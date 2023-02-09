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В Москве проходят переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ - РИА Новости, 09.02.2023
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В Москве проходят переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ
В Москве проходят переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ - РИА Новости, 09.02.2023
В Москве проходят переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ
Переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси проходят в Москве в штаб-квартире российской атомной... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:49
2023-02-09T17:49
россия
москва
энергодар
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси проходят в Москве в штаб-квартире российской атомной госкорпорации, кадры встречи показал телеканал "Россия 24". Главной темой переговоров стала зона безопасности вокруг Запорожской АЭС. С российской стороны в консультациях с делегацией МАГАТЭ приняли участие в том числе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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москва
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россия, москва, энергодар, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс, игорь кириллов
Россия, Москва, Энергодар, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Игорь Кириллов
17:49 09.02.2023
 
В Москве проходят переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ

В Москве проходят переговоры главы "Росатома" Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси проходят в Москве в штаб-квартире российской атомной госкорпорации, кадры встречи показал телеканал "Россия 24".
Главной темой переговоров стала зона безопасности вокруг Запорожской АЭС.
С российской стороны в консультациях с делегацией МАГАТЭ приняли участие в том числе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
2-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:10
Рябков рассказал о работе по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС
 
РоссияМоскваЭнергодарРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭСИгорь Кириллов
 
 
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