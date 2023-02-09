https://ria.ru/20230209/prigovor-1850926750.html

В Ростове-на-Дону вынесли приговор россиянину, примкнувшему к ИГ*

В Ростове-на-Дону вынесли приговор россиянину, примкнувшему к ИГ* - РИА Новости, 09.02.2023

В Ростове-на-Дону вынесли приговор россиянину, примкнувшему к ИГ*

Россиянин, присягнувший на верность международной террористической организации "Исламское государство"*, приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщил Южный... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:30

2023-02-09T17:30

2023-02-09T17:30

происшествия

ставропольский край

ростов-на-дону

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости. Россиянин, присягнувший на верность международной террористической организации "Исламское государство"*, приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщил Южный окружной военный суд. В ходе суда выяснилось, что подсудимый Расул Рамазанов, отбывая наказание в исправительном учреждении Ставропольского края, решил принять участие в деятельности ИГ*. "Четырнадцатого мая 2022 года Рамазанов принял присягу на верность руководителю международной террористической организации ИГ*, зафиксировав процесс ее произнесения на аудиозапись, и направил неустановленному лицу", - говорится в сообщении в телеграм-канале суда. После того, как подсудимый таким образом выразил готовность действовать в интересах ИГ*, его задержали сотрудники правоохранительных органов 6 июня 2022 года в городе Пятигорске Ставропольского края. Обвиняемому инкриминировали участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание по совокупности приговоров Пятигорского городского суда Ставропольского края от 4 декабря 2020 года и настоящего приговора в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 54 800 рублей", - уточнили в Южном окружном военном суде.* Международная террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220824/ig-1811935192.html

https://ria.ru/20211214/prigovor-1763658334.html

ставропольский край

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, ростов-на-дону, исламское государство