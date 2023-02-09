https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850715623.html

Судьба 11 жителей поврежденного дома в Новосибирске остается неизвестной

Судьба 11 жителей поврежденного дома в Новосибирске остается неизвестной - РИА Новости, 09.02.2023

Судьба 11 жителей поврежденного дома в Новосибирске остается неизвестной

Судьба 11 жителей дома в Новосибирске, частично обрушившегося при взрыве газа, пока неизвестна, в больницах находятся 11 пострадавших, сообщил журналистам мэр... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:20

2023-02-09T08:20

2023-02-09T09:05

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

анатолий локоть

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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Судьба 11 жителей дома в Новосибирске, частично обрушившегося при взрыве газа, пока неизвестна, в больницах находятся 11 пострадавших, сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть."В доме прописано 117 человек, но есть нюансы, отдельные квартиры сдаются в аренду. Проведена и продолжается работа по телефонному обзвону — поиску людей. Пока судьба 11 человек не ясна, а 11 человек находятся в больницах. Один смертельный случай", — сказал он.Мэр добавил, что на базе школы № 85 развернули пункт временного размещения. Там сейчас находятся 35 человек.Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается. Спасатели считают, что под ними могут находиться три человека.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

новосибирск

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Разбор завалов и спасение из-под обломков: взрыв газа в жилом доме под Новосибирском Разбор завалов и спасение из-под обломков: взрыв газа в жилом доме под Новосибирском 2023-02-09T08:20 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, анатолий локоть