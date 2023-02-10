Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/zhurnalist-1850994129.html
Американский журналист Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме
Американский журналист Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме - РИА Новости, 10.02.2023
Американский журналист Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме
Автор статьи о причастности США ко взрывам на трубопроводах "Северные потоки" Сеймур Херш в ответ на предложение выступить в Госдуме РФ заявил, что не... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T00:20
2023-02-10T03:34
госдума рф
в мире
сша
султан хамзаев
джо байден
государственный департамент сша
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Автор статьи о причастности США ко взрывам на трубопроводах "Северные потоки" Сеймур Херш в ответ на предложение выступить в Госдуме РФ заявил, что не занимается политикой.Выступить в ГД Хершу предложил депутат Султан Хамзаев.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
https://ria.ru/20230208/oon-1850676082.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d6477d9a4af103fc53574d7378000395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, в мире, сша, султан хамзаев, джо байден, государственный департамент сша, северный поток
Госдума РФ, В мире, США, Султан Хамзаев, Джо Байден, Государственный департамент США, Северный поток
00:20 10.02.2023 (обновлено: 03:34 10.02.2023)
 
Американский журналист Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме

Автор статьи о подрыве "Северных потоков" Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Автор статьи о причастности США ко взрывам на трубопроводах "Северные потоки" Сеймур Херш в ответ на предложение выступить в Госдуме РФ заявил, что не занимается политикой.
Выступить в ГД Хершу предложил депутат Султан Хамзаев.
"Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой", - сказал Херш РИА Новости.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 21:01
ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"
 
Госдума РФВ миреСШАСултан ХамзаевДжо БайденГосударственный департамент СШАСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала