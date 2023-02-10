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Бизнес не решается работать с российскими поставщиками, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2023
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Бизнес не решается работать с российскими поставщиками, заявил Небензя
Бизнес не решается работать с российскими поставщиками, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2023
Бизнес не решается работать с российскими поставщиками, заявил Небензя
Бизнес не решается контактировать с российскими поставщиками продовольствия и удобрений из-за опасений санкций – Секретариат ООН пока не помог решить эту... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:05
2023-02-10T15:04
россия
оон
в мире
экономика
европа
африка
василий небензя
санкции в отношении россии
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Бизнес не решается контактировать с российскими поставщиками продовольствия и удобрений из-за опасений санкций – Секретариат ООН пока не помог решить эту проблему, хотя обязался, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя."Нам твердят, что санкции не касаются продовольствия и удобрений. Но бизнес так и не решается на серьезные шаги в отношениях с российскими поставщиками, а также нашими банками. А Секретариат ООН, который обязался решить эти проблемы, не может этого добиться", - сказал Небензя, говоря о том, что российская часть "продуктовой сделки" до сих пор не реализуется."Это, в частности, касается и отправки в нуждающиеся страны Африки наших удобрений, заблокированных в портах Европы, которые мы разрешили поставить бесплатно", - добавил он.По словам постпреда с сентября 2022 года вплоть до начала февраля 2023 не могла быть доставлена в Малави первая партия (в 20 тысяч тонн) застрявших в Европе российских удобрений. "Только 7 февраля началась отгрузка. Оставшиеся 240 тысяч тонн до сих пор не могут покинуть порты Европы", - указал Небензя.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230207/udobreniya-1850317029.html
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россия, оон, в мире, экономика, европа, африка, василий небензя, санкции в отношении россии
Россия, ООН, В мире, Экономика, Европа, Африка, Василий Небензя, Санкции в отношении России
13:05 10.02.2023 (обновлено: 15:04 10.02.2023)
 
Бизнес не решается работать с российскими поставщиками, заявил Небензя

Постпред Небензя: ООН не помогла контактам бизнеса с поставщиками продуктов и удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Бизнес не решается контактировать с российскими поставщиками продовольствия и удобрений из-за опасений санкций – Секретариат ООН пока не помог решить эту проблему, хотя обязался, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Нам твердят, что санкции не касаются продовольствия и удобрений. Но бизнес так и не решается на серьезные шаги в отношениях с российскими поставщиками, а также нашими банками. А Секретариат ООН, который обязался решить эти проблемы, не может этого добиться", - сказал Небензя, говоря о том, что российская часть "продуктовой сделки" до сих пор не реализуется.
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Первая партия российских удобрений прибыла в Малави
"Это, в частности, касается и отправки в нуждающиеся страны Африки наших удобрений, заблокированных в портах Европы, которые мы разрешили поставить бесплатно", - добавил он.
По словам постпреда с сентября 2022 года вплоть до начала февраля 2023 не могла быть доставлена в Малави первая партия (в 20 тысяч тонн) застрявших в Европе российских удобрений. "Только 7 февраля началась отгрузка. Оставшиеся 240 тысяч тонн до сих пор не могут покинуть порты Европы", - указал Небензя.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Читайте полный текст интервью >>
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