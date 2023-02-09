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Овчинский: московские компании представили продукцию на "Продэкспо-2023" - РИА Новости, 09.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Овчинский: московские компании представили продукцию на "Продэкспо-2023"
Овчинский: московские компании представили продукцию на "Продэкспо-2023" - РИА Новости, 09.02.2023
Овчинский: московские компании представили продукцию на "Продэкспо-2023"
Московские производители полезного питания, кондитерских изделий и мороженого представили свою продукцию на международной продовольственной выставке... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:09
2023-02-09T08:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Московские производители полезного питания, кондитерских изделий и мороженого представили свою продукцию на международной продовольственной выставке "Продэкспо-2023", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Так, участие в выставке приняли фабрики холдинга "Объединенные кондитеры", которые представили 17 образцов своей продукции на дегустационный конкурс "Лучший продукт-2023".В свою очередь, московская фабрика "БРПИ" представила посетителям экспозиции продукты нового поколения, в линейке которых - мороженое, обогащенное витаминами и другими полезными ингредиентами.Московский бренд продуктов для здорового питания Kick your energy показал три вида новой продукции: линейку финиковых батончиков, батончики без сахара и без глютена. "Сегодня наша компания выпускает более 20 видов батончиков для веганского и сыроедческого типов питания. Основной продукт, используемый в линейке – финики, которые насыщены витаминами группы В, калием и магнием, помогающими при интеллектуальных нагрузках", - отметила менеджер по маркетингу и коммуникациям Kick your energy Анна Юдина.Ежегодная выставка "Продэкспо" проходит с 6 по 10 февраля в московском "Экспоцентре" на Красной Пресне.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
08:09 09.02.2023
 

Овчинский: московские компании представили продукцию на "Продэкспо-2023"

© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Московские производители полезного питания, кондитерских изделий и мороженого представили свою продукцию на международной продовольственной выставке "Продэкспо-2023", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В Москве работают более 200 предприятий пищевой промышленности, выпускающих все необходимые для полноценного рациона товары: молочную продукцию, детское питание, мясные и рыбные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия и многое другое. Пищевая промышленность столицы успешно конкурирует с иностранными поставщиками в области инновационного питания. На "Продэкспо-2023" московские компании представили продукцию для здорового и активного образа жизни", – пояснил Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
Так, участие в выставке приняли фабрики холдинга "Объединенные кондитеры", которые представили 17 образцов своей продукции на дегустационный конкурс "Лучший продукт-2023".
В свою очередь, московская фабрика "БРПИ" представила посетителям экспозиции продукты нового поколения, в линейке которых - мороженое, обогащенное витаминами и другими полезными ингредиентами.
Московский бренд продуктов для здорового питания Kick your energy показал три вида новой продукции: линейку финиковых батончиков, батончики без сахара и без глютена. "Сегодня наша компания выпускает более 20 видов батончиков для веганского и сыроедческого типов питания. Основной продукт, используемый в линейке – финики, которые насыщены витаминами группы В, калием и магнием, помогающими при интеллектуальных нагрузках", - отметила менеджер по маркетингу и коммуникациям Kick your energy Анна Юдина.
Ежегодная выставка "Продэкспо" проходит с 6 по 10 февраля в московском "Экспоцентре" на Красной Пресне.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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