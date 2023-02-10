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СМИ: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку - РИА Новости, 10.02.2023
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СМИ: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку
СМИ: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку
Пять заместителей главы МВД Украины написали заявления об отставке, сообщает в пятницу издание "РБК Украина". РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:36
2023-02-10T17:36
в мире
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мвд украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пять заместителей главы МВД Украины написали заявления об отставке, сообщает в пятницу издание "РБК Украина". Увольнения подтвердили в пресс-службе МВД, изданию удалось получить комментарий. "Увольнение замминистра - это устоявшаяся, законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен - увидим", - приводит издание слова представителя министерства Марьяны Ревы. Ранее парламент Украины проголосовал за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, который назначен на эту должность после гибели главы МВД Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах Киевской области в январе 2023 года.
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в мире, украина, мвд украины, игорь клименко
В мире, Украина, МВД Украины, Игорь Клименко
17:36 10.02.2023
 
СМИ: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку

"РБК Украина": пять заместителей главы МВД Украины написали заявление об отставке

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пять заместителей главы МВД Украины написали заявления об отставке, сообщает в пятницу издание "РБК Украина".
"Заместители главы министерства внутренних дел написали заявления об отставке... Согласно информации, заявления написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров", - говорится в сообщении издания.
Увольнения подтвердили в пресс-службе МВД, изданию удалось получить комментарий. "Увольнение замминистра - это устоявшаяся, законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен - увидим", - приводит издание слова представителя министерства Марьяны Ревы.
Ранее парламент Украины проголосовал за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, который назначен на эту должность после гибели главы МВД Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах Киевской области в январе 2023 года.
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В миреУкраинаМВД УкраиныИгорь Клименко
 
 
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