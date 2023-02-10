https://ria.ru/20230210/peskov-1851135365.html

Песков сообщил, что День дипломата и его праздник

Песков сообщил, что День дипломата и его праздник - РИА Новости, 10.02.2023

Песков сообщил, что День дипломата и его праздник

В любой деятельности должно быть много дипломатического, это очень полезная профессия для любого направления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:50

2023-02-10T13:50

2023-02-10T13:50

россия

турция

анкара (провинция)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В любой деятельности должно быть много дипломатического, это очень полезная профессия для любого направления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что считает День дипломата и своим личным праздником. "Дипломатического много должно быть в любой работе, это очень полезная профессия для любого направления. Конечно, воспринимаю это как свой личный праздник тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он отмечать День дипломата как свой профессиональный праздник и много ли сегодня в его деятельности дипломатической работы. День дипломатического работника, который был учреждён указом президента РФ в 2002 году, отмечают в России 10 февраля. Песков владеет английским, турецким и арабским языками. В 1989 году он окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик". В том же году поступил на работу в МИД СССР. В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре. В 1994-1996 годах работал в МИД России. В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.

https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851019871.html

https://ria.ru/20230210/prazdnik-1850518071.html

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турция

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

россия, турция, анкара (провинция), дмитрий песков, общество