https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851072287.html

В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги

В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги - РИА Новости, 10.02.2023

В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги

Подозреваемая по делу о частичном обрушении дома из-за взрыва газа в Новосибирске Ирина Урбах рассказала журналистам, что газовые шлаги в трех квартирах... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:50

2023-02-10T11:50

2023-02-10T11:50

происшествия

новосибирск

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

газпром

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Подозреваемая по делу о частичном обрушении дома из-за взрыва газа в Новосибирске Ирина Урбах рассказала журналистам, что газовые шлаги в трех квартирах менялись 6 февраля. Частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома на улице Линейная в Новосибирске произошло утром в четверг после взрыва бытового газа. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, погибли 13 человек. СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны два жителя Омской области, которые за несколько дней до частичного обрушения дома в Новосибирске производили обслуживание газовых плит. По данным следствия, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной. Позже со ссылкой на ООО "Газпром межрегионгаз" сообщалось, что ни сама компания, ни ее дочерние предприятия никак не связаны с компанией, сотрудниками которой представлялись подозреваемые. В пятницу Центральный районный суд Новосибирска избирает подозреваемым меру пресечения. "Шланги (менялись – ред.) 6-го числа (февраля - ред.). Просто с 6-го числа и по 9-е в любом случае запах газа бы почувствовали. Там же экспертиза нужна. 6-го числа три квартиры (обходили). В соседнем 37-м (доме – ред.) две заявки (было - ред.)" – сказала Урбан, отвечая на вопросы журналистов. Она уточнила, что приехала в Новосибирск 5 февраля, потому что уже работали ранее в городе.

https://ria.ru/20230210/arest-1851069226.html

https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851065110.html

новосибирск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, омская область, следственный комитет россии (ск рф), газпром, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске