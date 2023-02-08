https://ria.ru/20230208/uchenye-1850592073.html

Путин рассказал, чего ждет от молодых российских ученых

Путин рассказал, чего ждет от молодых российских ученых - РИА Новости, 08.02.2023

Путин рассказал, чего ждет от молодых российских ученых

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что молодые ученые будут действовать смело, решительно и дерзновенно, ориентируясь на самые амбициозные... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:03

2023-02-08T16:03

2023-02-08T16:03

россия

владимир путин

наука

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что молодые ученые будут действовать смело, решительно и дерзновенно, ориентируясь на самые амбициозные цели. "Рассчитываю, что и вы, и ваши сверстники, все поколения молодых российских ученых будете действовать смело, дерзновенно, где-то, может быть, дерзко и решительно", - обратился Путин к молодым ученым в ходе вручения премий в области науки и инноваций за 2022 год. Путин также сказал, что рассчитывает на то, что молодые ученые будут "ориентироваться на самые амбициозные цели, искать свои нестандартные решения", и напомнил, что задачи перед ними "стоят огромные".

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, наука