https://ria.ru/20230209/donetsk-1850761622.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:09
2023-02-09T11:09
2023-02-09T11:14
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщило, что в 9.10 украинские военные обстреляли указанный район тремя снарядами такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
11:09 09.02.2023 (обновлено: 11:14 09.02.2023)
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда