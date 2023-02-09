https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850703934.html

Источник: генсек ООН направит в Турцию зама по гуманитарным вопросам

Источник: генсек ООН направит в Турцию зама по гуманитарным вопросам - РИА Новости, 09.02.2023

Источник: генсек ООН направит в Турцию зама по гуманитарным вопросам

Генсек ООН Антониу Гутереш направит заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Турцию после землетрясения, подтвердил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T04:58

2023-02-09T04:58

2023-02-09T05:15

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

сирия

мартин гриффитс

оон

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ООН, 9 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутереш направит заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Турцию после землетрясения, подтвердил РИА Новости источник в организации. "Генеральный секретарь ООН направит своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в пострадавшую от землетрясения Турцию", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом даты поездки. В понедельник два мощных землетрясения произошли на территории Турции. Разрушения после этих землетрясений также были зафиксированы в нескольких регионах Сирии. По последним данным, число погибших составляет более 12,3 тысячи человек. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.

турция

сирия

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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, сирия, мартин гриффитс, оон