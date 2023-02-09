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Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии - РИА Новости, 09.02.2023
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20230209/nauka-1850816368.html
Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии
Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии - РИА Новости, 09.02.2023
Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии
Российская наука должна работать не только на импортозамещение, но и на импортоопережение, заявил глава Мордовии Артем Здунов, поздравляя ученых и сотрудников... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:59
2023-02-09T12:59
республика мордовия
республика мордовия
россия
общество
артем здунов
промомед
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Российская наука должна работать не только на импортозамещение, но и на импортоопережение, заявил глава Мордовии Артем Здунов, поздравляя ученых и сотрудников исследовательских центров республики с Днем российской науки. "Прикладная наука и взаимодействие исследовательских команд вузов и предприятий играет первостепенную роль. Несмотря на все внешние ограничения и вызовы, нашими ключевыми целями являются выход отечественных разработок на мировой уровень, создание научно-технических программ полного инновационного цикла, технологический суверенитет. Речь идет не только об импортозамещении, но и об импортоопережении. Такую задачу перед нами ставит президент Российской Федерации", - цитирует пресс-служба главы республики слова Здунова. Глава Мордовии отметил увеличение изобретательской активности в регионе и подчеркнул, что число заявок, поданных в Роспатент от заявителей из Мордовии, выросло почти на 15%, полученных патентов – в полтора раза. Он также отметил ключевой вклад Мордовского госуниверситета в научную деятельность региона, в том числе в сфере изучения темы искусственного интеллекта. По его словам, примером служит эффективное взаимодействие науки, бизнеса и производства, выстроенное между вузом и Группой компаний "Промомед". В этом году будут созданы две новых лаборатории – доклинических и клинических испытаний фармпрепаратов и биотехнологических разработок. Здунов подчеркнул необходимость активизировать участие республики Мордовия в Научно-образовательном центре "Инженерия будущего", отметив, что регион выбран опорным центром по развитию "умного" сельского хозяйства. Также, по мнению главы Мордовии, необходимо продолжить закрепление талантливой молодежи в вузах, на предприятиях, в том числе вовлекать молодых людей в работу лабораторий, конструкторских бюро, в технологическое предпринимательство и стартапы. В День российской науки в Мордовии состоялось вручение наград и премий школьникам и студентам, проявившим себя на предметных олимпиадах, в конкурсах научно-технического творчества, исследовательской деятельности, искусстве и волонтерском движении. Глава Мордовии поблагодарил за работу и подготовку ребят их педагогов и тренеров, отметив, что всегда приятно, когда благодаря достижениям молодых людей Мордовия звучит на всероссийском уровне. Глава Мордовии также побывал в Мордовском педагогическом университете имени Евсевьева, где состоялось открытие второй площадки технопарка универсальных педагогических компетенций. Такие технопарки при поддержке Минпросвещения России создаются во всех педагогических вузах страны в рамках президентского проекта "Учитель будущего поколения России". Здунов осмотрел современные учебные лаборатории по биологии, физике, химии, побеседовал со студентами и преподавателями, которые подтвердили, что оснащение технопарка позволяет легко овладевать знаниями для дальнейшей работы с детьми. Сейчас по всей стране открываются новые центры допобразования, кванториумы, куда поставляют современное оборудование для расширения технических компетенций школьников. Это требует от педагогов определенного уровня подготовки, в технопарке как раз и можно обучиться работе с новыми технологиями.
https://ria.ru/20230117/tekhnika-1845562277.html
https://ria.ru/20221217/medproizvodstvo-1839441107.html
https://ria.ru/20230127/mordoviya-1847771633.html
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республика мордовия, россия, общество, артем здунов, промомед, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Россия, Общество, Артем Здунов, Промомед, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
12:59 09.02.2023
 
Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии

Глава Мордовии Здунов заявил, что российская наука должна работать на "импортоопережение"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Российская наука должна работать не только на импортозамещение, но и на импортоопережение, заявил глава Мордовии Артем Здунов, поздравляя ученых и сотрудников исследовательских центров республики с Днем российской науки.
"Прикладная наука и взаимодействие исследовательских команд вузов и предприятий играет первостепенную роль. Несмотря на все внешние ограничения и вызовы, нашими ключевыми целями являются выход отечественных разработок на мировой уровень, создание научно-технических программ полного инновационного цикла, технологический суверенитет. Речь идет не только об импортозамещении, но и об импортоопережении. Такую задачу перед нами ставит президент Российской Федерации", - цитирует пресс-служба главы республики слова Здунова.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:59Республика Мордовия
В Мордовии запустят Центр преобразовательной техники
Глава Мордовии отметил увеличение изобретательской активности в регионе и подчеркнул, что число заявок, поданных в Роспатент от заявителей из Мордовии, выросло почти на 15%, полученных патентов – в полтора раза. Он также отметил ключевой вклад Мордовского госуниверситета в научную деятельность региона, в том числе в сфере изучения темы искусственного интеллекта. По его словам, примером служит эффективное взаимодействие науки, бизнеса и производства, выстроенное между вузом и Группой компаний "Промомед". В этом году будут созданы две новых лаборатории – доклинических и клинических испытаний фармпрепаратов и биотехнологических разработок.
Здунов подчеркнул необходимость активизировать участие республики Мордовия в Научно-образовательном центре "Инженерия будущего", отметив, что регион выбран опорным центром по развитию "умного" сельского хозяйства. Также, по мнению главы Мордовии, необходимо продолжить закрепление талантливой молодежи в вузах, на предприятиях, в том числе вовлекать молодых людей в работу лабораторий, конструкторских бюро, в технологическое предпринимательство и стартапы.
Таблеточный цех - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря 2022, 19:34Республика Мордовия
Высокотехнологичное таблеточное производство открыли в Мордовии
В День российской науки в Мордовии состоялось вручение наград и премий школьникам и студентам, проявившим себя на предметных олимпиадах, в конкурсах научно-технического творчества, исследовательской деятельности, искусстве и волонтерском движении. Глава Мордовии поблагодарил за работу и подготовку ребят их педагогов и тренеров, отметив, что всегда приятно, когда благодаря достижениям молодых людей Мордовия звучит на всероссийском уровне.
Глава Мордовии также побывал в Мордовском педагогическом университете имени Евсевьева, где состоялось открытие второй площадки технопарка универсальных педагогических компетенций. Такие технопарки при поддержке Минпросвещения России создаются во всех педагогических вузах страны в рамках президентского проекта "Учитель будущего поколения России". Здунов осмотрел современные учебные лаборатории по биологии, физике, химии, побеседовал со студентами и преподавателями, которые подтвердили, что оснащение технопарка позволяет легко овладевать знаниями для дальнейшей работы с детьми. Сейчас по всей стране открываются новые центры допобразования, кванториумы, куда поставляют современное оборудование для расширения технических компетенций школьников. Это требует от педагогов определенного уровня подготовки, в технопарке как раз и можно обучиться работе с новыми технологиями.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 10:14Республика Мордовия
Глава Мордовии обсудил развитие дорог в республике с Минтрансом
 
Республика МордовияРеспублика МордовияРоссияОбществоАртем ЗдуновПромомедФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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