https://ria.ru/20230210/osetiya-1851129737.html

Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ

Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ - РИА Новости, 10.02.2023

Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ

Сведения о связи добровольцев Северной Осетии с группой вымогателей из Запорожской области не нашли подтверждения, слухи возникли из-за того, что один из... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:38

2023-02-10T13:38

2023-02-10T13:38

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

сергей меняйло

запорожская область

республика северная осетия - алания

украина

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ПЯТИГОРСК, 10 фев - РИА Новости. Сведения о связи добровольцев Северной Осетии с группой вымогателей из Запорожской области не нашли подтверждения, слухи возникли из-за того, что один из задержанных - гражданин Украины - имеет осетинское происхождение, сообщил глава республики Сергей Меняйло. В пятницу представитель спецслужб рассказал, что в Запорожской области пресечена деятельность этнической организованной преступной группировки, задержан ее главарь Павел Харебов, известный как Паша Осетин. Банда действовала также на территории ДНР и ЛНР. Позже Меняйло заявил, что проверяет сведения о якобы связи задержанных бандитов с добровольцами из республики. "Оперативно получил от представителей компетентных органов Запорожской области следующую информацию: Харебов Павел Автандилович, называющий себя Паша Осетин, с 1992 года проживает в Мелитополе, гражданин Украины. В 92-м его семья во время грузино-осетинского конфликта бежала в Мелитополь, где и осела. Харебову чуть больше 30 лет, всю свою жизнь он прожил на Украине", - написал в Telegram-канале Меняйло. По его словам, никаких связей с бойцами или командованием батальонов "Алания" и "Шторм-Осетия", а также с мобилизованными из республики не выявлено. Ранее сообщалось, что спецслужбы пресекли на территории Запорожской области деятельность этнической организованной преступной группировки, которая специализировалась на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств.

https://ria.ru/20230205/zaporozhe-1849817171.html

https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, сергей меняйло, запорожская область, республика северная осетия - алания, украина, ситуация в днр и лнр