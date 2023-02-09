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Овчинский: московские компании представили продукцию на "Продэкспо-2023"

Овчинский: московские компании представили продукцию на "Продэкспо-2023" - РИА Новости, 09.02.2023

Овчинский: московские компании представили продукцию на "Продэкспо-2023"

Московские производители полезного питания, кондитерских изделий и мороженого представили свою продукцию на международной продовольственной выставке... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:09

2023-02-09T08:09

2023-02-09T08:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Московские производители полезного питания, кондитерских изделий и мороженого представили свою продукцию на международной продовольственной выставке "Продэкспо-2023", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Так, участие в выставке приняли фабрики холдинга "Объединенные кондитеры", которые представили 17 образцов своей продукции на дегустационный конкурс "Лучший продукт-2023".В свою очередь, московская фабрика "БРПИ" представила посетителям экспозиции продукты нового поколения, в линейке которых - мороженое, обогащенное витаминами и другими полезными ингредиентами.Московский бренд продуктов для здорового питания Kick your energy показал три вида новой продукции: линейку финиковых батончиков, батончики без сахара и без глютена. "Сегодня наша компания выпускает более 20 видов батончиков для веганского и сыроедческого типов питания. Основной продукт, используемый в линейке – финики, которые насыщены витаминами группы В, калием и магнием, помогающими при интеллектуальных нагрузках", - отметила менеджер по маркетингу и коммуникациям Kick your energy Анна Юдина.Ежегодная выставка "Продэкспо" проходит с 6 по 10 февраля в московском "Экспоцентре" на Красной Пресне.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский