https://ria.ru/20230209/peregovory-1850933207.html

В Москве проходят переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ

В Москве проходят переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ - РИА Новости, 09.02.2023

В Москве проходят переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ

Переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси проходят в Москве в штаб-квартире российской атомной... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:49

2023-02-09T17:49

2023-02-09T17:49

россия

москва

энергодар

рафаэль гросси

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси проходят в Москве в штаб-квартире российской атомной госкорпорации, кадры встречи показал телеканал "Россия 24". Главной темой переговоров стала зона безопасности вокруг Запорожской АЭС. С российской стороны в консультациях с делегацией МАГАТЭ приняли участие в том числе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230209/zaes-1850792062.html

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москва

энергодар

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россия, москва, энергодар, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, игорь кириллов