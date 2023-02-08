https://ria.ru/20230208/uchenye-1850592073.html
Путин рассказал, чего ждет от молодых российских ученых
Путин рассказал, чего ждет от молодых российских ученых - РИА Новости, 08.02.2023
Путин рассказал, чего ждет от молодых российских ученых
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что молодые ученые будут действовать смело, решительно и дерзновенно, ориентируясь на самые амбициозные... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:03
2023-02-08T16:03
2023-02-08T16:03
россия
владимир путин
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что молодые ученые будут действовать смело, решительно и дерзновенно, ориентируясь на самые амбициозные цели. "Рассчитываю, что и вы, и ваши сверстники, все поколения молодых российских ученых будете действовать смело, дерзновенно, где-то, может быть, дерзко и решительно", - обратился Путин к молодым ученым в ходе вручения премий в области науки и инноваций за 2022 год. Путин также сказал, что рассчитывает на то, что молодые ученые будут "ориентироваться на самые амбициозные цели, искать свои нестандартные решения", и напомнил, что задачи перед ними "стоят огромные".
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наука
Россия, Владимир Путин, Наука
Путин рассказал, чего ждет от молодых российских ученых
Президент Путин ждет от молодых российских ученых смелых и решительных действий
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что молодые ученые будут действовать смело, решительно и дерзновенно, ориентируясь на самые амбициозные цели.
"Рассчитываю, что и вы, и ваши сверстники, все поколения молодых российских ученых будете действовать смело, дерзновенно, где-то, может быть, дерзко и решительно", - обратился Путин к молодым ученым в ходе вручения премий в области науки и инноваций за 2022 год.
Путин также сказал, что рассчитывает на то, что молодые ученые будут "ориентироваться на самые амбициозные цели, искать свои нестандартные решения", и напомнил, что задачи перед ними "стоят огромные".