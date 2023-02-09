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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 09.02.2023
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 17.46 мск выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:54
2023-02-09T17:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.46 мск выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.46 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Украина
17:54 09.02.2023 (обновлено: 17:56 09.02.2023)
 
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.46 мск выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.46 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККРоссияУкраина
 
 
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