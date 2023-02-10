https://ria.ru/20230210/osetiya-1851129737.html
Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ
Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ - РИА Новости, 10.02.2023
Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ
Сведения о связи добровольцев Северной Осетии с группой вымогателей из Запорожской области не нашли подтверждения, слухи возникли из-за того, что один из... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:38
2023-02-10T13:38
2023-02-10T13:38
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
сергей меняйло
запорожская область
республика северная осетия - алания
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 10 фев - РИА Новости. Сведения о связи добровольцев Северной Осетии с группой вымогателей из Запорожской области не нашли подтверждения, слухи возникли из-за того, что один из задержанных - гражданин Украины - имеет осетинское происхождение, сообщил глава республики Сергей Меняйло. В пятницу представитель спецслужб рассказал, что в Запорожской области пресечена деятельность этнической организованной преступной группировки, задержан ее главарь Павел Харебов, известный как Паша Осетин. Банда действовала также на территории ДНР и ЛНР. Позже Меняйло заявил, что проверяет сведения о якобы связи задержанных бандитов с добровольцами из республики. "Оперативно получил от представителей компетентных органов Запорожской области следующую информацию: Харебов Павел Автандилович, называющий себя Паша Осетин, с 1992 года проживает в Мелитополе, гражданин Украины. В 92-м его семья во время грузино-осетинского конфликта бежала в Мелитополь, где и осела. Харебову чуть больше 30 лет, всю свою жизнь он прожил на Украине", - написал в Telegram-канале Меняйло. По его словам, никаких связей с бойцами или командованием батальонов "Алания" и "Шторм-Осетия", а также с мобилизованными из республики не выявлено. Ранее сообщалось, что спецслужбы пресекли на территории Запорожской области деятельность этнической организованной преступной группировки, которая специализировалась на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств.
https://ria.ru/20230205/zaporozhe-1849817171.html
https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, сергей меняйло, запорожская область, республика северная осетия - алания, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Сергей Меняйло, Запорожская область, Республика Северная Осетия - Алания, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ
Меняйло: слухи о связи осетинских добровольцев с запорожской ОПГ не нашли подтверждения