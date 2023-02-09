https://ria.ru/20230209/pravitelstvo-1850861460.html

Путин поручил сформировать систему обучения кадров для беспилотной авиации

Путин поручил сформировать систему обучения кадров для беспилотной авиации - РИА Новости, 09.02.2023

Путин поручил сформировать систему обучения кадров для беспилотной авиации

Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:49

2023-02-09T14:49

2023-02-09T15:13

россия

технологии

владимир путин

евразийский экономический союз

политика

беспилотники

бпла

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей."Вместе с агентством развития профессионального мастерства прошу сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации. В целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнеров по ЕврАзЭС и других заинтересованных государств", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.Он отметил, что таких государств много, и многие хотят работать с Россией.

https://ria.ru/20230209/bpla-1850861763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, владимир путин, евразийский экономический союз, политика, беспилотники, бпла