Рейтинг@Mail.ru
Хорошие времена рождают слабых людей — доказано Швейцарией - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/shveytsariya-1850427171.html
Хорошие времена рождают слабых людей — доказано Швейцарией
Хорошие времена рождают слабых людей — доказано Швейцарией - РИА Новости, 08.02.2023
Хорошие времена рождают слабых людей — доказано Швейцарией
Агентство Reuters сообщило, что Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине, однако не по собственной воле, а под влиянием... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T08:00
2023-02-08T08:09
авторы
швейцария
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_5f964c7a154a44a0797dca25e757e750.jpg
Агентство Reuters сообщило, что Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине, однако не по собственной воле, а под влиянием других западных стран. На нее давят после отказов дать разрешение Германии и Дании на реэкспорт швейцарской бронетехники и боеприпасов для Киева.Местные политики старательно делают хорошую мину при плохой игре, объясняя друг другу и подведомственному населению, что их страна — "часть западного мира", а значит, у нее "не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине". И вообще, если Швейцария продолжит упираться, это будет означать поддержку России, "что не является нейтральной позицией".На самом деле ничего удивительного в грядущем отказе Швейцарии от нейтралитета нет. То, что он неизбежен, стало понятно больше десяти лет назад, когда США успешно прогнули швейцарцев по сакральной для них до этого теме банковской тайны. Американцы добились раскрытия швейцарскими банкирами информации о нужных им клиентах. И это был тот самый случай, когда коготок увяз — всей птичке пропасть. И вот теперь мы наблюдаем следующий акт Марлезонского балета — подготовку к отказу от нейтралитета под внешним давлением.Казалось бы, какая беда для Швейцарии в том, чтобы немного поступиться некоторыми из своих национальных принципов, пусть даже закрепленных конституционно? Но не все так просто.Швейцария в массовом представлении является почти мифической землей частных банков, шоколада и часовщиков, страной, преисполненной порядка и благополучия, — мол, такой она была всегда. Однако последнее совершенно не соответствует действительности.Вся эта благодать вовсе не была преподнесена швейцарцам на блюдечке с голубой каемочкой. За ней стоят столетия бедности, тяжелого труда и суровых испытаний. В Средневековье швейцарские мужчины вовсе не от хорошей жизни покидали родину, чтобы служить в иностранных армиях, завоевав в итоге статус лучших наемников Европы. А в банковской сфере страна заявила о себе только в XIX веке — невероятно поздно по сравнению с другими европейскими государствами. Но это не помешало ей затоптать конкурентов и занять то место, которое за ней ныне закреплено.В общем, Швейцария являет собой живой пример, чего может добиться страна упорным трудом и умным использованием имеющихся в ее распоряжении возможностей. Что в данном случае особенно впечатляет, поскольку возможностей этих отпущено было небогато, но реализованы они оказались на 100 процентов. Так что нейтральный статус, а также незыблемость банковской тайны и другие ключевые принципы швейцарского общественно-политического устройства являются фундаментом, на котором процветает страна уже довольно долгое время.В такой ситуации позиция "мы тут пару кирпичиков из фундамента вытащим — ничего страшного не случится" как минимум недальновидна, а на самом деле просто неумна. Тем более что нынешнее стремительное потрошение Вашингтоном Западной Европы наглядно показывает, какое будущее американцы уготовили всем, кто позволит себе слабину.Современные швейцарские элиты оказались слишком слабы, чтобы удержать завоевания и достижения своих предшественников, построивших для них преуспевающую страну, уже давным-давно не знающую бедствий.Классический афоризм подсказывает, что следующий цикл швейцарской истории обещает быть менее приятным.
https://ria.ru/20230207/shveytsariya-1850191146.html
https://ria.ru/20230127/kholokost-1847853343.html
https://ria.ru/20230204/reeksport-1849754345.html
https://ria.ru/20230203/shveytsariya-1849503714.html
швейцария
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_127:0:1874:1310_1920x0_80_0_0_18ccc74062e6569c2e50e4e754f1e07a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, швейцария, украина, германия
Авторы, Швейцария, Украина, Германия
08:00 08.02.2023 (обновлено: 08:09 08.02.2023)
 

