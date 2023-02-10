https://ria.ru/20230210/udobreniya-1851117791.html

Бизнес не решается работать с российскими поставщиками, заявил Небензя

Бизнес не решается работать с российскими поставщиками, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2023

Бизнес не решается работать с российскими поставщиками, заявил Небензя

Бизнес не решается контактировать с российскими поставщиками продовольствия и удобрений из-за опасений санкций – Секретариат ООН пока не помог решить эту... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:05

2023-02-10T13:05

2023-02-10T15:04

россия

оон

в мире

экономика

европа

африка

василий небензя

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg

ООН, 10 фев – РИА Новости. Бизнес не решается контактировать с российскими поставщиками продовольствия и удобрений из-за опасений санкций – Секретариат ООН пока не помог решить эту проблему, хотя обязался, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя."Нам твердят, что санкции не касаются продовольствия и удобрений. Но бизнес так и не решается на серьезные шаги в отношениях с российскими поставщиками, а также нашими банками. А Секретариат ООН, который обязался решить эти проблемы, не может этого добиться", - сказал Небензя, говоря о том, что российская часть "продуктовой сделки" до сих пор не реализуется."Это, в частности, касается и отправки в нуждающиеся страны Африки наших удобрений, заблокированных в портах Европы, которые мы разрешили поставить бесплатно", - добавил он.По словам постпреда с сентября 2022 года вплоть до начала февраля 2023 не могла быть доставлена в Малави первая партия (в 20 тысяч тонн) застрявших в Европе российских удобрений. "Только 7 февраля началась отгрузка. Оставшиеся 240 тысяч тонн до сих пор не могут покинуть порты Европы", - указал Небензя.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230207/udobreniya-1850317029.html

https://ria.ru/20230206/rezultat-1850138652.html

россия

европа

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оон, в мире, экономика, европа, африка, василий небензя, санкции в отношении россии