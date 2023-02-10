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Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/natsionalizatsiya-1851259493.html
Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России
Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России - РИА Новости, 10.02.2023
Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе принято, всё перешло в собственность... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T18:06
2023-02-10T18:12
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
экономика
денис пушилин
ринат ахметов
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе принято, всё перешло в собственность РФ."Ничего (украинскому олигарху – ред.) Ринату Ахметову на Донбассе уже не принадлежит. Всё это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты. Предприятия, которые будут продолжать работать, у нас есть утвержденная процедура правительством РФ. Как это будет происходить? Будет проводиться доверительное управление, т.е. эта процедура запущена", - сказал Пушилин журналистам.По его словам, помимо Ахметова есть значительный список "негодяев". "Санкционный список. Их имущество, конечно, переходит государству… Врагам и преступникам не место в плане ведения бизнеса на нашей территории", - добавил врио главы ДНР.
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донецкая народная республика, россия, экономика, денис пушилин, ринат ахметов, украина, ситуация в днр и лнр
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Экономика, Денис Пушилин, Ринат Ахметов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:06 10.02.2023 (обновлено: 18:12 10.02.2023)
 
Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России

Пушилин: в ДНР приняли решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов

© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе принято, всё перешло в собственность РФ.
"Ничего (украинскому олигарху – ред.) Ринату Ахметову на Донбассе уже не принадлежит. Всё это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты. Предприятия, которые будут продолжать работать, у нас есть утвержденная процедура правительством РФ. Как это будет происходить? Будет проводиться доверительное управление, т.е. эта процедура запущена", - сказал Пушилин журналистам.
По его словам, помимо Ахметова есть значительный список "негодяев". "Санкционный список. Их имущество, конечно, переходит государству… Врагам и преступникам не место в плане ведения бизнеса на нашей территории", - добавил врио главы ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЭкономикаДенис ПушилинРинат АхметовУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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