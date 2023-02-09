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Судьба 11 жителей поврежденного дома в Новосибирске остается неизвестной - РИА Новости, 09.02.2023
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Судьба 11 жителей поврежденного дома в Новосибирске остается неизвестной
Судьба 11 жителей поврежденного дома в Новосибирске остается неизвестной - РИА Новости, 09.02.2023
Судьба 11 жителей поврежденного дома в Новосибирске остается неизвестной
Судьба 11 жителей дома в Новосибирске, частично обрушившегося при взрыве газа, пока неизвестна, в больницах находятся 11 пострадавших, сообщил журналистам мэр... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:20
2023-02-09T09:05
происшествия
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
анатолий локоть
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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Судьба 11 жителей дома в Новосибирске, частично обрушившегося при взрыве газа, пока неизвестна, в больницах находятся 11 пострадавших, сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть."В доме прописано 117 человек, но есть нюансы, отдельные квартиры сдаются в аренду. Проведена и продолжается работа по телефонному обзвону — поиску людей. Пока судьба 11 человек не ясна, а 11 человек находятся в больницах. Один смертельный случай", — сказал он.Мэр добавил, что на базе школы № 85 развернули пункт временного размещения. Там сейчас находятся 35 человек.Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается. Спасатели считают, что под ними могут находиться три человека.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Разбор завалов и спасение из-под обломков: взрыв газа в жилом доме под Новосибирском
Разбор завалов и спасение из-под обломков: взрыв газа в жилом доме под Новосибирском
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происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, анатолий локоть
Происшествия, Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Анатолий Локоть
08:20 09.02.2023 (обновлено: 09:05 09.02.2023)
 
Судьба 11 жителей поврежденного дома в Новосибирске остается неизвестной

Мэр Новосибирска Локоть: после взрыва неизвестна судьба 11 жителей, 11 человек в больницах

© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской областиПоследствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 9 фев — РИА Новости. Судьба 11 жителей дома в Новосибирске, частично обрушившегося при взрыве газа, пока неизвестна, в больницах находятся 11 пострадавших, сообщил журналистам мэр Анатолий Локоть.
"В доме прописано 117 человек, но есть нюансы, отдельные квартиры сдаются в аренду. Проведена и продолжается работа по телефонному обзвону — поиску людей. Пока судьба 11 человек не ясна, а 11 человек находятся в больницах. Один смертельный случай", — сказал он.
Мэр добавил, что на базе школы № 85 развернули пункт временного размещения. Там сейчас находятся 35 человек.
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около восьми утра по местному времени. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Разбор завалов продолжается. Спасатели считают, что под ними могут находиться три человека.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия взрыва газа в пятиэтажке на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
07:17
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах
 
ПроисшествияНовосибирскВзрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеАнатолий Локоть
 
 
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