Более 25 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине
Более 25 тысяч человек подписали петицию с призывом к Шольцу о переговорах по Украине
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Более 25 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры, следует из информации с сайта change.org.
Таким образом, эта инициатива стала одной из самых подписываемых петиций на Change.org.
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Петицию подписал и сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Я подписал эту петицию за мир. При работе во имя мира партийные границы не должны быть барьером. Тысячи подписей еще не поставлены. Поэтому подпишите тоже", - написал лидер АдГ в своем Twitter.
Петиция под названием "манифест за мир" была опубликована в пятницу утром на портале change.org. Инициаторами документа выступили депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma Алиса Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры.
В числе тех, кто подписал документ, известные немецкие политики, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.
Также авторы документа сообщили, что 25 февраля они намерены провести митинг в поддержку своей инициативы в центре Берлина.
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