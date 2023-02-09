https://ria.ru/20230209/prigovor-1850926750.html
В Ростове-на-Дону вынесли приговор россиянину, примкнувшему к ИГ*
В Ростове-на-Дону вынесли приговор россиянину, примкнувшему к ИГ* - РИА Новости, 09.02.2023
В Ростове-на-Дону вынесли приговор россиянину, примкнувшему к ИГ*
Россиянин, присягнувший на верность международной террористической организации "Исламское государство"*, приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщил Южный... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:30
2023-02-09T17:30
2023-02-09T17:30
происшествия
ставропольский край
ростов-на-дону
исламское государство
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости. Россиянин, присягнувший на верность международной террористической организации "Исламское государство"*, приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщил Южный окружной военный суд. В ходе суда выяснилось, что подсудимый Расул Рамазанов, отбывая наказание в исправительном учреждении Ставропольского края, решил принять участие в деятельности ИГ*. "Четырнадцатого мая 2022 года Рамазанов принял присягу на верность руководителю международной террористической организации ИГ*, зафиксировав процесс ее произнесения на аудиозапись, и направил неустановленному лицу", - говорится в сообщении в телеграм-канале суда. После того, как подсудимый таким образом выразил готовность действовать в интересах ИГ*, его задержали сотрудники правоохранительных органов 6 июня 2022 года в городе Пятигорске Ставропольского края. Обвиняемому инкриминировали участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание по совокупности приговоров Пятигорского городского суда Ставропольского края от 4 декабря 2020 года и настоящего приговора в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 54 800 рублей", - уточнили в Южном окружном военном суде.* Международная террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220824/ig-1811935192.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, ростов-на-дону, исламское государство
Происшествия, Ставропольский край, Ростов-на-Дону, Исламское государство
В Ростове-на-Дону вынесли приговор россиянину, примкнувшему к ИГ*
Суд в Ростове-на-Дону дал 12 лет колонии россиянину, присягнувшему на верность ИГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости.
Россиянин, присягнувший на верность международной террористической организации "Исламское государство"*, приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщил
Южный окружной военный суд.
В ходе суда выяснилось, что подсудимый Расул Рамазанов, отбывая наказание в исправительном учреждении Ставропольского края, решил принять участие в деятельности ИГ*.
"Четырнадцатого мая 2022 года Рамазанов принял присягу на верность руководителю международной террористической организации ИГ*, зафиксировав процесс ее произнесения на аудиозапись, и направил неустановленному лицу", - говорится в сообщении в телеграм-канале суда.
После того, как подсудимый таким образом выразил готовность действовать в интересах ИГ*, его задержали сотрудники правоохранительных органов 6 июня 2022 года в городе Пятигорске Ставропольского края. Обвиняемому инкриминировали участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание по совокупности приговоров Пятигорского городского суда Ставропольского края от 4 декабря 2020 года и настоящего приговора в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 54 800 рублей", - уточнили в Южном окружном военном суде.
* Международная террористическая организация, запрещенная в России