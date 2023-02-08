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Под завалами в Турции предположительно обнаружили нескольких россиян

Под завалами в Турции предположительно обнаружили нескольких россиян - РИА Новости, 08.02.2023

Под завалами в Турции предположительно обнаружили нескольких россиян

В провинции Хатай на юге Турции под завалами нашли четырех россиян, туда направились спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:53

2023-02-08T11:53

2023-02-08T14:15

в мире

турция

хатай (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

новости - туризм

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В провинции Хатай на юге Турции под завалами нашли четырех россиян, туда направились спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Едем в Хатай, предварительно там под завалами четверо россиян", — сказал он.Позже в пресс-службе российского МЧС уточнили, что под завалами дома в Хатае могла оказаться семья из трех, а не четырех человек — женщина и двое детей. Туда выехали спасатели, которые обследуют здание и начнут поиск возможных пострадавших.Хатай находится в 250 километрах от Кахраманмараша — эпицентра землетрясения, где и дислоцируется группировка российского МЧС.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки. По последним данным, число жертв превышает семь тысяч. Сообщалось, что среди погибших — по крайней мере один россиянин. Ранения и травмы получили свыше 40 тысяч человек.В десяти пострадавших провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца. Объявлен семидневный общенациональный траур.

турция

хатай (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, хатай (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии, новости - туризм