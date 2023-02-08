https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850477682.html

В центре Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

В центре Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 08.02.2023

В центре Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:04

2023-02-08T10:04

2023-02-08T10:17

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 05.52 по времени UTC (08.52 мск) в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш – эпицентра сокрушительного землетрясения в Турции. Очаг залегал на глубине 0 километров.Как сообщается на сайте EMSC, за землетрясением последовали еще семь афтершоков на территории Турции магнитудой от 2,5 и до 4,4.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Согласно последний данным, число погибших выросло до 6234, раненых - до 37 011.

https://ria.ru/20230208/pozhar-1850476236.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии