https://ria.ru/20230210/peskov-1851135365.html
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник - РИА Новости, 10.02.2023
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник
В любой деятельности должно быть много дипломатического, это очень полезная профессия для любого направления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:50
2023-02-10T13:50
2023-02-10T13:50
россия
турция
анкара (провинция)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В любой деятельности должно быть много дипломатического, это очень полезная профессия для любого направления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что считает День дипломата и своим личным праздником. "Дипломатического много должно быть в любой работе, это очень полезная профессия для любого направления. Конечно, воспринимаю это как свой личный праздник тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он отмечать День дипломата как свой профессиональный праздник и много ли сегодня в его деятельности дипломатической работы. День дипломатического работника, который был учреждён указом президента РФ в 2002 году, отмечают в России 10 февраля. Песков владеет английским, турецким и арабским языками. В 1989 году он окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик". В том же году поступил на работу в МИД СССР. В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре. В 1994-1996 годах работал в МИД России. В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.
https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851019871.html
https://ria.ru/20230210/prazdnik-1850518071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, турция, анкара (провинция), дмитрий песков, общество
Россия, Турция, Анкара (провинция), Дмитрий Песков, Общество
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник
Песков сообщил, что День дипломата и его праздник: это полезная профессия для любой работы
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В любой деятельности должно быть много дипломатического, это очень полезная профессия для любого направления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что считает День дипломата и своим личным праздником.
"Дипломатического много должно быть в любой работе, это очень полезная профессия для любого направления. Конечно, воспринимаю это как свой личный праздник тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он отмечать День дипломата как свой профессиональный праздник и много ли сегодня в его деятельности дипломатической работы.
День дипломатического работника, который был учреждён указом президента РФ в 2002 году, отмечают в России 10 февраля.
Песков владеет английским, турецким и арабским языками. В 1989 году он окончил институт стран Азии
и Африки
при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед, референт-переводчик". В том же году поступил на работу в МИД СССР
. В 1990-1994 годах занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства России в Турции
в Анкаре
. В 1994-1996 годах работал в МИД России. В 1996-2000 годах занимал должности второго, первого секретаря посольства России в Турции в Анкаре.