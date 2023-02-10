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В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги - РИА Новости, 10.02.2023
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В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги
В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги - РИА Новости, 10.02.2023
В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги
Подозреваемая по делу о частичном обрушении дома из-за взрыва газа в Новосибирске Ирина Урбах рассказала журналистам, что газовые шлаги в трех квартирах... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:50
2023-02-10T11:50
происшествия
новосибирск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
газпром
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Подозреваемая по делу о частичном обрушении дома из-за взрыва газа в Новосибирске Ирина Урбах рассказала журналистам, что газовые шлаги в трех квартирах менялись 6 февраля. Частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома на улице Линейная в Новосибирске произошло утром в четверг после взрыва бытового газа. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, погибли 13 человек. СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны два жителя Омской области, которые за несколько дней до частичного обрушения дома в Новосибирске производили обслуживание газовых плит. По данным следствия, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной. Позже со ссылкой на ООО "Газпром межрегионгаз" сообщалось, что ни сама компания, ни ее дочерние предприятия никак не связаны с компанией, сотрудниками которой представлялись подозреваемые. В пятницу Центральный районный суд Новосибирска избирает подозреваемым меру пресечения. "Шланги (менялись – ред.) 6-го числа (февраля - ред.). Просто с 6-го числа и по 9-е в любом случае запах газа бы почувствовали. Там же экспертиза нужна. 6-го числа три квартиры (обходили). В соседнем 37-м (доме – ред.) две заявки (было - ред.)" – сказала Урбан, отвечая на вопросы журналистов. Она уточнила, что приехала в Новосибирск 5 февраля, потому что уже работали ранее в городе.
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происшествия, новосибирск, омская область, следственный комитет россии (ск рф), газпром, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ), Газпром, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
11:50 10.02.2023
 
В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги

Подозреваемые по делу о взрыве в Новосибирске меняли газовые шланги в трех квартирах

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкСпасатели разбирают завалы на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Подозреваемая по делу о частичном обрушении дома из-за взрыва газа в Новосибирске Ирина Урбах рассказала журналистам, что газовые шлаги в трех квартирах менялись 6 февраля.
Частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома на улице Линейная в Новосибирске произошло утром в четверг после взрыва бытового газа. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, погибли 13 человек. СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Фигурантка дела об обрушении дома в Новосибирске в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:35
Суд арестовал фигурантку дела об обрушении дома в Новосибирске
Задержаны два жителя Омской области, которые за несколько дней до частичного обрушения дома в Новосибирске производили обслуживание газовых плит. По данным следствия, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной. Позже со ссылкой на ООО "Газпром межрегионгаз" сообщалось, что ни сама компания, ни ее дочерние предприятия никак не связаны с компанией, сотрудниками которой представлялись подозреваемые.
В пятницу Центральный районный суд Новосибирска избирает подозреваемым меру пресечения.
"Шланги (менялись – ред.) 6-го числа (февраля - ред.). Просто с 6-го числа и по 9-е в любом случае запах газа бы почувствовали. Там же экспертиза нужна. 6-го числа три квартиры (обходили). В соседнем 37-м (доме – ред.) две заявки (было - ред.)" – сказала Урбан, отвечая на вопросы журналистов.
Она уточнила, что приехала в Новосибирск 5 февраля, потому что уже работали ранее в городе.
Спасатели разбирают завалы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:25
Пострадавшим при обрушении дома в Новосибирске выплатят компенсации
 
ПроисшествияНовосибирскОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)ГазпромВзрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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