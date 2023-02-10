https://ria.ru/20230210/khabarovsk-1851083919.html

Дегтярев рассказал, как хабаровчане встретили Новый год

Дегтярев рассказал, как хабаровчане встретили Новый год - РИА Новости, 10.02.2023

Дегтярев рассказал, как хабаровчане встретили Новый год

Главную площадь Хабаровска с новогодним городком посетили 1,5 миллиона человек с начала его открытия 24 декабря 2022 года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:01

2023-02-10T12:01

2023-02-10T13:20

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Главную площадь Хабаровска с новогодним городком посетили 1,5 миллиона человек с начала его открытия 24 декабря 2022 года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Порядка 1,5 миллиона человек посетили новогодний городок на главной площади Хабаровска. Примерно столько же поделились фотографиями с прогулок по площади в своих соцсетях с момента её открытия 24 декабря", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, для создания праздничной атмосферы на площади Ленина было использовано 450 кубометров льда, 8 тысяч ламп, 150 елок, 3,5 тысячи шаров и не менее 1,5 километров гирлянд. "Концепция следующего новогоднего городка уже находится в разработке. А завтра на площади стартуют работы по демонтажу", - заключил губернатор. Как уточняет краевой комитет по делам молодежи, демонтаж городка начнется 11 февраля в связи с потеплением. Предстоит убрать ледяные фигуры и горки, дополнительное освещение и элементы фотозон. Вывоз снежных и ледяных скульптур, а также очистка от снежного покрова будет проводиться с раннего утра субботы и ещё в течение следующих недель. По данным регионального правительства, новогодний городок 2022-2023 посетило рекордное число жителей и гостей краевого центра. Была реализована новая концепция оформления: вокруг искусственной ели смонтировали светодиодный купол с фотозонами и арт-объектами, в их числе мандарины и большие часы. В едином стиле оформлена подсветка периметра площади, а скульптуры из искусственного снега заменили на ледяные фигуры. Появилась пешеходная аллея из 19 елочек, наряженных с использованием символики муниципалитетов. За время работы городка на площади организовано несколько десятков мероприятий, в числе которых спортивные и культурные активности.

https://realty.ria.ru/20230203/khabarovsk-1849422771.html

https://realty.ria.ru/20230109/poliklinika-1843575313.html

хабаровск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровск, михаил дегтярев