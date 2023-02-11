Чемпион UFC Ислам Махачев: биография, дружба с Хабибом, семья, личная жизнь

Ислам Махачев – российский боец смешанных единоборств, бывший обладатель чемпионского пояса в легком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В настоящий момент занимает вторую строчку рейтинга промоушена среди лучших бойцов независимо от весовой категории (P4P).

Семья

Где родился Ислам Махачев?

Ислам Махачев родился 27 октября 1991 года в Махачкале.

Кто по национальности Ислам Махачев?

По национальности Махачев — лакец.

Родители Ислама Махачева

Отец Ислама Махачева Рамазан работал водителем и выращивал помидоры, мать занималась воспитанием детей. Рамазан увлекался спортом и поощрял занятия сына в различных секциях.

Братья Ислама Махачева

Ислам стал вторым ребенком в семье — старшего брата Махачева зовут Курбанисмаил.

Кем Исламу Махачеву приходится Хабиб Нурмагомедов?

В семь лет Махачев начал заниматься тхэквондо, но вскоре покинул секцию. Впоследствии Ислам перешел в ушу-саньда, которое пришлось ему больше по душе.

В секции ушу-саньда Ислам занимался вместе с Хабибом и Абубакаром Нурмагомедовыми . С Абубакаром Ислам учился в одном классе в 38-й гимназии Махачкалы, а с Хабибом он подружился именно в секции.

Махачев неоднократно рассказывал о совместных детских приключениях с Абубакаром Нурмагомедовым. По его словам, друзьям часто приходилось постоять за себя в уличных драках.

« "Может быть, я проиграл парочку, но у меня очень много опыта в таких боях. Но все те парни, с кем я дрался на улице, стали моими хорошими друзьями. В драках на улице я всегда боролся", — говорил Махачев в интервью.

После переезда семьи в Новый Хушет Махачеву стало сложнее посещать тренировки по ушу. Несмотря на это, Ислам делал первые успехи в этом виде единоборств. Также будущий чемпион играл в футбол и участвовал в республиканских соревнованиях.

© UFC Eurasia Хабиб Нурмагомедов © UFC Eurasia Хабиб Нурмагомедов

Личная жизнь

Свадьба Ислама Махачева

О личной жизни Махачева известно немногое. Ислам женился в апреле 2021 года в Дагестане. На торжестве присутствовали все спортсмены, с которыми Махачев проходил свой путь в единоборствах, в том числе Хабиб.

Жена Ислама Махачева

Кадры со свадьбы можно было увидеть в соцсетях друзей и коллег Махачева, однако лицо избранницы бойца было скрыто. Личную жизнь Ислам предпочитает не выносить на публику.

Дети Ислама Махачева

У чемпиона трое детей: два мальчика и девочка. Сам чемпион признавался, что хочет семерых наследников.

Соцсети Ислама Махачева

Махачев активно ведет соцсети. На аккаунт бойца в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) подписано более 11 миллионов человек.

Карьера

Начало карьеры

В подростковом возрасте Махачев занялся вольной борьбой, записавшись в зал отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Там началась карьера Ислама в смешанных единоборствах.

Любительская карьера

Махачев занимался вольной борьбой, самбо и другими видами единоборств, участвовал в любительских турнирах. Тренировки и соревнования Ислам совмещал с учебой в вузе. Ему приходилось вставать в 6 утра, чтобы потренироваться перед учебой, которая начиналась в 9 часов.

« "Сразу с пар ездил на тренировки, там что-нибудь перекусывал — как обычно, булку и что-нибудь попить, — и сразу у нас занятия с 17:00 до 19:00, — рассказывал боец в интервью UFC Russia. — В 20:00 выходил из зала и шел на вокзал, чтобы успеть на маршрутку. Помню, не успевал и как-то пересадками часам к десяти добирался в Хушет. На тот момент очень сильное желание было тренироваться — я такой режим держал на протяжении трех лет, пока учился в университете".

Профессиональная карьера

В 2010 году Ислам провел бой в профессиональном панкратионе против Магомеда Бекболатова, засчитанный как дебют в ММА. Карьеру в смешанных единоборствах Махачев начал с победы, но параллельно все еще продолжал соревноваться по любителям. На профессиональные выступления Ислам переключился в 2011 году, проведя пять поединков за год.

В то же время Махачев строил карьеру в боевом самбо. Он является трехкратным чемпионом России по этой дисциплине, а в 2016 году даже выиграл чемпионат мира. На соревнованиях в Будапеште Исламу не было равных — его соперники не заработали ни одного балла. В финале со счетом 7:0 Махачев одолел Валентина Бенишева, представлявшего Болгарию.

