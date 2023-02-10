https://ria.ru/20230210/ukraina-1851245949.html

СМИ: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку

СМИ: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку - РИА Новости, 10.02.2023

СМИ: пять заместителей главы МВД Украины подали в отставку

Пять заместителей главы МВД Украины написали заявления об отставке, сообщает в пятницу издание "РБК Украина". РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:36

2023-02-10T17:36

2023-02-10T17:36

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пять заместителей главы МВД Украины написали заявления об отставке, сообщает в пятницу издание "РБК Украина". Увольнения подтвердили в пресс-службе МВД, изданию удалось получить комментарий. "Увольнение замминистра - это устоявшаяся, законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен - увидим", - приводит издание слова представителя министерства Марьяны Ревы. Ранее парламент Украины проголосовал за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, который назначен на эту должность после гибели главы МВД Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах Киевской области в январе 2023 года.

https://ria.ru/20230124/krushenie-1847068284.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, мвд украины, игорь клименко