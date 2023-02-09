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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 09.02.2023

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 17.46 мск выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:54

2023-02-09T17:54

2023-02-09T17:56

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

россия

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.46 мск выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.46 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, украина