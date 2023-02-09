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Путин поручил сформировать систему обучения кадров для беспилотной авиации - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин поручил сформировать систему обучения кадров для беспилотной авиации
Путин поручил сформировать систему обучения кадров для беспилотной авиации - РИА Новости, 09.02.2023
Путин поручил сформировать систему обучения кадров для беспилотной авиации
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:49
2023-02-09T15:13
россия
технологии
владимир путин
евразийский экономический союз
политика
беспилотники
бпла
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей."Вместе с агентством развития профессионального мастерства прошу сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации. В целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнеров по ЕврАзЭС и других заинтересованных государств", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.Он отметил, что таких государств много, и многие хотят работать с Россией.
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россия, технологии, владимир путин, евразийский экономический союз, политика, беспилотники, бпла
Россия, Технологии, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Политика, Беспилотники, БПЛА
14:49 09.02.2023 (обновлено: 15:13 09.02.2023)
 
Путин поручил сформировать систему обучения кадров для беспилотной авиации

Путин поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей.
"Вместе с агентством развития профессионального мастерства прошу сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации. В целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнеров по ЕврАзЭС и других заинтересованных государств", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Он отметил, что таких государств много, и многие хотят работать с Россией.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
14:50
Путин весной проведет совещание по развитию беспилотников
 
РоссияТехнологииВладимир ПутинЕвразийский экономический союзПолитикаБеспилотникиБПЛА
 
 
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