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Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва
Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва - РИА Новости, 10.02.2023
Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва
Часть города Хмельницкий на Украине обесточена после взрыва, возможны перебои с водой, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:13
2023-02-10T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Часть города Хмельницкий на Украине обесточена после взрыва, возможны перебои с водой, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Власти Хмельницкого сообщили о взрыве в городе."В Хмельницком прогремел взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
12:13 10.02.2023 (обновлено: 12:27 10.02.2023)
 
Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва

Часть Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва, возможны перебои с водой

© iStock.com / Farion_OГород Хмельницкий, Украина
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© iStock.com / Farion_O
Город Хмельницкий, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Часть города Хмельницкий на Украине обесточена после взрыва, возможны перебои с водой, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Власти Хмельницкого сообщили о взрыве в городе.
Хмельницком прогремел взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении", - написал Гамалий в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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