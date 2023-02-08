https://ria.ru/20230208/svatovo-1850522197.html
ВС России за сутки уничтожили около 200 боевиков ВСУ у Сватово и Кременной
ВС России за сутки уничтожили около 200 боевиков ВСУ у Сватово и Кременной - РИА Новости, 08.02.2023
ВС России за сутки уничтожили около 200 боевиков ВСУ у Сватово и Кременной
Около 200 украинских военнослужащих уничтожено за последние сутки в районе Сватово-Кременная, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:38
2023-02-08T12:38
2023-02-08T12:43
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
россия
вооруженные силы рф
украина
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МАРОЧКО, 8 фев - РИА Новости. Около 200 украинских военнослужащих уничтожено за последние сутки в районе Сватово-Кременная, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам Марочко, на линии соприкосновения в районе Кременной идет продвижение российских войск, при этом противник несет "катастрофические потери". "Если говорим за участок местности Сватово-Кременная, то только за истекшие сутки украинские боевики понесли потери порядка 200 военнослужащих, "…" а 103 - й батальон территориальной обороны вообще не досчитал 30, которые пропали без вести. "…" Морально-психологическое состояние их крайне низкое за истекший месяц " ..." у них небоевые потери даже возросли на 25%", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Он отметил, что в украинских войсках мало узких специалистов, офицерский состав также является низкоквалифицированным. "Офицеры, которые на фронтах, у них боевого опыта менее года "..." большая часть уничтожена. Те, кто проходит обучение на западе, "…" часть поступает на линию соприкосновения "…" они быстро утилизируются нашими военными", - добавил Марочко.
https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:38 08.02.2023 (обновлено: 12:43 08.02.2023)
ВС России за сутки уничтожили около 200 боевиков ВСУ у Сватово и Кременной
Марочко: ВС России за сутки уничтожили около 200 боевиков ВСУ близ Сватово и Кременной