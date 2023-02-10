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Майка Пенса вызвали на допрос по делу Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023
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Майка Пенса вызвали на допрос по делу Трампа, сообщили СМИ
Майка Пенса вызвали на допрос по делу Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023
Майка Пенса вызвали на допрос по делу Трампа, сообщили СМИ
Бывшего вице-президента США Майка Пенса вызвали к спецпрокурору, занимающемуся расследованиями в отношении экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает ABC... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T02:29
2023-02-10T02:29
в мире
сша
флорида
дональд трамп
майк пенс
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Бывшего вице-президента США Майка Пенса вызвали к спецпрокурору, занимающемуся расследованиями в отношении экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает ABC News. "Пенс был вызвал к спецпрокурору, занимающемуся надзором за расследованиями против Трампа", - сообщает телеканал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября прошлого года назначил Джека Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
https://ria.ru/20230204/tramp-1849777905.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, майк пенс, джо байден
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Майк Пенс, Джо Байден
02:29 10.02.2023
 
Майка Пенса вызвали на допрос по делу Трампа, сообщили СМИ

ABC: бывшего вице-президента США Пенса вызвали на допрос по расследованию против Трампа

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп и Майк Пенс
Дональд Трамп и Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп и Майк Пенс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Бывшего вице-президента США Майка Пенса вызвали к спецпрокурору, занимающемуся расследованиями в отношении экс-президента страны Дональда Трампа, сообщает ABC News.
"Пенс был вызвал к спецпрокурору, занимающемуся надзором за расследованиями против Трампа", - сообщает телеканал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 19:55
Экс-глава Госдепа заявил об умении Трампа "сдерживать" Путина
Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября прошлого года назначил Джека Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Байден прокомментировал расследование в отношении своего сына
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампМайк ПенсДжо Байден
 
 
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