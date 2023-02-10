https://ria.ru/20230210/khmelnitskiy-1851090833.html

Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва

Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва - РИА Новости, 10.02.2023

Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва

Часть города Хмельницкий на Украине обесточена после взрыва, возможны перебои с водой, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:13

2023-02-10T12:13

2023-02-10T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Часть города Хмельницкий на Украине обесточена после взрыва, возможны перебои с водой, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Власти Хмельницкого сообщили о взрыве в городе."В Хмельницком прогремел взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230210/boepripasy-1851095109.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина