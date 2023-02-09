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Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок танков Panther - РИА Новости, 09.02.2023
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Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок танков Panther
Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок танков Panther - РИА Новости, 09.02.2023
Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок танков Panther
Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн обсуждает с Украиной возможность поставок стране боевых танков Panther. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:59
2023-02-09T15:59
украина
россия
германия
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн обсуждает с Украиной возможность поставок стране боевых танков Panther. По словам главы Rheinmetall, Украина выразила заинтересованность в этих танках, равно как и в боевых машинах пехоты Lynx. Как отмечает немецкое издание, компания Rheinmetall представила танк Panther прошлым летом в Париже, назвав его мощнейшим боевым танком в мире. Украина в случае сделки стала бы первой страной, получившей эти танки, поскольку пока существует лишь их демонстрационная модель. Тем не менее, по словам Паппергера, поставки возможны уже "через 15-18 месяцев". Для экспорта танков, разработанных в ФРГ, потребуется одобрение Берлина. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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украина, россия, германия, в мире
Украина, Россия, Германия, В мире
15:59 09.02.2023
 
Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок танков Panther

Оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок танков Panther

© RheinmetallПерспективный немецкий танк KF51 Panther
Перспективный немецкий танк KF51 Panther
© Rheinmetall
Перспективный немецкий танк KF51 Panther. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн обсуждает с Украиной возможность поставок стране боевых танков Panther.
"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте (танков) Panther", - заявил Паппергер в интервью газете Handelsblatt.
По словам главы Rheinmetall, Украина выразила заинтересованность в этих танках, равно как и в боевых машинах пехоты Lynx.
Как отмечает немецкое издание, компания Rheinmetall представила танк Panther прошлым летом в Париже, назвав его мощнейшим боевым танком в мире. Украина в случае сделки стала бы первой страной, получившей эти танки, поскольку пока существует лишь их демонстрационная модель. Тем не менее, по словам Паппергера, поставки возможны уже "через 15-18 месяцев".
Для экспорта танков, разработанных в ФРГ, потребуется одобрение Берлина.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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