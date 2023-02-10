https://ria.ru/20230210/poslanie-1851122874.html
Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина
Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина - РИА Новости, 10.02.2023
Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина
Решение об аккредитации иностранных журналистов на послание президента России Федеральному собранию еще не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:21
2023-02-10T13:21
2023-02-10T13:25
политика
владимир путин
госдума рф
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение об аккредитации иностранных журналистов на послание президента России Федеральному собранию еще не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля."Мы пока еще не приняли это решение. Мы сообщим вам об этом", - сказал Песков на вопрос, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на послание президента.Ранее Денис Парфенов (КПРФ) заявил РИА Новости, что допускает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 22 февраля. В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в ходе заседания комитета во вторник также допустил, что послание состоится в этот день. Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля, 24 февраля послание проводить не планируется.
https://ria.ru/20230210/poslanie-1851120624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Дмитрий Песков, Россия
13:21 10.02.2023 (обновлено: 13:25 10.02.2023)
Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина
Песков: вопрос об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина пока не решен