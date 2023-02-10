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В Кузбассе прошел чемпионат по шахматам с участием Анатолия Карпова

В Кузбассе прошел чемпионат по шахматам с участием Анатолия Карпова - РИА Новости, 10.02.2023

В Кузбассе прошел чемпионат по шахматам с участием Анатолия Карпова

Всеармейский чемпионат по шахматам при участии Анатолия Карпова завершился в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:11

2023-02-10T14:11

2023-02-10T14:37

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КЕМЕРОВО, 10 фев – РИА Новости. Всеармейский чемпионат по шахматам при участии Анатолия Карпова завершился в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил закрытие V Всеармейского чемпионата по шахматам среди 32 довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, который проходил на базе Кемеровского президентского кадетского училища с 8 февраля", – говорится в сообщении. "Кузбасс в очередной раз стал столицей шахматного турнира. Я уверен, что все, кто принимал участие в этом чемпионате, на всю жизнь запомнят это яркое событие. И благодаря вам в большую армию любителей шахмат добавится еще много новых бойцов", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Советский и российский шахматист, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, обладатель девяти шахматных "Оскаров" Анатолий Карпов отметил, что осмотрел Кемеровское президентское кадетское училище, Ледовый дворец "Кузбасс" — спортивный центр, которому "может позавидовать любой город, включая Москву, таких центров в России пока нет". Уточняется, что чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске в спортивной дисциплине "Быстрые шахматы" по швейцарской системе в 9 туров. Кроме того, по поручению Сергея Цивилева в регионе проходит всекузбасский фестиваль шахмат. Так, в Прокопьевске состоялись региональные соревнования по быстрым шахматам среди команд вузов и ссузов, посвященные Дню российской науки. В "Интеллект академии" Новокузнецка прошли региональные соревнования по быстрым шахматам среди команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта "Шахматы в школах", реализуемого Федерацией шахмат России и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В Новокузнецком округе прошел открытый турнир по шахматам среди школьников. В нем приняли участие 40 учеников в составе 10 команд. Состязания прошли по швейцарской системе в 5 туров. Турнир стал отборочным для региональных соревнований — сильнейшие шахматисты округа примут участие в соревнованиях Кузбасской спортивной школьной лиги. В Кемерове в городском шахматном клубе имени М.И. Найдова состоялось награждение финалистов городской школьной шахматной лиги. Памятные подарки победителям вручил многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Также в КемГУ Анатолий Евгеньевич провел встречу со студентами "Диалог на равных". Всего в мероприятиях принимают участие свыше 2 тысяч любителей шахмат. В течение февраля во всех муниципалитетах Кузбасса состоятся мастер-классы, открытые уроки и соревнования по шахматам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ссср, москва, сергей цивилев, анатолий карпов, геннадий тимченко, кемеровская область