В 2011 году Махачев дебютировал на турнире M-1 Glogal, нокаутировав украинца Тенгиза Кучуа. К своему первому бою в UFC Ислам подошел с 11 победами в 11 поединках — из них семь он одержал досрочно.

Какой рост и вес у Ислама Махачева?

В UFC 178-сентиметровый Махачев выступает в легкой весовой категории (до 70 кг).

Сколько боев у Ислама Махачева в UFC?

Ислам подписал контракт с организацией Дэйны Уайта в 2015 году. Промоушен сразу предоставил перспективному бойцу соглашение на шесть поединков. Это отразилось на размере гонораров — по первому контракту Ислам продолжал получать на уровне новичков, будучи уже совсем на другом уровне. Всего же россиянин провел в UFC 17 поединков.

Махачев готовился к дебютному бою в UFC в легендарном зале American Kickboxing Academy, где тренировался Хабиб Нурмагомедов. Позже Ислам признавался, что впервые увидел клетку именно в этом зале. Там же он сходу провел спарринг со звездой UFC Леоном Эдвардсом , который сейчас является чемпионом в полусреднем весе.

© Соцсети спортсмена Ислам Махачев © Соцсети спортсмена Ислам Махачев

Сколько раз проиграл Ислам Махачев?

В дебютном поединке Ислам быстро расправился с американцем Лео Кунцем, но во втором бою его ждало настоящее испытание. В октябре 2015 года на турнире UFC 192 россиянина проиграл нокаутом.

Это поражение до сих пор остается единственным в карьере Ислама.

Кому проиграл Ислам Махачев?

Ислама одолел бразилец Адриану Мартинс. Махачев ввязался в размен с соперником и пропустил тяжелый удар в голову, после которого Мартинс добил его на настиле. Абдулманап Нурмагомедов позже вспоминал, что то поражение Ислама заставило его заплакать.

« "Мои единственные слезы в спорте за последние годы — это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке, — вспоминал тренер в подкасте "Мастер спорта". — Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился?! Почему поменял свои принципы? Когда обсуждали план на бой, меня уговаривал и сам Ислам, и Хавьер Мендес: "Он готов, обыграет..." Последнее слово было за мной. Даже сегодня у меня комок к горлу, как вспомню".

После осечки в бою с бразильцем Махачев больше не проигрывал. Однако дальнейшее развитие его карьеры осложнил допинговый скандал. В апреле 2016 года проба россиянина дала положительный результат на мельдоний, и его временно отстранили от поединков.

© Соцсети бойцов ММА Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов © Соцсети бойцов ММА Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов

Расследование показало, что Махачев применял препарат в декабре 2014 года для восстановления организма при лечении аритмии. Состояние сердца помешало ему отправиться на чемпионат мира по боевому самбо в Японию, куда Ислам собирался после победы на чемпионате России. За несколько дней до вылета врачи запретили ему участие в турнире из-за проблем с сердцем.

Впоследствии Махачеву пришлось сделать операцию на сердце, проведение которой он держал в тайне. Боец отмечал, что на оперативном вмешательстве настоял врач, который заявил, что от этого зависит продолжительность и успешность карьеры Ислама. Мельдоний Махачев принимал в период реабилитации.

Махачев рассказывал, что никогда не относился к мельдонию, как к серьезному препарату, так как видел, что на сборах в национальной команде по боевому самбо все спортсмены получали его как спортивное питание.

Однако тот факт, что следы мельдония сохраняются в крови от шести до семи месяцев, стал настоящей проблемой. Тем не менее Махачеву удалось избежать серьезной дисквалификации. В июле 2016 года бойца оправдали, а в сентябре он уже вернулся в октагон, победив американца Криса Уэйда единогласным решением.

За Уэйдом последовали Ник Ленц, Глейсон Тибау, Кайан Джонсон, Арман Царукян , сейчас стоящий в топ-10 легкого дивизиона, и чемпион мира по грэпплингу Дави Рамус. Затем у Махачева начался вынужденный простой — он продлился с сентября 2019 по март 2021 года.

В течение полутора лет у Махачева отменилось три поединка. Подраться с Александро Эрнандесом и Рафаэлем дос Аньосом помешала пандемия коронавируса, а при новой попытке организовать бой с дос Аньосом Ислам получил травму. После побед над Дрю Добером и Тиаго Мойзесом организаторы снова попытались свести Махачева с Дос Аньосом, но травму получил уже бразилец. Бою не суждено было состояться.

На пути к титулу Махачев также расправился с новозеландцем Дэном Хукером и американцем Бобби Грином , поединок с которым проходил в промежуточном весе. Вместо Грина соперником Ислама должен был стать еще один претендент на чемпионский пояс Бенеил Дариуш , но он выбыл за неделю до назначенной даты из-за травмы колена.

Какой пояс выиграл Ислам Махачев?

Махачев завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе в октябре 2022 года на турнире UFC 280.

Схватка за титул UFC в легком весе

В главном событии UFC 280 Ислам болевым приемом победил бразильца Чарльза Оливейру . Махачев и Оливейра дрались за вакантный пояс в легком весе, несмотря на то, что бразилец не проигрывал в статусе чемпиона. Чарльза лишили пояса перед боем с Джастином Гэтжи — он не сумел сделать вес и победил американца в промежуточной весовой категории.

К поединку с Махачевым проблем с весом у бразильца не было, но это не помешало Исламу доминировать на протяжении всего боя. Хватило всего двух раундов — россиянин отправил соперника в нокдаун, а затем набросил треугольник.

Гонорар Ислама Махачева за бой с Оливейрой

По информации портала Totalsportal, за бой с Оливейрой Махачев заработал более $1 миллиона. Из них $500 тысяч — это гонорар за бой, $350 тысяч — процент с телевизионных продаж (PPV), $100 тысяч — бонус за победу, $50 тысяч — бонус за "Выступление вечера" и $32 тысячи — рекламный бонус.

Несмотря на поражение, Оливейра заработал больше Махачева. Общий гонорар бразильца составил почти $1,3 миллиона. У бразильца был выше гонорар за бой ($750 тысяч) и PPV

Какое состояние у Ислама Махачева?

До поединка с Оливейрой состояние российского бойца оценивалось примерно в $700 тысяч.

Кому затем бросил вызов Ислам?

После победы над Оливейрой и завоевания чемпионского пояса в легком весе Махачев бросил вызов чемпиону полулегкого дивизиона UFC и лучшему бойцу промоушена независимо от весовой категории Александру Волкановски

Его поддержал и Хабиб Нурмагомедов, который вышел в октагон вместе с Исламом после его победы.

« "Ислам победил второго номера рейтинга вне зависимости от категории. Теперь мы хотим подраться с королем рейтинга вне зависимости от категории Волкановски в Австралии", — заявил Нурмагомедов.

Махачев вызвал австралийца на бой в интервью после победы над Оливейрой. После этих слов Волкановски поднялся в октагон и заявил, что принимает предложение.

Махачев победил Волкановски на UFC 284

Поединок Ислама Махачева и Александра Волкановски прошел в ночь на 12 февраля. Бой возглавил кард турнира UFC 284, который принял австралийский Перт

Россиянин с поставленной задачей справился. В самом тяжелом поединке в карьере Махачев одолел Волкановски единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) и впервые защитил титул UFC. Обошлось без неприятных "подарков" от арбитров, хотя перехваты инициативы от Алекса и проваленная Исламом концовка поединка давали австралийским фанатам возможность помечтать об исторической сенсации.

Все ждали, что в обновленных рейтингах представитель России подвинет Волкановски с первой строчки списка лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Однако, несмотря на воскресную победу, Махачев остался вторым в рейтинге лучших бойцов UFC. Хотя после победы над Волкановски, сохранившим первую строчку в списке Р4Р, именно Ислама называли №1 в организации в соцсетях главного ММА-промоушена мира.

Махачев нокаутировал Волка в реванше

Вторая защита титула Ислама Махачева прошла 21 октября. Бой российского спортсмена возглавил турнир UFC 294 в Абу-Даби, его соперником вновь стал Волкановски. Австралиец на коротком уведомлении вышел на замену Оливейре, который снялся с турнира из-за глубокого рассечения.

Противостояние не продлилось и раунда. В самом дебюте фаворит подловил австралийца и нокаутировал обладателя пояса в полулегком дивизионе ударом ногой в голову.

« "Всегда думал, когда же такой удар достигнет своей цели, в каком бою он приземлится куда надо. Волкановски - идеальный соперник, чтобы бить ногами. Он такой маленький, сокращает часто дистанцию, но когда ты ему отбиваешь ногу, отбиваешь корпус, соперник автоматически начинает переключаться на ногу. В корпус атаки сделал, отвлек лоукиком, живот показал, потом аккуратно перевел в голову", - сказал Махачев после боя.

Благодаря триумфу в ОАЭ Ислам не только во второй раз защитил титул, но и довел свою победную серию до 13 поединков — это самый продолжительный действующий винстрик во всей организации. Более того, Ислам сразу обогнал Волкановски в рейтинге Р4Р и ненадолго стал вторым.

