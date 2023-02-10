Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев рассказал, как хабаровчане встретили Новый год - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20230210/khabarovsk-1851083919.html
Дегтярев рассказал, как хабаровчане встретили Новый год
Дегтярев рассказал, как хабаровчане встретили Новый год - РИА Новости, 10.02.2023
Дегтярев рассказал, как хабаровчане встретили Новый год
Главную площадь Хабаровска с новогодним городком посетили 1,5 миллиона человек с начала его открытия 24 декабря 2022 года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:01
2023-02-10T13:20
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851122033_0:0:922:519_1920x0_80_0_0_33e3d59c51e58b0dd6ddf73c63101e06.jpg
ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Главную площадь Хабаровска с новогодним городком посетили 1,5 миллиона человек с начала его открытия 24 декабря 2022 года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Порядка 1,5 миллиона человек посетили новогодний городок на главной площади Хабаровска. Примерно столько же поделились фотографиями с прогулок по площади в своих соцсетях с момента её открытия 24 декабря", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, для создания праздничной атмосферы на площади Ленина было использовано 450 кубометров льда, 8 тысяч ламп, 150 елок, 3,5 тысячи шаров и не менее 1,5 километров гирлянд. "Концепция следующего новогоднего городка уже находится в разработке. А завтра на площади стартуют работы по демонтажу", - заключил губернатор. Как уточняет краевой комитет по делам молодежи, демонтаж городка начнется 11 февраля в связи с потеплением. Предстоит убрать ледяные фигуры и горки, дополнительное освещение и элементы фотозон. Вывоз снежных и ледяных скульптур, а также очистка от снежного покрова будет проводиться с раннего утра субботы и ещё в течение следующих недель. По данным регионального правительства, новогодний городок 2022-2023 посетило рекордное число жителей и гостей краевого центра. Была реализована новая концепция оформления: вокруг искусственной ели смонтировали светодиодный купол с фотозонами и арт-объектами, в их числе мандарины и большие часы. В едином стиле оформлена подсветка периметра площади, а скульптуры из искусственного снега заменили на ледяные фигуры. Появилась пешеходная аллея из 19 елочек, наряженных с использованием символики муниципалитетов. За время работы городка на площади организовано несколько десятков мероприятий, в числе которых спортивные и культурные активности.
https://realty.ria.ru/20230203/khabarovsk-1849422771.html
https://realty.ria.ru/20230109/poliklinika-1843575313.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851122033_79:0:771:519_1920x0_80_0_0_3dc058e04d1ff1dcaffb1e2cc10c009d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев
12:01 10.02.2023 (обновлено: 13:20 10.02.2023)
 
Дегтярев рассказал, как хабаровчане встретили Новый год

Дегтярев: главную площадь Хабаровска с новогодним городком посетили 1,5 миллиона человек

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора правительства Хабаровского краяГлавную площадь Хабаровска с новогодним городком посетили 1,5 млн человек
Главную площадь Хабаровска с новогодним городком посетили 1,5 млн человек
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Главную площадь Хабаровска с новогодним городком посетили 1,5 миллиона человек с начала его открытия 24 декабря 2022 года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Порядка 1,5 миллиона человек посетили новогодний городок на главной площади Хабаровска. Примерно столько же поделились фотографиями с прогулок по площади в своих соцсетях с момента её открытия 24 декабря", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Города России. Хабаровск - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 09:01
Реализация мастер-плана Хабаровска обойдется предварительно в 1 трлн рублей
По его словам, для создания праздничной атмосферы на площади Ленина было использовано 450 кубометров льда, 8 тысяч ламп, 150 елок, 3,5 тысячи шаров и не менее 1,5 километров гирлянд.
"Концепция следующего новогоднего городка уже находится в разработке. А завтра на площади стартуют работы по демонтажу", - заключил губернатор.
Как уточняет краевой комитет по делам молодежи, демонтаж городка начнется 11 февраля в связи с потеплением. Предстоит убрать ледяные фигуры и горки, дополнительное освещение и элементы фотозон. Вывоз снежных и ледяных скульптур, а также очистка от снежного покрова будет проводиться с раннего утра субботы и ещё в течение следующих недель.
По данным регионального правительства, новогодний городок 2022-2023 посетило рекордное число жителей и гостей краевого центра. Была реализована новая концепция оформления: вокруг искусственной ели смонтировали светодиодный купол с фотозонами и арт-объектами, в их числе мандарины и большие часы. В едином стиле оформлена подсветка периметра площади, а скульптуры из искусственного снега заменили на ледяные фигуры. Появилась пешеходная аллея из 19 елочек, наряженных с использованием символики муниципалитетов. За время работы городка на площади организовано несколько десятков мероприятий, в числе которых спортивные и культурные активности.
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 09:11
В Хабаровске введена в эксплуатацию детская поликлиника-долгострой
 
Хабаровский крайХабаровскМихаил Дегтярев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала