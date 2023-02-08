https://ria.ru/20230208/svatovo-1850522197.html

ВС России за сутки уничтожили около 200 боевиков ВСУ у Сватово и Кременной

ВС России за сутки уничтожили около 200 боевиков ВСУ у Сватово и Кременной - РИА Новости, 08.02.2023

ВС России за сутки уничтожили около 200 боевиков ВСУ у Сватово и Кременной

Около 200 украинских военнослужащих уничтожено за последние сутки в районе Сватово-Кременная, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:38

2023-02-08T12:38

2023-02-08T12:43

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

россия

вооруженные силы рф

украина

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МАРОЧКО, 8 фев - РИА Новости. Около 200 украинских военнослужащих уничтожено за последние сутки в районе Сватово-Кременная, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам Марочко, на линии соприкосновения в районе Кременной идет продвижение российских войск, при этом противник несет "катастрофические потери". "Если говорим за участок местности Сватово-Кременная, то только за истекшие сутки украинские боевики понесли потери порядка 200 военнослужащих, "…" а 103 - й батальон территориальной обороны вообще не досчитал 30, которые пропали без вести. "…" Морально-психологическое состояние их крайне низкое за истекший месяц " ..." у них небоевые потери даже возросли на 25%", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Он отметил, что в украинских войсках мало узких специалистов, офицерский состав также является низкоквалифицированным. "Офицеры, которые на фронтах, у них боевого опыта менее года "..." большая часть уничтожена. Те, кто проходит обучение на западе, "…" часть поступает на линию соприкосновения "…" они быстро утилизируются нашими военными", - добавил Марочко.

https://ria.ru/20230208/front-1850365355.html

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Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр