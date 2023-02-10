https://ria.ru/20230210/khmelnitskiy-1851090833.html
Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва
Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва - РИА Новости, 10.02.2023
Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва
Часть города Хмельницкий на Украине обесточена после взрыва, возможны перебои с водой, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:13
2023-02-10T12:13
2023-02-10T12:27
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в мире
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Часть города Хмельницкий на Украине обесточена после взрыва, возможны перебои с водой, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Власти Хмельницкого сообщили о взрыве в городе."В Хмельницком прогремел взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
12:13 10.02.2023 (обновлено: 12:27 10.02.2023)
Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва
Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва, возможны перебои с водой