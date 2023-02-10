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Украинские войска обстреляли Донецк и Озеряновку - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/donbass-1851041381.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Озеряновку - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Озеряновку
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Озеряновке 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:16
2023-02-10T10:16
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Озеряновке 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. 09.45 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230210/obstrel-1851041224.html
https://ria.ru/20230210/donbass-1851026797.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
10:16 10.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Озеряновку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Озеряновке десять снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Озеряновке 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров. 09.45 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 10:16Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли несколько районов Донецка
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Украинские войска обстреляли село Луганское
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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