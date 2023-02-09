Жителей дома, обрушенного после взрыва газа в Новосибирске, переселят

Губернатор Травников: восстанавливать дом после взрыва газа не будут, жителей переселят
Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.
Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.
Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.
Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.
Погибли семь человек. Еще девять находятся в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.
Погибли семь человек. Еще девять находятся в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.
Всего в доме прописаны больше ста человек, судьба десяти неизвестна.
Всего в доме прописаны больше ста человек, судьба десяти неизвестна.
На месте происшествия развернули спасательные работы.
На месте происшествия развернули спасательные работы.
Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.
Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.
Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.
Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.
В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.
Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.
Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.
Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.
Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.
Спасатели на месте взрыва газа в Новосибирске.
Спасатели на месте взрыва газа в Новосибирске.
Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.
Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.
Погибли семь человек. Еще девять находятся в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.
Всего в доме прописаны больше ста человек, судьба десяти неизвестна.
На месте происшествия развернули спасательные работы.
Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.
Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.
Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.
Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.
Спасатели на месте взрыва газа в Новосибирске.