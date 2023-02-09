https://ria.ru/20230209/trevoga-1850977102.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:03

2023-02-09T21:03

2023-02-09T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг власти уже несколько раз объявляли тревогу в этих регионах. Согласно данным ресурса, тревога звучит в восточных Харьковской и Днепропетровской областях, а также в центральных Полтавской и Кировоградской областях. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

кировоградская область

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, днепропетровская область, кировоградская область, вооруженные силы рф