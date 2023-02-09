Украинские войска обстреляли Гольмовский
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский, выпустив четыре снаряда
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина во дворе дома в поселке Гольмовский Донецкой области
Женщина во дворе дома в поселке Гольмовский Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.