Хорошие времена рождают слабых людей — доказано Швейцарией

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Агентство Reuters сообщило, что Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине, однако не по собственной воле, а под влиянием других западных стран. На нее давят после отказов дать разрешение Германии и Дании на реэкспорт швейцарской бронетехники и боеприпасов для Киева.
Местные политики старательно делают хорошую мину при плохой игре, объясняя друг другу и подведомственному населению, что их страна — "часть западного мира", а значит, у нее "не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине". И вообще, если Швейцария продолжит упираться, это будет означать поддержку России, "что не является нейтральной позицией".
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 09:35Специальная военная операция на Украине
СМИ узнали о сомнениях в Швейцарии из-за поставок оружия Украине
На самом деле ничего удивительного в грядущем отказе Швейцарии от нейтралитета нет. То, что он неизбежен, стало понятно больше десяти лет назад, когда США успешно прогнули швейцарцев по сакральной для них до этого теме банковской тайны. Американцы добились раскрытия швейцарскими банкирами информации о нужных им клиентах. И это был тот самый случай, когда коготок увяз — всей птичке пропасть. И вот теперь мы наблюдаем следующий акт Марлезонского балета — подготовку к отказу от нейтралитета под внешним давлением.
Казалось бы, какая беда для Швейцарии в том, чтобы немного поступиться некоторыми из своих национальных принципов, пусть даже закрепленных конституционно? Но не все так просто.
Швейцария в массовом представлении является почти мифической землей частных банков, шоколада и часовщиков, страной, преисполненной порядка и благополучия, — мол, такой она была всегда. Однако последнее совершенно не соответствует действительности.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 13:39
Россию пригласили на мероприятие ООН в Женеве в память о жертвах холокоста
Вся эта благодать вовсе не была преподнесена швейцарцам на блюдечке с голубой каемочкой. За ней стоят столетия бедности, тяжелого труда и суровых испытаний. В Средневековье швейцарские мужчины вовсе не от хорошей жизни покидали родину, чтобы служить в иностранных армиях, завоевав в итоге статус лучших наемников Европы. А в банковской сфере страна заявила о себе только в XIX веке — невероятно поздно по сравнению с другими европейскими государствами. Но это не помешало ей затоптать конкурентов и занять то место, которое за ней ныне закреплено.
В общем, Швейцария являет собой живой пример, чего может добиться страна упорным трудом и умным использованием имеющихся в ее распоряжении возможностей. Что в данном случае особенно впечатляет, поскольку возможностей этих отпущено было небогато, но реализованы они оказались на 100 процентов. Так что нейтральный статус, а также незыблемость банковской тайны и другие ключевые принципы швейцарского общественно-политического устройства являются фундаментом, на котором процветает страна уже довольно долгое время.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 16:35
В сенате Швейцарии выступили против реэкспорта оружия на Украину
В такой ситуации позиция "мы тут пару кирпичиков из фундамента вытащим — ничего страшного не случится" как минимум недальновидна, а на самом деле просто неумна. Тем более что нынешнее стремительное потрошение Вашингтоном Западной Европы наглядно показывает, какое будущее американцы уготовили всем, кто позволит себе слабину.
Современные швейцарские элиты оказались слишком слабы, чтобы удержать завоевания и достижения своих предшественников, построивших для них преуспевающую страну, уже давным-давно не знающую бедствий.
Классический афоризм подсказывает, что следующий цикл швейцарской истории обещает быть менее приятным.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 13:30
Швейцария пересмотрит отношения с Россией без обсуждений с Москвой
 
АвторыШвейцарияУкраинаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала