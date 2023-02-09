https://ria.ru/20230209/inflyatsiya-1850736612.html

В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента

В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента - РИА Новости, 09.02.2023

В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента

Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:11

2023-02-09T10:11

2023-02-09T10:11

германия

экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя до 8,9%.

https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850656961.html

германия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

германия, экономика