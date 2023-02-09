https://ria.ru/20230209/rheinmetall-1850885817.html

Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок танков Panther

Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок танков Panther - РИА Новости, 09.02.2023

Rheinmetall обсуждает с Украиной возможность поставок танков Panther

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн обсуждает с Украиной возможность поставок стране боевых танков Panther. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:59

2023-02-09T15:59

2023-02-09T15:59

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн обсуждает с Украиной возможность поставок стране боевых танков Panther. По словам главы Rheinmetall, Украина выразила заинтересованность в этих танках, равно как и в боевых машинах пехоты Lynx. Как отмечает немецкое издание, компания Rheinmetall представила танк Panther прошлым летом в Париже, назвав его мощнейшим боевым танком в мире. Украина в случае сделки стала бы первой страной, получившей эти танки, поскольку пока существует лишь их демонстрационная модель. Тем не менее, по словам Паппергера, поставки возможны уже "через 15-18 месяцев". Для экспорта танков, разработанных в ФРГ, потребуется одобрение Берлина. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, германия, в мире