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Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина - РИА Новости, 10.02.2023
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Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина
Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина - РИА Новости, 10.02.2023
Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития лесной промышленности. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:11
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владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития лесной промышленности.
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LIVE: Путин на совещании по развитию лесной промышленности
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития лесной промышленности.
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PT64M52S
15:11 10.02.2023
 

Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития лесной промышленности.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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