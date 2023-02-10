https://ria.ru/20230210/dtp-1851022048.html

На Ленинградском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП

На Ленинградском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 10.02.2023

На Ленинградском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП

Один человек скончался и еще один получил ранения в результате ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:22

2023-02-10T09:22

2023-02-10T09:22

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Один человек скончался и еще один получил ранения в результате ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщалось, что на Ленинградском шоссе в районе дома 112 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. "В ДТП на Ленинградском шоссе погиб человек, ещё один получил ранения", - говорится в сообщении. По информации ведомства, водитель одной автомашины "Газель" остановился для осуществления буксировки другой, в этот момент на стоящие грузовики совершил наезд водитель автомобиля такси. В результате ДТП водитель "Газели" погиб на месте, таксист доставлен в больницу.

https://ria.ru/20230209/dtp-1850866639.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва