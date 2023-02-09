https://ria.ru/20230209/vyzhivshie-1850961073.html

Российские спасатели продолжают поиски выживших в Хатае россиян

Российские спасатели продолжают поиски выживших в Хатае россиян - РИА Новости, 09.02.2023

Российские спасатели продолжают поиски выживших в Хатае россиян

Спасатели из России ведут поиски выживших в Хатае в Турции, за день извлечены из-под завалов трое местных граждан, поиски россиян продолжаются, сообщила в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:31

2023-02-09T19:31

2023-02-09T19:58

россия

хатай (провинция)

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850545947_0:40:3000:1728_1920x0_80_0_0_efd7e68c21f99f40bc52badab6e1f573.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спасатели из России ведут поиски выживших в Хатае в Турции, за день извлечены из-под завалов трое местных граждан, поиски россиян продолжаются, сообщила в четверг пресс-служба МЧС России. Ранее МЧС России сообщило, что в Антакье (провинция Хатай) под завалами дома может находиться семья россиян: женщина и двое детей. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели. "Поиски ведутся и в Хатае, за день извлечены из-под завалов трое человек, турецких граждан. Поиски россиян продолжаются", - говорится в сообщении. За два дня спасатели произвели обрушение семи слабоукрепленных конструкций для обеспечения безопасности проведения поисково-спасательных работ. Для разведки с воздуха применяются беспилотные авиационные системы. Группировка МЧС России продолжает работу в Кахраманмараше, специалисты обследовали четыре объекта. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 16,5 тысячи человек.

россия

хатай (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хатай (провинция), турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, новости - туризм