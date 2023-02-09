https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791179.html

Следственный комитет выяснил, сколько получают западные наемники на Украине

Следственный комитет выяснил, сколько получают западные наемники на Украине - РИА Новости, 09.02.2023

Следственный комитет выяснил, сколько получают западные наемники на Украине

Иностранные наемники в рядах украинских войск получают зарплату от 30 тысяч до 100 тысяч гривен, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ в четверг. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:07

2023-02-09T12:07

2023-02-09T13:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

польша

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах украинских войск получают зарплату от 30 тысяч до 100 тысяч гривен, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ в четверг. В российской валюте это где-то от 60 тысяч до 195 тысяч рублей."Следственным путем получены неопровержимые сведения, что киевским режимом при поддержке коллективного Запада поощряется запрещенное международными нормами участие наемников в боевых действиях на стороне Украины. Установлены данные о порядке вербовки, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.В ведомстве дополнили, что на основе собранных доказательств были предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам "Грузинского национального легиона", которые прибыли на Украину весной прошлого года из Польши. Один из обвиняемых, отмечают в ведомстве, был награжден украинской разведкой медалью "Украина превыше всего"."Грузинский легион является частью "Интернационального легиона обороны Украины", куда зачисляют прибывших иностранцев", - констатировали в СК РФ.

https://ria.ru/20230207/naemniki-1850173120.html

https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html

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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, польша