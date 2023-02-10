13:05 10.02.2023 (обновлено: 15:04 10.02.2023)
Бизнес не решается работать с российскими поставщиками, заявил Небензя
Постпред Небензя: ООН не помогла контактам бизнеса с поставщиками продуктов и удобрений
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
ООН, 10 фев – РИА Новости. Бизнес не решается контактировать с российскими поставщиками продовольствия и удобрений из-за опасений санкций – Секретариат ООН пока не помог решить эту проблему, хотя обязался, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Нам твердят, что санкции не касаются продовольствия и удобрений. Но бизнес так и не решается на серьезные шаги в отношениях с российскими поставщиками, а также нашими банками. А Секретариат ООН, который обязался решить эти проблемы, не может этого добиться", - сказал Небензя, говоря о том, что российская часть "продуктовой сделки" до сих пор не реализуется.
7 февраля, 15:23Первая партия российских удобрений прибыла в Малави
По словам постпреда с сентября 2022 года вплоть до начала февраля 2023 не могла быть доставлена в Малави первая партия (в 20 тысяч тонн) застрявших в Европе российских удобрений. "Только 7 февраля началась отгрузка. Оставшиеся 240 тысяч тонн до сих пор не могут покинуть порты Европы", - указал Небензя.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.