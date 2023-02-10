https://ria.ru/20230210/zhurnalist-1850994129.html
Американский журналист Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме
Американский журналист Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме - РИА Новости, 10.02.2023
Американский журналист Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме
Автор статьи о причастности США ко взрывам на трубопроводах "Северные потоки" Сеймур Херш в ответ на предложение выступить в Госдуме РФ заявил, что не... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T00:20
2023-02-10T00:20
2023-02-10T03:34
госдума рф
в мире
сша
султан хамзаев
джо байден
государственный департамент сша
северный поток
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Автор статьи о причастности США ко взрывам на трубопроводах "Северные потоки" Сеймур Херш в ответ на предложение выступить в Госдуме РФ заявил, что не занимается политикой.Выступить в ГД Хершу предложил депутат Султан Хамзаев.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш ранее на этой неделе опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.
https://ria.ru/20230208/oon-1850676082.html
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госдума рф, в мире, сша, султан хамзаев, джо байден, государственный департамент сша, северный поток
Госдума РФ, В мире, США, Султан Хамзаев, Джо Байден, Государственный департамент США, Северный поток
00:20 10.02.2023 (обновлено: 03:34 10.02.2023)
Американский журналист Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме
Автор статьи о подрыве "Северных потоков" Сеймур Херш отказался выступить в Госдуме