Москва надеется на объективность Верховного суда Нидерландов
Посол Шульгин: Москва надеется на объективность Нидерландов по "скифскому золоту"
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Россия надеется, что Верховный суд Нидерландов объективно изучит дело о "скифском золоте" и отменит вердикт нижестоящего суда, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Генпрокурор Нидерландов 27 января вынес консультативное заключение, в котором указал, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине может остаться в силе. Вынесение решения Верховного суда Нидерландов по делу о "скифском золоте" запланировано на 15 сентября 2023 года.
"Что касается заключения Генпрокурора, то оно не является обязательным для судей. Все еще остается надежда – хотя и, безусловно, довольно слабая, - что Верховный суд Королевства сумеет изучить вопрос объективно и беспристрастно и отменит вердикт нижестоящей инстанции", - прокомментировал Шульгин.
Он подчеркнул, что решение Апелляционного суда по "скифскому золоту" является чисто политическим.
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция "скифского золота" должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
27 января, 02:31Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов