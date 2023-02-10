https://ria.ru/20230210/niderlandy-1851014207.html

Москва надеется на объективность Верховного суда Нидерландов

Москва надеется на объективность Верховного суда Нидерландов - РИА Новости, 10.02.2023

Москва надеется на объективность Верховного суда Нидерландов

Россия надеется, что Верховный суд Нидерландов объективно изучит дело о "скифском золоте" и отменит вердикт нижестоящего суда, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:18

2023-02-10T08:18

2023-02-10T08:18

культура

нидерланды

россия

амстердам

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

центральный музей тавриды

в мире

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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Россия надеется, что Верховный суд Нидерландов объективно изучит дело о "скифском золоте" и отменит вердикт нижестоящего суда, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Генпрокурор Нидерландов 27 января вынес консультативное заключение, в котором указал, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о "скифском золоте" запланировано на 15 сентября 2023 года. "Что касается заключения Генпрокурора, то оно не является обязательным для судей. Все еще остается надежда – хотя и, безусловно, довольно слабая, - что Верховный суд Королевства сумеет изучить вопрос объективно и беспристрастно и отменит вердикт нижестоящей инстанции", - прокомментировал Шульгин. Он подчеркнул, что решение Апелляционного суда по "скифскому золоту" является чисто политическим. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу. В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20230127/zoloto-1847829626.html

https://ria.ru/20230127/kollektsii-1847300227.html

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россия

амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нидерланды, россия, амстердам, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, центральный музей тавриды, в мире