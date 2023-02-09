https://ria.ru/20230209/vzryv-1850729836.html

Жителей дома, обрушенного после взрыва газа в Новосибирске, переселят

Жителей дома, обрушенного после взрыва газа в Новосибирске, переселят - РИА Новости, 09.02.2023

Жителей дома, обрушенного после взрыва газа в Новосибирске, переселят

Частично обрушившийся после взрыва газа пятиэтажный дом в Новосибирске восстанавливать нецелесообразно, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:33

2023-02-09T09:33

2023-02-09T12:02

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Частично обрушившийся после взрыва газа пятиэтажный дом в Новосибирске восстанавливать нецелесообразно, жителей переселят, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Один человек погиб и 11 пострадали. Ведется разбор завалов."Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса - это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято: жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - написал Травников в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что средства для решения этой задачи выделит Новосибирску из резервного фонда областного правительства."Поручил правительству региона совместно с мэрией города Новосибирска определить меры социальной поддержки людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации", - добавил он.

https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850711755.html

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, новосибирск, происшествия