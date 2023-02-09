https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850921215.html

В Турции объявили ЧП в десяти провинциях после землетрясения

В Турции объявили ЧП в десяти провинциях после землетрясения - РИА Новости, 09.02.2023

В Турции объявили ЧП в десяти провинциях после землетрясения

Парламент Турции одобрил в четверг ввод чрезвычайного положения в десяти провинциях страны, затронутых землетрясениями. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:17

2023-02-09T17:17

2023-02-09T17:18

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

парламент турции

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СТАМБУЛ, 9 фев - РИА Новости. Парламент Турции одобрил в четверг ввод чрезвычайного положения в десяти провинциях страны, затронутых землетрясениями. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в десяти провинциях Турции превысило 16 тысяч, раненых - более 64 тысяч. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур. Поисково-спасательные операции завершены в двух провинциях: Шанлыурфа и Килис.

турция

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, парламент турции