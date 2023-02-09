https://ria.ru/20230209/trevoga-1850977102.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:03
2023-02-09T21:03
2023-02-09T21:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
кировоградская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг власти уже несколько раз объявляли тревогу в этих регионах. Согласно данным ресурса, тревога звучит в восточных Харьковской и Днепропетровской областях, а также в центральных Полтавской и Кировоградской областях. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Кировоградская область, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в четырех областях страны объявлена воздушная тревога