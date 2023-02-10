В квартирах обрушившегося дома в Новосибирске меняли газовые шланги
Подозреваемые по делу о взрыве в Новосибирске меняли газовые шланги в трех квартирах
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкСпасатели разбирают завалы на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Подозреваемая по делу о частичном обрушении дома из-за взрыва газа в Новосибирске Ирина Урбах рассказала журналистам, что газовые шлаги в трех квартирах менялись 6 февраля.
Частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома на улице Линейная в Новосибирске произошло утром в четверг после взрыва бытового газа. Разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы завершены утром в пятницу. По последним данным, погибли 13 человек. СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Задержаны два жителя Омской области, которые за несколько дней до частичного обрушения дома в Новосибирске производили обслуживание газовых плит. По данным следствия, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной. Позже со ссылкой на ООО "Газпром межрегионгаз" сообщалось, что ни сама компания, ни ее дочерние предприятия никак не связаны с компанией, сотрудниками которой представлялись подозреваемые.
В пятницу Центральный районный суд Новосибирска избирает подозреваемым меру пресечения.
"Шланги (менялись – ред.) 6-го числа (февраля - ред.). Просто с 6-го числа и по 9-е в любом случае запах газа бы почувствовали. Там же экспертиза нужна. 6-го числа три квартиры (обходили). В соседнем 37-м (доме – ред.) две заявки (было - ред.)" – сказала Урбан, отвечая на вопросы журналистов.
Она уточнила, что приехала в Новосибирск 5 февраля, потому что уже работали ранее в городе.