым проблем с весом у бразильца не было, но это не помешало Исламу доминировать на протяжении всего боя. Хватило всего двух раундов — россиянин отправил соперника в нокдаун, а затем набросил треугольник.
Гонорар Ислама Махачева за бой с Оливейрой
По информации портала Totalsportal, за бой с Оливейрой Махачев заработал более $1 миллиона. Из них $500 тысяч — это гонорар за бой, $350 тысяч — процент с телевизионных продаж (PPV), $100 тысяч — бонус за победу, $50 тысяч — бонус за "Выступление вечера" и $32 тысячи — рекламный бонус.
Несмотря на поражение, Оливейра заработал больше Махачева. Общий гонорар бразильца составил почти $1,3 миллиона. У бразильца был выше гонорар за бой ($750 тысяч) и PPV
Какое состояние у Ислама Махачева?
До поединка с Оливейрой состояние российского бойца оценивалось примерно в $700 тысяч.
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Хабиб обратился к Махачеву перед первой защитой титула UFC
8 февраля 2023, 15:35

Кому затем бросил вызов Ислам?

После победы над Оливейрой и завоевания чемпионского пояса в легком весе Махачев бросил вызов чемпиону полулегкого дивизиона UFC и лучшему бойцу промоушена независимо от весовой категории Александру Волкановски.
Его поддержал и Хабиб Нурмагомедов, который вышел в октагон вместе с Исламом после его победы.
«
"Ислам победил второго номера рейтинга вне зависимости от категории. Теперь мы хотим подраться с королем рейтинга вне зависимости от категории Волкановски в Австралии", — заявил Нурмагомедов.
Махачев вызвал австралийца на бой в интервью после победы над Оливейрой. После этих слов Волкановски поднялся в октагон и заявил, что принимает предложение.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Потеря Хабиба и поход за вторым поясом UFC. Долгожданное интервью Махачева
30 января 2023, 15:00

Махачев победил Волкановски на UFC 284

Поединок Ислама Махачева и Александра Волкановски прошел в ночь на 12 февраля. Бой возглавил кард турнира UFC 284, который принял австралийский Перт.
Россиянин с поставленной задачей справился. В самом тяжелом поединке в карьере Махачев одолел Волкановски единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) и впервые защитил титул UFC. Обошлось без неприятных "подарков" от арбитров, хотя перехваты инициативы от Алекса и проваленная Исламом концовка поединка давали австралийским фанатам возможность помечтать об исторической сенсации.
Алекс Волкановски и Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Тяжелейший бой в карьере чемпиона! Но Махачев победил и стал лучшим в UFC
12 февраля 2023, 10:00
Все ждали, что в обновленных рейтингах представитель России подвинет Волкановски с первой строчки списка лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Однако, несмотря на воскресную победу, Махачев остался вторым в рейтинге лучших бойцов UFC. Хотя после победы над Волкановски, сохранившим первую строчку в списке Р4Р, именно Ислама называли №1 в организации в соцсетях главного ММА-промоушена мира.

Махачев нокаутировал Волка в реванше

Вторая защита титула Ислама Махачева прошла 21 октября. Бой российского спортсмена возглавил турнир UFC 294 в Абу-Даби, его соперником вновь стал Волкановски. Австралиец на коротком уведомлении вышел на замену Оливейре, который снялся с турнира из-за глубокого рассечения.
Противостояние не продлилось и раунда. В самом дебюте фаворит подловил австралийца и нокаутировал обладателя пояса в полулегком дивизионе ударом ногой в голову.
«
"Всегда думал, когда же такой удар достигнет своей цели, в каком бою он приземлится куда надо. Волкановски - идеальный соперник, чтобы бить ногами. Он такой маленький, сокращает часто дистанцию, но когда ты ему отбиваешь ногу, отбиваешь корпус, соперник автоматически начинает переключаться на ногу. В корпус атаки сделал, отвлек лоукиком, живот показал, потом аккуратно перевел в голову", - сказал Махачев после боя.
Благодаря триумфу в ОАЭ Ислам не только во второй раз защитил титул, но и довел свою победную серию до 13 поединков — это самый продолжительный действующий винстрик во всей организации. Более того, Ислам сразу обогнал Волкановски в рейтинге Р4Р и ненадолго стал вторым.
Ислам Махачев после поединка против Александра Волкановски - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Австралия, до свидания! Махачев забил Волка и сохранил пояс UFC в России
22 октября 2023, 00:55

Лучший боец в UFC

В ноябре 2023 года Махачев наконец возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий, сместив с первой строчки Джонса. У руководства лиги попросту не осталось выбора: американец должен был проводить защиту титула в поединке против соотечественника Стипе Миочича, но выбыл из-за разрыва грудной мышцы.
«
"Это уже легендарно, братка", - так прокомментировал очередной успех друга Хабиб.
В декабре Махачев стал лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN. Также телеканал признал первую встречу россиянина с Волкановски "боем года".
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы, Ислам Махачев (по центру) - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Россияне переписали историю ММА. В 2023 году они лучшие в UFC и Bellator
30 декабря 2023, 08:00

Третья защита титула

В январе 2024-го первый номер Р4Р заявил, что хочет провести поединок с американцем Джастином Гэтжи в июне. Также россиянин мечтал завоевать титул в другом дивизионе. Незадолго до этого Уайт сообщил, что летом Махачев встретится с победителем поединка между российским бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который пройдет 13 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.
Однако в итоге выбор пал на американского ветерана ММА Дастина Порье, который досрочно проигрывал Хабибу в 2019 году. Бриллиант (прозвище Порье - прим.ред.) проиграл снова. Но в этот раз бой был куда конкурентнее: 1 июня в Ньюарке (США) окровавленный Махачев "задушил" Дастина в пятом раунде и сравнялся с Хабибом по количеству защит в легкой весовой. Следующая защита сделает Ислама рекордсменом дивизиона.
«

"Не помню, чтобы в любительской и профессиональной карьере были рассечения, но все когда-то впервые... Постараюсь, чтобы в следующий раз такого не было. В момент боя я даже не понял, как это произошло. Когда уже начало заливать кровью, понял, что получил рассечение, но не над глазом. Обычно, когда рассечение над глазом, доктора останавливают бой. Но у меня было выше", — признался чемпион по прилете в Дагестан.

Эпизод боя Ислама Махачева против Дастина Порье - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Сумасшедшая бойня: Махачев сломил волю американца перед Трампом и Хабибом
2 июня 2024, 09:10

Легкая победа. И новый вызов

В начале 2025 года Ислама снова ждал реванш. На сей раз сбросить Махачева с первой строчки Р4Р и оставить без пояса на талии хотел Царукян. С 2019 года, когда побеждал дагестанец, Арман наколотил девять викторий в десяти поединках и стал заслуженным претендентом №1 в легком весе. В случае успеха на турнире в окруженном пожарами Лос-Анджелесе (США) россиянин армянского происхождения сотворил бы один из самых громких апсетов в истории... Но второй встречи так и не случилось: за пару суток до UFC 311 Арман снялся с боя из-за проблем со здоровьем на фоне тяжелой весогонки.
На замену вышел бразилец Ренато Мойкано и был быстро деклассирован. Благодаря легкой победе Ислам побил и приблизился к выдающимся рекордам:
  • по числу побед кряду. Сейчас у россиянина их 15 при 16 у великого Андерсона Силвы;
  • по количеству защит титула в легком дивизионе. У россиянина абсолютный рекорд — четыре защиты.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Нурмагомедов впервые проиграл... Зато Махачев побил великий рекорд!
19 января, 09:50
На этом список целей в легком весе для Ислама подошел к концу. В мае Дэйна Уайт объявил о том, что Махачев оставил пояс чемпиона и перешел в полусредний дивизион.
«
"Сейчас лучшее время для перехода. Я ждал Царукяна, потому что у него тоже была хорошая победная серия, и фанаты ждали этот бой. Но он отказался, и я не вижу больше интересных вариантов в своем дивизионе. Поэтому мы приняли решение перейти в полусредний вес: там новый чемпион, сильный боец - Джек Дела Маддалена, и этот поединок мотивирует меня тренироваться каждый день и просыпаться рано утром. Я хотел удержать пояс в легком весе, но это невозможно: если я буду драться с Маддаленой в октябре или ноябре, а в феврале начнется Рамадан, то удерживать титул больше года без защиты — не то, чего я хочу. Это неуважение к другим бойцам". (MMA Junkie)
Вакантный пояс прибрал непобежденный грузин испанского происхождения Илия Топурия, который не только наглухо вырубил Чарльза Оливейру, но и подвинул Ислама с первого места в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.
Илия Топурия в бою на UFC 317 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Глухой нокаут легенды UFC! Пояс Махачева забрал главный хейтер россиянина
29 июня, 08:45
Новый первый номер P4P — абсолютная звезда. После поясов в двух весовых Матадор грезит о третьем золоте. Которое, по плану говорливого Топурии, он скоро добудет в бою с Махачевым, на тот момент ставшим чемпионом в полусреднем весе.
«
"Разница между нами в том, что я зачистил топ своего дивизиона и перешел в следующий. А ты сбежал от двух претендентов, у которых было 5-9 побед подряд", — так отзывался Ислам о новом короле легкого веса.

Кто следующий для Махачева?

Ранним утром 16 ноября мск россиянин проведет бой за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Встреча возглавит 322-й номерной турнир UFC, который пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден".
В случае триумфа Ислам станет 11-м чемпионом в двух весовых категориях в истории американской лиги. И первым представителем России, добившимся такого успеха.
Дональд Трамп и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Лучший боец UFC хочет побить Махачева в Белом доме. Туда рвется и Макгрегор
18 октября, 08:00
 
ЕдиноборстваUFCСмешанные боевые искусства (ММА)Ислам МахачевАлександр ВолкановскиХабиб НурмагомедовСпортСпорт — видеоЧарльз ОливейраАрман ЦарукянМахачкалаИлия ТопурияРенато МойканоДжек Делла МаддаленаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Перерыв
    Балтика
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Ювентус
    Кальяри
    1
    1
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала