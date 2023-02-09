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Следственный комитет выяснил, сколько получают западные наемники на Украине - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791179.html
Следственный комитет выяснил, сколько получают западные наемники на Украине
Следственный комитет выяснил, сколько получают западные наемники на Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Следственный комитет выяснил, сколько получают западные наемники на Украине
Иностранные наемники в рядах украинских войск получают зарплату от 30 тысяч до 100 тысяч гривен, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ в четверг. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:07
2023-02-09T13:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
польша
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах украинских войск получают зарплату от 30 тысяч до 100 тысяч гривен, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ в четверг. В российской валюте это где-то от 60 тысяч до 195 тысяч рублей."Следственным путем получены неопровержимые сведения, что киевским режимом при поддержке коллективного Запада поощряется запрещенное международными нормами участие наемников в боевых действиях на стороне Украины. Установлены данные о порядке вербовки, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.В ведомстве дополнили, что на основе собранных доказательств были предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам "Грузинского национального легиона", которые прибыли на Украину весной прошлого года из Польши. Один из обвиняемых, отмечают в ведомстве, был награжден украинской разведкой медалью "Украина превыше всего"."Грузинский легион является частью "Интернационального легиона обороны Украины", куда зачисляют прибывших иностранцев", - констатировали в СК РФ.
https://ria.ru/20230207/naemniki-1850173120.html
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, польша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Польша
12:07 09.02.2023 (обновлено: 13:25 09.02.2023)
 
Следственный комитет выяснил, сколько получают западные наемники на Украине

СК России: западные наемники на Украине получают от 30 до ста тысяч гривен

© Фото : Sgt. Anthony JonesПольский инструктор обучает солдат ВСУ
Польский инструктор обучает солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Sgt. Anthony Jones
Польский инструктор обучает солдат ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах украинских войск получают зарплату от 30 тысяч до 100 тысяч гривен, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ в четверг.
В российской валюте это где-то от 60 тысяч до 195 тысяч рублей.
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Американский ветеран сделал неожиданное обращение к наемникам на Украине
"Следственным путем получены неопровержимые сведения, что киевским режимом при поддержке коллективного Запада поощряется запрещенное международными нормами участие наемников в боевых действиях на стороне Украины. Установлены данные о порядке вербовки, обучении, участии наемников в боевых действиях и размерах их денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
В ведомстве дополнили, что на основе собранных доказательств были предъявлены заочные обвинения в наемничестве пяти участникам "Грузинского национального легиона", которые прибыли на Украину весной прошлого года из Польши. Один из обвиняемых, отмечают в ведомстве, был награжден украинской разведкой медалью "Украина превыше всего".
"Грузинский легион является частью "Интернационального легиона обороны Украины", куда зачисляют прибывших иностранцев", - констатировали в СК РФ.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:07Специальная военная операция на Украине
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)В миреПольша
 
 
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