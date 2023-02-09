08:16 09.02.2023 (обновлено: 11:33 09.02.2023)
Володин заявил, что Байден вписывает себя в историю как террорист
Спикер ГД Володин назвал Байдена террористом, приказавшим уничтожить "Северные потоки"
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист, отдавший приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров, написал спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Если (экс-президент США. — Прим. ред.) Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов", — заявил он.
Володин также отметил, что это стало акцией устрашения "своих вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан" и что опубликованные факты о взрывах на "Северных потоках" должны стать основой для международного расследования и привлечения президента США Джо Байдена к ответственности.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш накануне опубликовал статью, в которой говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов.