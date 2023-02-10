21:12 10.02.2023 (обновлено: 21:13 10.02.2023)
Из ткани, блинов, бумаги: поделки на Масленицу с детьми своими руками
© iStock.com / Olga EvtushkovaПоделки на Масленицу
© iStock.com / Olga Evtushkova
Поделки на Масленицу
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Поделки на Масленицу 2023 своими руками — это отличная возможность для детей и взрослых вместе изготовить символ праздника на конкурс в детский сад и школу. Кукла, солнышко и другие идеи на праздничную тему из бумаги, ткани, блинов, детские мастер-классы в разных техниках — в материале РИА Новости.
Поделки на Масленицу
Масленица— веселый народный праздник, который символизирует проводы зимы и наступление весны. Традиции и обычаи празднования масленичной недели передаются из поколения в поколение. А его главными атрибутами являются блины как символ солнца и чучело Масленицы, сжигая которое люди прощаются не только с морозами, но и с плохими мыслями и событиями.
"Дети очень любят отмечать Масленицу, но подготовка к самому празднику может быть не менее интересна. Как правило, она начинается с поделок для сада или школы. Учебные заведения не ограничивают в выборе материала, иногда задают тематику", – говорит Анастасия Володина, заместитель исполнительного директора по организационному развитию в PR-агентстве "Идеи&Решения".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДети на творческих мастер-классах во время празднования Масленицы
Дети на творческих мастер-классах во время празднования Масленицы
Из чего делать
"Поделки на Масленицу – это прекрасная возможность вовлечь детей и взрослых в тематические забавы, рассказать о традициях праздника, – говорит Анастасия Муравьева, старший консультант Домашней школы "ИнтернетУрок". – Если вы решили провести время со своими детьми и думаете, какие поделки можно сделать вместе, то тут у вас не возникнет особых проблем. Сегодня в Интернете можно найти массу разнообразных подробных мастер классов. Умельцы создают поделки не только из натуральных материалов, но и из пластиковых бутылок, одноразовой посуды и даже из макарон".
Поделки для праздника изготавливают из различных материалов:
- —бумаги;
- —фетра;
- —пластилина;
- —ниток;
- —макарон;
- —блинов;
- —теста;
- —соломы и т.д.
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Анастасия Муравьева советует учитывать возраст детей и навыки, которыми они уже обладают. Для самых маленьких лучше подготовить все детали заранее, например, вырезать круглые заготовки для солнца, заранее нарезать ленты для лучей, чтобы малышам осталось только все собрать или дорисовать детали.
"При изготовлении поделок из бумаги и картона младшие школьники могут самостоятельно работать с готовыми шаблонами, размножая детали, а также создавать шаблоны сами, используя чертежные инструменты. При работе с картоном использовать “биговку”, продавливание картона краем ножниц или пустым стержнем от ручки по месту сгиба с тыльной стороны, чтобы сгибы получились ровными и аккуратными", – говорит Анастасия Муравьева.
Ребятам постарше можно доверить вырезание, различные операции с бумагой (сгибание, скручивание). В качестве материалов для поделок можно использовать цветную бумагу, клей, пластилин, кусочки ткани, нитки. Эксперт поясняет, что поделки из бумаги могут быть плоскими и объемными. Плоским деталям можно задать объем, например, сложив лист гармошкой или закрутив полоску из бумаги краями ножниц.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкУчастники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы
Участники праздничных гуляний в Суздале, посвященных проводам Широкой Масленицы
Ученикам начальной школы уже доверяют изготовление соленого теста для лепки. Тесту можно сразу придать цвет натуральными или искусственными красителями, а можно раскрасить готовую, высохшую поделку.
Для младших школьников Анастасия Муравьева рекомендует изготовление поделок из текстильных материалов, где ребята могут отработать навыки плетения и завязывания узелков, различные виды ручных стежков, начало и закрепку шва. Примерами таких поделок являются птички-мотанки, куклы-мотанки, куклы из ниток, игрушки из фетра.
Школьников средней школы можно активно привлекать к изготовлению большого чучела Масленицы. Мальчикам можно доверить изготовление каркаса из конструкционных материалов, а девочкам подготовку наряда и оформление головы.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЧучело и шест на площади в первый день Масленичной недели
Чучело и шест на площади в первый день Масленичной недели
"Педагогам, которые планируют проведение мастер классов с группами детей, стоит учитывать и другие нюансы. Россия – многонациональная страна, и праздник Масленицы сегодня отмечают в разных её уголках. При подготовке к мастер-классу не стоит забывать, что в некоторых семьях не принято делать игрушки из продуктов питания, а значит, вариант с макаронами и соленым тестом будет не самым подходящим. Возможно, в группе окажется ребенок, в традициях семьи которого не принято изображать лица людей и животных. И это тоже стоит учитывать", – подчеркивает Анастасия Муравьева.
Поделки в детский сад и школу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкДети на праздновании масленицы в театре "Русская песня"
Дети на праздновании масленицы в театре "Русская песня"
"В 2023 году встречают Масленицу 20 февраля. В этот день принято готовить куклу Масленицы, которую дети могут смастерить практически из любого материала: из бумаги и картона, из пластилина или солёного теста, из ниток или соломы", – говорит Анна Петрова, методист и разработчик курсов для дошкольников "Онлайн-школы №1".
В детских садах и школах, как правило, организуют специальный выставочный уголок и фотозону на Масленицу. Поделки вместе с детьми на конкурс можно делать в различных техниках: квиллинга (“бумагокручения”), аппликации, объемные или плоские, куклы, солнышки, праздничные и банченые веники из соломы или прутьев, а также открытки, игрушки, сувениры и магниты в народном стиле.
Кукла Масленица
По словам Анастасии Муравьевой, кроме чучела для сожжения на праздник делают маленькую домашнюю Масленицу. Эта кукла-оберег хранится дома и олицетворяет достаток, мир и процветание рода. Её изготавливают из натуральных материалов: соломы, льняных и хлопчатобумажных кусочков ткани, шерстяных и льняных ниток. В конце года её сжигают вместе с большим чучелом и создают новую куклу. У домашней Масленицы никогда не делают лицо (чтобы не вселить в нее злого духа).
Куклы на Масленицу
Кукла из ниток
Вариант изготовления куклы из ниток рассказала Анна Петрова.
Инструменты и материалы:
- —пряжа двух цветов;
- —ножницы.
Процесс изготовления:
- 1Для заготовки нужно взять один клубок пряжи и намотать его на сложенные вместе 4 пальца руки. 20-30 оборотов вполне достаточно. Затем снять с руки. Сделать вторую такую же заготовку.
- 2Верхнюю часть первой заготовки скрепить ниткой, завязать узелок. Кончики можно оставить, чтобы сделать петельку. За неё будет удобнее крепить куколку.
- 3Слегка отступив сверху, отделить голову куклы с помощью кусочка нитки другого цвета.
- 4На второй заготовке по обоим краям перевязать части куклы. Это будут ручки.
- 5Кончики рук и низ куколки отрезать и подравнять.
- 6Вставить ручки под голову, внутрь основы. Перетянуть под ручками тело и сделать перекрест на груди.
- 7Все концы заделать и отрезать.
Эксперт рекомендует поставить куколку на подоконник или повесить около окна, чтобы она привлекала в дом солнечное тепло, а с ним счастье и радость.
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Кукла-оберег Ангел
Еще один вариант поделки на Масленицу – кукла-ангел.
Материалы и инструменты:
- —ткань размером 20 на 20 см;
- —вата или синтепон;
- —нитки в тон ткани;
- —нитки контрастного цвета.
Процесс изготовления:
- 1По центру куска ткани выложить плотно скатанный шарик ваты или синтепона, а затем сложить ткань по диагонали.
- 2Ниткой обмотать голову куколке и закрепить нитки, но не обрезать их, они понадобятся далее. У куколки оберега количество обертываний должно быть четным, а число узелков – нечетным.
- 3Определить место талии, сжать его рукой, а другой рукой расправить ткань-крылья ангела.
- 4Нитки, которые остались при завязывании головы вывести налицо и крест-накрест, обернуть их вокруг туловища куколки. Оборачивать талию следует в несколько оборотов и туловище тоже, а затем завязать узелок.
