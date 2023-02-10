https://ria.ru/20230210/rossiya-1851061601.html
Россия выйдет из противостояния окрепшей, заявил Лавров
Россия выйдет из противостояния окрепшей, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2023
Россия выйдет из противостояния окрепшей, заявил Лавров
Россию сегодня пытаются расчленить, но РФ выйдет из противостояния еще более окрепшей, те, кто пытается контролировать мир решили перенять печальный опыт... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:15
2023-02-10T11:15
2023-02-10T11:41
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россию сегодня пытаются расчленить, но РФ выйдет из противостояния еще более окрепшей, те, кто пытается контролировать мир решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера в стремлении уничтожить Россию, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, те, кто пытаются контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение, решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируя цель уничтожить Россию или максимально ее ослабить, но все громче и громче звучат их призывы к расчленению нашей Родины", - сказал Лавров после возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника."Ясно, что мы не только выстоим, мы выйдем из этого противостояния еще более окрепшие, еще более убежденными в том, что необходимо выстраивать международные отношения на справедливой, равноправной основе как этого требует устав ООН и который сейчас пытаются подорвать наши западные коллеги, навязывая миру не универсально применимое международное право, а свои собственные правила", - добавил глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851067645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей лавров
Россия, В мире, Сергей Лавров
11:15 10.02.2023 (обновлено: 11:41 10.02.2023)
Россия выйдет из противостояния окрепшей, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россию пытаются расчленить, но она выйдет из противостояния окрепшей
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россию сегодня пытаются расчленить, но РФ выйдет из противостояния еще более окрепшей, те, кто пытается контролировать мир решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера в стремлении уничтожить Россию, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, те, кто пытаются контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение, решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируя цель уничтожить Россию или максимально ее ослабить, но все громче и громче звучат их призывы к расчленению нашей Родины", - сказал Лавров после возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника.
"Ясно, что мы не только выстоим, мы выйдем из этого противостояния еще более окрепшие, еще более убежденными в том, что необходимо выстраивать международные отношения на справедливой, равноправной основе как этого требует устав ООН
и который сейчас пытаются подорвать наши западные коллеги, навязывая миру не универсально применимое международное право, а свои собственные правила", - добавил глава российской дипломатии.