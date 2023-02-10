Рейтинг@Mail.ru
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/peskov-1851135365.html
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник - РИА Новости, 10.02.2023
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник
В любой деятельности должно быть много дипломатического, это очень полезная профессия для любого направления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:50
2023-02-10T13:50
россия
турция
анкара (провинция)
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В любой деятельности должно быть много дипломатического, это очень полезная профессия для любого направления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что считает День дипломата и своим личным праздником. "Дипломатического много должно быть в любой работе, это очень полезная профессия для любого направления. Конечно, воспринимаю это как свой личный праздник тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он отмечать День дипломата как свой профессиональный праздник и много ли сегодня в его деятельности дипломатической работы. День дипломатического работника, который был учреждён указом президента РФ в 2002 году, отмечают в России 10 февраля. Песков владеет английским, турецким и арабским языками. В 1989 году он окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик". В том же году поступил на работу в МИД СССР. В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре. В 1994-1996 годах работал в МИД России. В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.
https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851019871.html
https://ria.ru/20230210/prazdnik-1850518071.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, анкара (провинция), дмитрий песков, общество
Россия, Турция, Анкара (провинция), Дмитрий Песков, Общество
13:50 10.02.2023
 
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник

Песков сообщил, что День дипломата и его праздник: это полезная профессия для любой работы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В любой деятельности должно быть много дипломатического, это очень полезная профессия для любого направления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что считает День дипломата и своим личным праздником.
"Дипломатического много должно быть в любой работе, это очень полезная профессия для любого направления. Конечно, воспринимаю это как свой личный праздник тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он отмечать День дипломата как свой профессиональный праздник и много ли сегодня в его деятельности дипломатической работы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 09:11
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломата
День дипломатического работника, который был учреждён указом президента РФ в 2002 году, отмечают в России 10 февраля.
Песков владеет английским, турецким и арабским языками. В 1989 году он окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик". В том же году поступил на работу в МИД СССР. В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре. В 1994-1996 годах работал в МИД России. В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 02:03
День дипломатического работника в РФ
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Дмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала