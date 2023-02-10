https://ria.ru/20230210/petitsiya-1851261001.html

Более 25 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине

Более 25 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине - РИА Новости, 10.02.2023

Более 25 тысяч человек призвали Шольца к переговорам по Украине

Более 25 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:09

2023-02-10T18:09

2023-02-10T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

олаф шольц

тино крупалла

сара вагенкнехт

левая (партия)

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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Более 25 тысяч человек подписали петицию с призывом к канцлеру Германии Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры, следует из информации с сайта change.org. Таким образом, эта инициатива стала одной из самых подписываемых петиций на Change.org. Петицию подписал и сопредседатель правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.Петиция под названием "манифест за мир" была опубликована в пятницу утром на портале change.org. Инициаторами документа выступили депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma Алиса Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. В числе тех, кто подписал документ, известные немецкие политики, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки. Также авторы документа сообщили, что 25 февраля они намерены провести митинг в поддержку своей инициативы в центре Берлина.

https://ria.ru/20230210/zelenskiy-1851024143.html

https://ria.ru/20230210/germaniya-1850975751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, германия, олаф шольц, тино крупалла, сара вагенкнехт, левая (партия)