- 5Взять нитку другого цвета и обмотать ее вокруг головы, образуя тем самым нимб. Затем завязать вокруг талии и украсить бусинками.
Съедобная кукла
© iStock.com / Sviatlana LazarenkaКукла из блинов
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
Кукла из блинов
Можно сделать съедобную куклу Масленицу из блинов: к концу праздника от неё точно не останется и следа.
Материалы и инструменты:
- —деревянные шпажки или зубочистки;
- —вареное перепелиное яйцо;
- —блины.
Процесс изготовления:
- 1Воткнуть зубочистку в сваренное и очищенное перепелиное яйцо. Это будет голова куколки.
- 2Сложить 10-15 блинов так, чтобы получились квадратики (загнуть края внутрь) и положить их друг на друга в тарелке. Это будут нижние юбки.
- 3Поверх этих блинов положить один расправленный. Придать получившимся складкам красивую форму.
- 4Воткнуть зубочистку с головой в центр юбки.
- 5Покрыть голову куклы блином, как платком и при необходимости закрепить зубочисткой.
Солнышко
Если солнышко на небе в Масленичную неделю так и не появилось, то Анна Петрова рекомендует сделать его самостоятельно, используя старые газеты, цветную бумагу или солому.
Материалы и инструменты:
- —старые газеты;
- —фетр;
- —ножницы;
- —скалка;
- —клей ПВА;
- —верёвочка.
Процесс изготовления:
- 1Свернуть газеты в тугие трубочки. Для дна нужно 24 штуки, для плетения - в зависимости от желаемого размера.
- 2Положить все трубочки по три штуки крест накрест. Прогладить скалкой центр пересечения, промазать его клеем.
- 3Начинать плетение: взять трубочку, согнуть пополам. Надеть её на одну из крайних трубочек основы, перекинув концы крестом. Продолжать обматывать дальше, пока вся трубочка не окажется в узоре.
- 4Продеть кончики трубочки последний раз и закрепить. Взять следующую и продолжать плести с того места, где остановились. Повторять до тех пор, пока круг не вырастет до нужного размера.
- 5Теперь соединить трубочки по три и сплести из них обычные косы. В конце завязать узелок.
- 6Поделку можно раскрасить гуашью или краской из баллончика.
- 7Дополнить изделие по своему желанию деталями из фетра: глазки, рот, челка, бантики. Подвесить за верёвочку.
Птица счастья
© iStock.com / Elena VafinaПоделка из бумаги на Масленицу
© iStock.com / Elena Vafina
Поделка из бумаги на Масленицу
Масленица связана с надеждами на лучшее. В праздничную неделю принято устраивать гуляния с песнями, плясками, играми. В это период также старались укрепить семейные связи: в разные дни родственники, друзья, молодые ходили друг к другу в гости – свататься, выказывать почтение старшим, общаться. Анна Петрова предлагает изготовить птицу счастья. По поверьям, она приносит в дом благополучие и оберегает домашний очаг.
Материалы и инструменты:
- —шаблон птицы;
- —цветная бумага;
- —ножницы;
- —веревка или нитка.
Процесс изготовления:
- 1Вырезать шаблон и сделать горизонтальный надрез на туловище и вертикальный ближе к хвосту.
- 2Сложить два листа цветной бумаги гармошкой.
- 3Определить у них середину, сложив пополам.
- 4Вставить заготовки в прорези шаблона. Расправить получившиеся крылья. Верхние края лучше склеить между собой.
- 5Прикрепить к изделию веревочку и подвесить под потолок.
Бусы из макарон
© iStock.com / ivolodinaМальчик делает бусы из макарон
© iStock.com / ivolodina
Мальчик делает бусы из макарон
По словам Анны Петровой чучело Масленицы обычно делают взрослые из веток и соломы. А вот наряд для героини недели могут придумать и смастерить дети. Например, украсить Масленицу вышитым нитками передником и украшенным бусами, бисером, пайетками, кокошником. На шею можно повесить ожерелье из шишек или макарон.
Материалы и инструменты:
- —нитка (лучше бечевка);
- —макароны (полые внутри);
- —краски.
