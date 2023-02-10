https://ria.ru/20230210/putin-1851140591.html
Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина
Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина - РИА Новости, 10.02.2023
Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития лесной промышленности. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:11
2023-02-10T15:11
2023-02-10T15:11
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851138956_0:24:600:362_1920x0_80_0_0_203e862c29fb20f521273dd71de0c11e.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития лесной промышленности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851138956_44:0:557:385_1920x0_80_0_0_8a3d6f7c8da823c0b8be3284f8d6c3f3.jpg
LIVE: Путин на совещании по развитию лесной промышленности
LIVE: Путин на совещании по развитию лесной промышленности
2023-02-10T15:11
true
PT64M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития лесной промышленности.
2023-02-10T15:11
true
PT64M52S
Совещание по вопросам развития лесной промышленности с участием Путина
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития лесной промышленности.