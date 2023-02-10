https://ria.ru/20230210/vokzal-1851163842.html
Украинские власти сообщили о повреждении здания вокзала в Херсоне
Украинские власти сообщили о повреждении здания вокзала в Херсоне - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские власти сообщили о повреждении здания вокзала в Херсоне
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне в результате обстрела повреждено... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:43
2023-02-10T14:43
2023-02-10T15:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне в результате обстрела повреждено здание железнодорожного вокзала, на месте работает аварийно-спасательная служба. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. "Ночью … обстреливали Херсон. Из-за вражеских ударов повреждено помещение одного из наиболее важных объектов города – железнодорожного вокзала", - сообщил Прокудин в Telegram-канале. По его словам, работники Херсонской областной аварийно-спасательной службы оперативно чинят повреждения. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230210/dnepropetrovsk-1851153224.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:43 10.02.2023 (обновлено: 15:07 10.02.2023)
Украинские власти сообщили о повреждении здания вокзала в Херсоне
Украинские власти: в Херсоне повреждено помещение железнодорожного вокзала