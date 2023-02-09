В Москве проходят переговоры глав "Росатома" и МАГАТЭ
В Москве проходят переговоры главы "Росатома" Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Гросси
© РИА Новости / Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси проходят в Москве в штаб-квартире российской атомной госкорпорации, кадры встречи показал телеканал "Россия 24".
Главной темой переговоров стала зона безопасности вокруг Запорожской АЭС.
С российской стороны в консультациях с делегацией МАГАТЭ приняли участие в том числе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии Владимир Машевский, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.