Лучший боец в UFC

В ноябре 2023 года Махачев наконец возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий, сместив с первой строчки Джонса. У руководства лиги попросту не осталось выбора: американец должен был проводить защиту титула в поединке против соотечественника Стипе Миочича , но выбыл из-за разрыва грудной мышцы.

« "Это уже легендарно, братка", - так прокомментировал очередной успех друга Хабиб.

В декабре Махачев стал лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN. Также телеканал признал первую встречу россиянина с Волкановски "боем года".

Третья защита титула

В январе 2024-го первый номер Р4Р заявил, что хочет провести поединок с американцем Джастином Гэтжи в июне. Также россиянин мечтал завоевать титул в другом дивизионе. Незадолго до этого Уайт сообщил, что летом Махачев встретится с победителем поединка между российским бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который пройдет 13 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

Однако в итоге выбор пал на американского ветерана ММА Дастина Порье, который досрочно проигрывал Хабибу в 2019 году. Бриллиант (прозвище Порье - прим.ред.) проиграл снова. Но в этот раз бой был куда конкурентнее: 1 июня в Ньюарке (США) окровавленный Махачев "задушил" Дастина в пятом раунде и сравнялся с Хабибом по количеству защит в легкой весовой. Следующая защита сделает Ислама рекордсменом дивизиона.

« "Не помню, чтобы в любительской и профессиональной карьере были рассечения, но все когда-то впервые... Постараюсь, чтобы в следующий раз такого не было. В момент боя я даже не понял, как это произошло. Когда уже начало заливать кровью, понял, что получил рассечение, но не над глазом. Обычно, когда рассечение над глазом, доктора останавливают бой. Но у меня было выше", — признался чемпион по прилете в Дагестан.

Легкая победа. И новый вызов

В начале 2025 года Ислама снова ждал реванш. На сей раз сбросить Махачева с первой строчки Р4Р и оставить без пояса на талии хотел Царукян. С 2019 года, когда побеждал дагестанец, Арман наколотил девять викторий в десяти поединках и стал заслуженным претендентом №1 в легком весе. В случае успеха на турнире в окруженном пожарами Лос-Анджелесе (США) россиянин армянского происхождения сотворил бы один из самых громких апсетов в истории... Но второй встречи так и не случилось: за пару суток до UFC 311 Арман снялся с боя из-за проблем со здоровьем на фоне тяжелой весогонки.

На замену вышел бразилец Ренато Мойкано и был быстро деклассирован. Благодаря легкой победе Ислам побил и приблизился к выдающимся рекордам:

по числу побед кряду . Сейчас у россиянина их 15 при 16 у великого Андерсона Силвы;

. Сейчас у россиянина их 15 при 16 у великого Андерсона Силвы; по количеству защит титула в легком дивизионе. У россиянина абсолютный рекорд — четыре защиты.

На этом список целей в легком весе для Ислама подошел к концу. В мае Дэйна Уайт объявил о том, что Махачев оставил пояс чемпиона и перешел в полусредний дивизион.

« "Сейчас лучшее время для перехода. Я ждал Царукяна, потому что у него тоже была хорошая победная серия, и фанаты ждали этот бой. Но он отказался, и я не вижу больше интересных вариантов в своем дивизионе. Поэтому мы приняли решение перейти в полусредний вес: там новый чемпион, сильный боец - Джек Дела Маддалена, и этот поединок мотивирует меня тренироваться каждый день и просыпаться рано утром. Я хотел удержать пояс в легком весе, но это невозможно: если я буду драться с Маддаленой в октябре или ноябре, а в феврале начнется Рамадан, то удерживать титул больше года без защиты — не то, чего я хочу. Это неуважение к другим бойцам". (MMA Junkie)

Вакантный пояс прибрал непобежденный грузин испанского происхождения Илия Топурия, который не только наглухо вырубил Чарльза Оливейру, но и подвинул Ислама с первого места в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

Новый первый номер P4P — абсолютная звезда. После поясов в двух весовых Матадор грезит о третьем золоте. Которое, по плану говорливого Топурии, он скоро добудет в бою с Махачевым, на тот момент ставшим чемпионом в полусреднем весе.

« "Разница между нами в том, что я зачистил топ своего дивизиона и перешел в следующий. А ты сбежал от двух претендентов, у которых было 5-9 побед подряд", — так отзывался Ислам о новом короле легкого веса.

Кто следующий для Махачева?

Ранним утром 16 ноября мск россиянин проведет бой за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. Встреча возглавит 322-й номерной турнир UFC, который пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден".