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В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента - РИА Новости, 09.02.2023
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В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента
В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента - РИА Новости, 09.02.2023
В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента
Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:11
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германия
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя до 8,9%.
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германия, экономика
Германия, Экономика
10:11 09.02.2023
 
В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента

Годовая инфляция в Германии по итогам января ускорилась до 8,7 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя до 8,9%.
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