Процесс изготовления:
- 1Отмерить необходимую длину веревки так, чтобы бусы легко проходили через голову при надевании.
- 2Нанизывать макароны разного размера в любом порядке. Можно проявить фантазию и чередовать изделия с бусинами.
- 3Сделать макароны цветными: раскрасить их гуашью и дать высохнуть перед тем, как собрать бусы.
Съедобные поделки
© iStock.com / vkuslandiaБабочка из блинов на Масленицу
© iStock.com / vkuslandia
Бабочка из блинов на Масленицу
Важной частью праздника являются блины. Из них получаются прекрасные поделки. Анна Петрова отмечает, что некоторые хозяйки превращают блинные блюда в настоящие шедевры. Это не так сложно, можно попробовать повторить дома.
Чтобы сделать бабочку из блинов понадобятся:
- —тарелка;
- —зубочистки;
- —блины;
- —украшения: ягоды, фрукты.
Процесс изготовления:
- 1Один блин сложить пополам и скрутить рулоном. Положить в центр тарелки.
- 2Сложить два других блина пополам. Положить по краям от первого на тарелку.
- 3Сдвинуть пальцами середину крайнего блина к центру так, чтобы на нём образовались складки. Закрепить зубочисткой и сделать то же самое со вторым.
- 4Украсить бабочку. Например, в складки положить ягоды, а вместо усиков положить дольки яблока или киви.
Необычные идеи поделок
Народные игрушки на Бакшевской масленице
Для изготовления сувениров и поделок на Масленицу в ход можно пустить самые разнообразные материалы, главное фантазия. Масленица – символ пробуждения природы. Сжигание чучела Масленицы символизирует не только проводы зимы, но и избавление от всего старого, прошлогоднего, чтобы освободить место для нового. Анна Петрова предлагает дать вторую жизнь ненужным вещам. Изготовить с детьми символы начала жизни, например, курочку, петушка, цыплёнка из бросовых материалов: коробок, банок, фантиков и бутылок.
Шкатулка "Цыплёнок"
Материалы и инструменты:
- —стеклянная банка из-под кофе;
- —бечевка;
- —газета;
- —клей ПВА;
- —малярный скотч;
- —ножницы;
- —фетр.
Процесс изготовления:
- 1Снять крышку и аккуратно наматывать бечевку на банку так, чтобы веревка не скользила. Для этого необходимо обмотать банку малярным скотчем, а на него выложить тонкий слой клея. Резьбу банки не нужно трогать, чтобы крышка могла закрываться.
- 2Из газеты следует сформировать шар - это будет голова птенчика. Приклеить скотчем к крышке и обмотать бечевкой, местами промазывая заготовку клеем.
- 3Надеть крышку на банку. Дополнить поделку деталями из фетра: сделать чуб, глазки, клювик, крылышки.
Солнышко из одноразовой тарелки
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПраздничное оформление во время празднования Масленицы
Праздничное оформление во время празднования Масленицы
Это доступный по цене подручный материал, который легко найти. Процесс создания поделки под силу даже маленьким детям. Но работа с иглой должна проводиться только взрослыми.
Материалы и инструменты:
- —тарелка одноразовая;
- —краски или гуашь;
- —иголка;
- —нитки (пряжа).
Процесс изготовления:
- 1Пластмассовую тарелку покрыть желтой краской и дать ей высохнуть, а после нарисовать глаза, нос, рот, румяна.
- 2При желании по ободку тарелки можно дополнить получившееся солнце украшениями и деталями.
- 3Иголкой взрослый может проделать отверстия по краю тарелки солнышка и продеть нить, чтобы получилось украшение-лучики.
"Чтобы Масленичные поделки принесли в дом счастье и благополучие, не забывайте думать о хорошем, пока их готовите. Пойте, читайте стихи, рассказывайте истории, слушайте сказки или музыку, смейтесь и получайте удовольствие вместе со своими детьми", – говорит Анна Петрова.
Анастасия Муравьева отмечает, что и сегодня, в век информационных технологий всегда есть место для творчества и работы руками. И от нас, взрослых, зависит, какие навыки мы передадим нашим детям.