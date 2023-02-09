https://ria.ru/20230209/nauka-1850816368.html

Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии

Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии - РИА Новости, 09.02.2023

Наука должна работать на "импортоопережение", заявил глава Мордовии

Российская наука должна работать не только на импортозамещение, но и на импортоопережение, заявил глава Мордовии Артем Здунов, поздравляя ученых и сотрудников... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:59

2023-02-09T12:59

2023-02-09T12:59

республика мордовия

республика мордовия

россия

общество

артем здунов

промомед

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Российская наука должна работать не только на импортозамещение, но и на импортоопережение, заявил глава Мордовии Артем Здунов, поздравляя ученых и сотрудников исследовательских центров республики с Днем российской науки. "Прикладная наука и взаимодействие исследовательских команд вузов и предприятий играет первостепенную роль. Несмотря на все внешние ограничения и вызовы, нашими ключевыми целями являются выход отечественных разработок на мировой уровень, создание научно-технических программ полного инновационного цикла, технологический суверенитет. Речь идет не только об импортозамещении, но и об импортоопережении. Такую задачу перед нами ставит президент Российской Федерации", - цитирует пресс-служба главы республики слова Здунова. Глава Мордовии отметил увеличение изобретательской активности в регионе и подчеркнул, что число заявок, поданных в Роспатент от заявителей из Мордовии, выросло почти на 15%, полученных патентов – в полтора раза. Он также отметил ключевой вклад Мордовского госуниверситета в научную деятельность региона, в том числе в сфере изучения темы искусственного интеллекта. По его словам, примером служит эффективное взаимодействие науки, бизнеса и производства, выстроенное между вузом и Группой компаний "Промомед". В этом году будут созданы две новых лаборатории – доклинических и клинических испытаний фармпрепаратов и биотехнологических разработок. Здунов подчеркнул необходимость активизировать участие республики Мордовия в Научно-образовательном центре "Инженерия будущего", отметив, что регион выбран опорным центром по развитию "умного" сельского хозяйства. Также, по мнению главы Мордовии, необходимо продолжить закрепление талантливой молодежи в вузах, на предприятиях, в том числе вовлекать молодых людей в работу лабораторий, конструкторских бюро, в технологическое предпринимательство и стартапы. В День российской науки в Мордовии состоялось вручение наград и премий школьникам и студентам, проявившим себя на предметных олимпиадах, в конкурсах научно-технического творчества, исследовательской деятельности, искусстве и волонтерском движении. Глава Мордовии поблагодарил за работу и подготовку ребят их педагогов и тренеров, отметив, что всегда приятно, когда благодаря достижениям молодых людей Мордовия звучит на всероссийском уровне. Глава Мордовии также побывал в Мордовском педагогическом университете имени Евсевьева, где состоялось открытие второй площадки технопарка универсальных педагогических компетенций. Такие технопарки при поддержке Минпросвещения России создаются во всех педагогических вузах страны в рамках президентского проекта "Учитель будущего поколения России". Здунов осмотрел современные учебные лаборатории по биологии, физике, химии, побеседовал со студентами и преподавателями, которые подтвердили, что оснащение технопарка позволяет легко овладевать знаниями для дальнейшей работы с детьми. Сейчас по всей стране открываются новые центры допобразования, кванториумы, куда поставляют современное оборудование для расширения технических компетенций школьников. Это требует от педагогов определенного уровня подготовки, в технопарке как раз и можно обучиться работе с новыми технологиями.

https://ria.ru/20230117/tekhnika-1845562277.html

https://ria.ru/20221217/medproizvodstvo-1839441107.html

https://ria.ru/20230127/mordoviya-1847771633.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика мордовия, россия, общество, артем здунов, промомед, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)