https://ria.ru/20230210/dtp-1851022048.html
На Ленинградском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП
На Ленинградском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 10.02.2023
На Ленинградском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП
Один человек скончался и еще один получил ранения в результате ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:22
2023-02-10T09:22
2023-02-10T09:22
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один человек скончался и еще один получил ранения в результате ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что на Ленинградском шоссе в районе дома 112 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. "В ДТП на Ленинградском шоссе погиб человек, ещё один получил ранения", - говорится в сообщении. По информации ведомства, водитель одной автомашины "Газель" остановился для осуществления буксировки другой, в этот момент на стоящие грузовики совершил наезд водитель автомобиля такси. В результате ДТП водитель "Газели" погиб на месте, таксист доставлен в больницу.
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РИА Новости
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На Ленинградском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись два грузовика и легковой автомобиль
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Один человек скончался и еще один получил ранения в результате ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале
столичной Госавтоинспекции.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что на Ленинградском шоссе в районе дома 112 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.
"В ДТП на Ленинградском шоссе погиб человек, ещё один получил ранения", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, водитель одной автомашины "Газель" остановился для осуществления буксировки другой, в этот момент на стоящие грузовики совершил наезд водитель автомобиля такси. В результате ДТП водитель "Газели" погиб на месте, таксист доставлен в больницу.