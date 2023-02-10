https://ria.ru/20230210/natsionalizatsiya-1851259493.html

Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России

Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России - РИА Новости, 10.02.2023

Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе принято, всё перешло в собственность... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:06

2023-02-10T18:06

2023-02-10T18:12

донецкая народная республика

россия

специальная военная операция на украине

экономика

денис пушилин

ринат ахметов

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что решение о механизме национализации предприятий украинских олигархов в Донбассе принято, всё перешло в собственность РФ."Ничего (украинскому олигарху – ред.) Ринату Ахметову на Донбассе уже не принадлежит. Всё это собственность государства. Все соответствующие решения уже приняты. Предприятия, которые будут продолжать работать, у нас есть утвержденная процедура правительством РФ. Как это будет происходить? Будет проводиться доверительное управление, т.е. эта процедура запущена", - сказал Пушилин журналистам.По его словам, помимо Ахметова есть значительный список "негодяев". "Санкционный список. Их имущество, конечно, переходит государству… Врагам и преступникам не место в плане ведения бизнеса на нашей территории", - добавил врио главы ДНР.

https://ria.ru/20230204/aktivy-1849698149.html

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, экономика, денис пушилин, ринат ахметов, украина, ситуация в днр и лнр