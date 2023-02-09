https://ria.ru/20230209/inflyatsiya-1850736612.html
В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента
В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента - РИА Новости, 09.02.2023
В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента
Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:11
2023-02-09T10:11
2023-02-09T10:11
германия
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Годовая инфляция в Германии по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя до 8,9%.
https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850656961.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, экономика
В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,7 процента
Годовая инфляция в Германии по итогам января ускорилась до 8,7 процента