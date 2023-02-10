https://ria.ru/20230210/trevoga-1851153571.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:21
2023-02-10T14:21
2023-02-10T14:27
специальная военная операция на украине
украина
в мире
хмельницкий (город)
львовская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.Повторно сигнал воздушной тревоги охватил всю территорию Украины около 14.15 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html
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украина, в мире, хмельницкий (город), львовская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Хмельницкий (город), Львовская область, Вооруженные силы РФ
14:21 10.02.2023 (обновлено: 14:27 10.02.2023)
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу