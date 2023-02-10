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Москва надеется на объективность Верховного суда Нидерландов - РИА Новости, 10.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230210/niderlandy-1851014207.html
Москва надеется на объективность Верховного суда Нидерландов
Москва надеется на объективность Верховного суда Нидерландов - РИА Новости, 10.02.2023
Москва надеется на объективность Верховного суда Нидерландов
Россия надеется, что Верховный суд Нидерландов объективно изучит дело о "скифском золоте" и отменит вердикт нижестоящего суда, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:18
2023-02-10T08:18
культура
нидерланды
россия
амстердам
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
центральный музей тавриды
в мире
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Россия надеется, что Верховный суд Нидерландов объективно изучит дело о "скифском золоте" и отменит вердикт нижестоящего суда, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Генпрокурор Нидерландов 27 января вынес консультативное заключение, в котором указал, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о "скифском золоте" запланировано на 15 сентября 2023 года. "Что касается заключения Генпрокурора, то оно не является обязательным для судей. Все еще остается надежда – хотя и, безусловно, довольно слабая, - что Верховный суд Королевства сумеет изучить вопрос объективно и беспристрастно и отменит вердикт нижестоящей инстанции", - прокомментировал Шульгин. Он подчеркнул, что решение Апелляционного суда по "скифскому золоту" является чисто политическим. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ria.ru/20230127/zoloto-1847829626.html
https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html
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нидерланды, россия, амстердам, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, центральный музей тавриды, в мире
Культура, Нидерланды, Россия, Амстердам, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия, Центральный музей Тавриды, В мире
08:18 10.02.2023
 
Москва надеется на объективность Верховного суда Нидерландов

Посол Шульгин: Москва надеется на объективность Нидерландов по "скифскому золоту"

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Россия надеется, что Верховный суд Нидерландов объективно изучит дело о "скифском золоте" и отменит вердикт нижестоящего суда, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Генпрокурор Нидерландов 27 января вынес консультативное заключение, в котором указал, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о "скифском золоте" запланировано на 15 сентября 2023 года.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 12:40Культура
ГП Нидерландов считает, что "скифское золото" может перейти Украине
"Что касается заключения Генпрокурора, то оно не является обязательным для судей. Все еще остается надежда – хотя и, безусловно, довольно слабая, - что Верховный суд Королевства сумеет изучить вопрос объективно и беспристрастно и отменит вердикт нижестоящей инстанции", - прокомментировал Шульгин.
Он подчеркнул, что решение Апелляционного суда по "скифскому золоту" является чисто политическим.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Посетительница на выставке Крым: золото и секреты Черного моря в музее Allard Pierson Museum, Амстердам - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 02:31
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
 
КультураНидерландыРоссияАмстердамАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияЦентральный музей ТавридыВ мире
 
 
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