https://ria.ru/20230209/nauka-1850816368.html
Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии
Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии - РИА Новости, 09.02.2023
Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии
Российская наука должна работать не только на импортозамещение, но и на импортоопережение, заявил глава Мордовии Артем Здунов, поздравляя ученых и сотрудников... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:59
2023-02-09T12:59
2023-02-09T12:59
республика мордовия
республика мордовия
россия
общество
артем здунов
промомед
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Российская наука должна работать не только на импортозамещение, но и на импортоопережение, заявил глава Мордовии Артем Здунов, поздравляя ученых и сотрудников исследовательских центров республики с Днем российской науки. "Прикладная наука и взаимодействие исследовательских команд вузов и предприятий играет первостепенную роль. Несмотря на все внешние ограничения и вызовы, нашими ключевыми целями являются выход отечественных разработок на мировой уровень, создание научно-технических программ полного инновационного цикла, технологический суверенитет. Речь идет не только об импортозамещении, но и об импортоопережении. Такую задачу перед нами ставит президент Российской Федерации", - цитирует пресс-служба главы республики слова Здунова. Глава Мордовии отметил увеличение изобретательской активности в регионе и подчеркнул, что число заявок, поданных в Роспатент от заявителей из Мордовии, выросло почти на 15%, полученных патентов – в полтора раза. Он также отметил ключевой вклад Мордовского госуниверситета в научную деятельность региона, в том числе в сфере изучения темы искусственного интеллекта. По его словам, примером служит эффективное взаимодействие науки, бизнеса и производства, выстроенное между вузом и Группой компаний "Промомед". В этом году будут созданы две новых лаборатории – доклинических и клинических испытаний фармпрепаратов и биотехнологических разработок. Здунов подчеркнул необходимость активизировать участие республики Мордовия в Научно-образовательном центре "Инженерия будущего", отметив, что регион выбран опорным центром по развитию "умного" сельского хозяйства. Также, по мнению главы Мордовии, необходимо продолжить закрепление талантливой молодежи в вузах, на предприятиях, в том числе вовлекать молодых людей в работу лабораторий, конструкторских бюро, в технологическое предпринимательство и стартапы. В День российской науки в Мордовии состоялось вручение наград и премий школьникам и студентам, проявившим себя на предметных олимпиадах, в конкурсах научно-технического творчества, исследовательской деятельности, искусстве и волонтерском движении. Глава Мордовии поблагодарил за работу и подготовку ребят их педагогов и тренеров, отметив, что всегда приятно, когда благодаря достижениям молодых людей Мордовия звучит на всероссийском уровне. Глава Мордовии также побывал в Мордовском педагогическом университете имени Евсевьева, где состоялось открытие второй площадки технопарка универсальных педагогических компетенций. Такие технопарки при поддержке Минпросвещения России создаются во всех педагогических вузах страны в рамках президентского проекта "Учитель будущего поколения России". Здунов осмотрел современные учебные лаборатории по биологии, физике, химии, побеседовал со студентами и преподавателями, которые подтвердили, что оснащение технопарка позволяет легко овладевать знаниями для дальнейшей работы с детьми. Сейчас по всей стране открываются новые центры допобразования, кванториумы, куда поставляют современное оборудование для расширения технических компетенций школьников. Это требует от педагогов определенного уровня подготовки, в технопарке как раз и можно обучиться работе с новыми технологиями.
https://ria.ru/20230117/tekhnika-1845562277.html
https://ria.ru/20221217/medproizvodstvo-1839441107.html
https://ria.ru/20230127/mordoviya-1847771633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, россия, общество, артем здунов, промомед, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Республика Мордовия, Республика Мордовия, Россия, Общество, Артем Здунов, Промомед, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости.
Российская наука должна работать не только на импортозамещение, но и на импортоопережение, заявил
глава Мордовии Артем Здунов, поздравляя ученых и сотрудников исследовательских центров республики с Днем российской науки.
"Прикладная наука и взаимодействие исследовательских команд вузов и предприятий играет первостепенную роль. Несмотря на все внешние ограничения и вызовы, нашими ключевыми целями являются выход отечественных разработок на мировой уровень, создание научно-технических программ полного инновационного цикла, технологический суверенитет. Речь идет не только об импортозамещении, но и об импортоопережении. Такую задачу перед нами ставит президент Российской Федерации", - цитирует пресс-служба главы республики слова Здунова.
Глава Мордовии отметил увеличение изобретательской активности в регионе и подчеркнул, что число заявок, поданных в Роспатент
от заявителей из Мордовии, выросло почти на 15%, полученных патентов – в полтора раза. Он также отметил ключевой вклад Мордовского госуниверситета в научную деятельность региона, в том числе в сфере изучения темы искусственного интеллекта. По его словам, примером служит эффективное взаимодействие науки, бизнеса и производства, выстроенное между вузом и Группой компаний "Промомед
". В этом году будут созданы две новых лаборатории – доклинических и клинических испытаний фармпрепаратов и биотехнологических разработок.
Здунов подчеркнул необходимость активизировать участие республики Мордовия в Научно-образовательном центре "Инженерия будущего", отметив, что регион выбран опорным центром по развитию "умного" сельского хозяйства. Также, по мнению главы Мордовии, необходимо продолжить закрепление талантливой молодежи в вузах, на предприятиях, в том числе вовлекать молодых людей в работу лабораторий, конструкторских бюро, в технологическое предпринимательство и стартапы.
В День российской науки в Мордовии состоялось вручение наград и премий школьникам и студентам, проявившим себя на предметных олимпиадах, в конкурсах научно-технического творчества, исследовательской деятельности, искусстве и волонтерском движении. Глава Мордовии поблагодарил за работу и подготовку ребят их педагогов и тренеров, отметив, что всегда приятно, когда благодаря достижениям молодых людей Мордовия звучит на всероссийском уровне.
Глава Мордовии также побывал в Мордовском педагогическом университете имени Евсевьева, где состоялось открытие второй площадки технопарка универсальных педагогических компетенций. Такие технопарки при поддержке Минпросвещения России создаются во всех педагогических вузах страны в рамках президентского проекта "Учитель будущего поколения России". Здунов осмотрел современные учебные лаборатории по биологии, физике, химии, побеседовал со студентами и преподавателями, которые подтвердили, что оснащение технопарка позволяет легко овладевать знаниями для дальнейшей работы с детьми. Сейчас по всей стране открываются новые центры допобразования, кванториумы, куда поставляют современное оборудование для расширения технических компетенций школьников. Это требует от педагогов определенного уровня подготовки, в технопарке как раз и можно обучиться работе с новыми технологиями.