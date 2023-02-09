https://ria.ru/20230209/obstrel-1850935105.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 09.02.2023
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 17.46 мск выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:54
2023-02-09T17:54
2023-02-09T17:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7457134bb78c23e472cd28e96f8831f2.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.46 мск выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.46 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0a44a72b954e93e5ebca434dd98935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Украина
17:54 09.02.2023 (обновлено: 17:56 09.02.2023)
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО