https://ria.ru/20230210/shakhmaty-1851141926.html
В Кузбассе прошел чемпионат по шахматам с участием Анатолия Карпова
В Кузбассе прошел чемпионат по шахматам с участием Анатолия Карпова - РИА Новости, 10.02.2023
В Кузбассе прошел чемпионат по шахматам с участием Анатолия Карпова
Всеармейский чемпионат по шахматам при участии Анатолия Карпова завершился в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:11
2023-02-10T14:11
2023-02-10T14:37
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сергей цивилев
анатолий карпов
геннадий тимченко
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 10 фев – РИА Новости. Всеармейский чемпионат по шахматам при участии Анатолия Карпова завершился в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил закрытие V Всеармейского чемпионата по шахматам среди 32 довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, который проходил на базе Кемеровского президентского кадетского училища с 8 февраля", – говорится в сообщении. "Кузбасс в очередной раз стал столицей шахматного турнира. Я уверен, что все, кто принимал участие в этом чемпионате, на всю жизнь запомнят это яркое событие. И благодаря вам в большую армию любителей шахмат добавится еще много новых бойцов", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Советский и российский шахматист, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, обладатель девяти шахматных "Оскаров" Анатолий Карпов отметил, что осмотрел Кемеровское президентское кадетское училище, Ледовый дворец "Кузбасс" — спортивный центр, которому "может позавидовать любой город, включая Москву, таких центров в России пока нет". Уточняется, что чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске в спортивной дисциплине "Быстрые шахматы" по швейцарской системе в 9 туров. Кроме того, по поручению Сергея Цивилева в регионе проходит всекузбасский фестиваль шахмат. Так, в Прокопьевске состоялись региональные соревнования по быстрым шахматам среди команд вузов и ссузов, посвященные Дню российской науки. В "Интеллект академии" Новокузнецка прошли региональные соревнования по быстрым шахматам среди команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта "Шахматы в школах", реализуемого Федерацией шахмат России и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В Новокузнецком округе прошел открытый турнир по шахматам среди школьников. В нем приняли участие 40 учеников в составе 10 команд. Состязания прошли по швейцарской системе в 5 туров. Турнир стал отборочным для региональных соревнований — сильнейшие шахматисты округа примут участие в соревнованиях Кузбасской спортивной школьной лиги. В Кемерове в городском шахматном клубе имени М.И. Найдова состоялось награждение финалистов городской школьной шахматной лиги. Памятные подарки победителям вручил многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Также в КемГУ Анатолий Евгеньевич провел встречу со студентами "Диалог на равных". Всего в мероприятиях принимают участие свыше 2 тысяч любителей шахмат. В течение февраля во всех муниципалитетах Кузбасса состоятся мастер-классы, открытые уроки и соревнования по шахматам.
https://ria.ru/20230210/kompleks-1851135103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ссср, москва, сергей цивилев, анатолий карпов, геннадий тимченко, кемеровская область
Общество, Россия, СССР, Москва, Сергей Цивилев, Анатолий Карпов, Геннадий Тимченко, Кемеровская область
14:11 10.02.2023 (обновлено: 14:37 10.02.2023)
В Кузбассе прошел чемпионат по шахматам с участием Анатолия Карпова
В Кузбассе прошел всеармейский чемпионат по шахматам с участием Анатолия Карпова
КЕМЕРОВО, 10 фев – РИА Новости. Всеармейский чемпионат по шахматам при участии Анатолия Карпова завершился в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
посетил закрытие V Всеармейского чемпионата по шахматам среди 32 довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации, который проходил на базе Кемеровского президентского кадетского училища с 8 февраля", – говорится в сообщении.
"Кузбасс в очередной раз стал столицей шахматного турнира. Я уверен, что все, кто принимал участие в этом чемпионате, на всю жизнь запомнят это яркое событие. И благодаря вам в большую армию любителей шахмат добавится еще много новых бойцов", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Советский и российский шахматист, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР
, обладатель девяти шахматных "Оскаров" Анатолий Карпов отметил, что осмотрел Кемеровское президентское кадетское училище, Ледовый дворец "Кузбасс" — спортивный центр, которому "может позавидовать любой город, включая Москву
, таких центров в России
пока нет".
Уточняется, что чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачетом на каждой доске в спортивной дисциплине "Быстрые шахматы" по швейцарской системе в 9 туров.
Кроме того, по поручению Сергея Цивилева в регионе проходит всекузбасский фестиваль шахмат. Так, в Прокопьевске
состоялись региональные соревнования по быстрым шахматам среди команд вузов и ссузов, посвященные Дню российской науки.
В "Интеллект академии" Новокузнецка
прошли региональные соревнования по быстрым шахматам среди команд общеобразовательных учреждений в рамках проекта "Шахматы в школах", реализуемого Федерацией шахмат России и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко
.
В Новокузнецком округе прошел открытый турнир по шахматам среди школьников. В нем приняли участие 40 учеников в составе 10 команд. Состязания прошли по швейцарской системе в 5 туров. Турнир стал отборочным для региональных соревнований — сильнейшие шахматисты округа примут участие в соревнованиях Кузбасской спортивной школьной лиги.
В Кемерове
в городском шахматном клубе имени М.И. Найдова состоялось награждение финалистов городской школьной шахматной лиги. Памятные подарки победителям вручил многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Также в КемГУ Анатолий Евгеньевич провел встречу со студентами "Диалог на равных".
Всего в мероприятиях принимают участие свыше 2 тысяч любителей шахмат. В течение февраля во всех муниципалитетах Кузбасса состоятся мастер-классы, открытые уроки и соревнования по шахматам.