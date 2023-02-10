https://ria.ru/20230210/poslanie-1851122874.html

Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина

Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина - РИА Новости, 10.02.2023

Кремль сообщит об аккредитации иностранных журналистов на послание Путина

Решение об аккредитации иностранных журналистов на послание президента России Федеральному собранию еще не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:21

2023-02-10T13:21

2023-02-10T13:25

политика

владимир путин

госдума рф

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Решение об аккредитации иностранных журналистов на послание президента России Федеральному собранию еще не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля."Мы пока еще не приняли это решение. Мы сообщим вам об этом", - сказал Песков на вопрос, будут ли аккредитовывать иностранных журналистов на послание президента.Ранее Денис Парфенов (КПРФ) заявил РИА Новости, что допускает, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 22 февраля. В свою очередь глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в ходе заседания комитета во вторник также допустил, что послание состоится в этот день. Ранее источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля, 24 февраля послание проводить не планируется.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков, россия