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Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина - РИА Новости, 10.02.2023
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Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина
Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина - РИА Новости, 10.02.2023
Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина
Решение об аккредитации иностранных журналистов на послание президента России Федеральному собранию еще не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:21
2023-02-10T13:25
политика
владимир путин
госдума рф
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение об аккредитации иностранных журналистов на послание президента России Федеральному собранию еще не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля."Мы пока еще не приняли это решение. Мы сообщим вам об этом", - сказал Песков на вопрос, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на послание президента.Ранее Денис Парфенов (КПРФ) заявил РИА Новости, что допускает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 22 февраля. В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в ходе заседания комитета во вторник также допустил, что послание состоится в этот день. Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля, 24 февраля послание проводить не планируется.
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политика, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Дмитрий Песков, Россия
13:21 10.02.2023 (обновлено: 13:25 10.02.2023)
 
Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина

Песков: вопрос об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина пока не решен

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение об аккредитации иностранных журналистов на послание президента России Федеральному собранию еще не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля.
"Мы пока еще не приняли это решение. Мы сообщим вам об этом", - сказал Песков на вопрос, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на послание президента.
Ранее Денис Парфенов (КПРФ) заявил РИА Новости, что допускает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 22 февраля. В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в ходе заседания комитета во вторник также допустил, что послание состоится в этот день. Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля, 24 февраля послание проводить не планируется.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 13:14
Песков рассказал, каких тем коснется Путин в послании Федеральному собранию
 
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