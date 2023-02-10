Рейтинг@Mail.ru
Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/osetiya-1851129737.html
Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ
Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ - РИА Новости, 10.02.2023
Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ
Сведения о связи добровольцев Северной Осетии с группой вымогателей из Запорожской области не нашли подтверждения, слухи возникли из-за того, что один из... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:38
2023-02-10T13:38
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
сергей меняйло
запорожская область
республика северная осетия - алания
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839144060_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_ea03da568b5d65fc780da1a0ea8e6107.jpg
ПЯТИГОРСК, 10 фев - РИА Новости. Сведения о связи добровольцев Северной Осетии с группой вымогателей из Запорожской области не нашли подтверждения, слухи возникли из-за того, что один из задержанных - гражданин Украины - имеет осетинское происхождение, сообщил глава республики Сергей Меняйло. В пятницу представитель спецслужб рассказал, что в Запорожской области пресечена деятельность этнической организованной преступной группировки, задержан ее главарь Павел Харебов, известный как Паша Осетин. Банда действовала также на территории ДНР и ЛНР. Позже Меняйло заявил, что проверяет сведения о якобы связи задержанных бандитов с добровольцами из республики. "Оперативно получил от представителей компетентных органов Запорожской области следующую информацию: Харебов Павел Автандилович, называющий себя Паша Осетин, с 1992 года проживает в Мелитополе, гражданин Украины. В 92-м его семья во время грузино-осетинского конфликта бежала в Мелитополь, где и осела. Харебову чуть больше 30 лет, всю свою жизнь он прожил на Украине", - написал в Telegram-канале Меняйло. По его словам, никаких связей с бойцами или командованием батальонов "Алания" и "Шторм-Осетия", а также с мобилизованными из республики не выявлено. Ранее сообщалось, что спецслужбы пресекли на территории Запорожской области деятельность этнической организованной преступной группировки, которая специализировалась на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств.
https://ria.ru/20230205/zaporozhe-1849817171.html
https://ria.ru/20230123/terakt-1846734415.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839144060_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_ede3039a411e36400d12a80c6e6e4b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сергей меняйло, запорожская область, республика северная осетия - алания, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Сергей Меняйло, Запорожская область, Республика Северная Осетия - Алания, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:38 10.02.2023
 
Осетинские власти опровергли слухи о связи добровольцев с запорожской ОПГ

Меняйло: слухи о связи осетинских добровольцев с запорожской ОПГ не нашли подтверждения

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкГорода России. Владикавказ
Города России. Владикавказ - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Города России. Владикавказ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 10 фев - РИА Новости. Сведения о связи добровольцев Северной Осетии с группой вымогателей из Запорожской области не нашли подтверждения, слухи возникли из-за того, что один из задержанных - гражданин Украины - имеет осетинское происхождение, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
В пятницу представитель спецслужб рассказал, что в Запорожской области пресечена деятельность этнической организованной преступной группировки, задержан ее главарь Павел Харебов, известный как Паша Осетин. Банда действовала также на территории ДНР и ЛНР. Позже Меняйло заявил, что проверяет сведения о якобы связи задержанных бандитов с добровольцами из республики.
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 08:52
Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожской области
"Оперативно получил от представителей компетентных органов Запорожской области следующую информацию: Харебов Павел Автандилович, называющий себя Паша Осетин, с 1992 года проживает в Мелитополе, гражданин Украины. В 92-м его семья во время грузино-осетинского конфликта бежала в Мелитополь, где и осела. Харебову чуть больше 30 лет, всю свою жизнь он прожил на Украине", - написал в Telegram-канале Меняйло. По его словам, никаких связей с бойцами или командованием батальонов "Алания" и "Шторм-Осетия", а также с мобилизованными из республики не выявлено.
Ранее сообщалось, что спецслужбы пресекли на территории Запорожской области деятельность этнической организованной преступной группировки, которая специализировалась на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств.
Кадры задержания агента спецслужб Украины, который планировал теракт против полицейских - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 11:43Специальная военная операция на Украине
На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСергей МеняйлоЗапорожская областьРеспублика Северная Осетия - АланияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала