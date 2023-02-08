https://ria.ru/20230208/shveytsariya-1850427171.html

Хорошие времена рождают слабых людей — доказано Швейцарией

Хорошие времена рождают слабых людей — доказано Швейцарией - РИА Новости, 08.02.2023

Хорошие времена рождают слабых людей — доказано Швейцарией

Агентство Reuters сообщило, что Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине, однако не по собственной воле, а под влиянием... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T08:00

2023-02-08T08:00

2023-02-08T08:09

авторы

швейцария

украина

германия

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Агентство Reuters сообщило, что Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине, однако не по собственной воле, а под влиянием других западных стран. На нее давят после отказов дать разрешение Германии и Дании на реэкспорт швейцарской бронетехники и боеприпасов для Киева.Местные политики старательно делают хорошую мину при плохой игре, объясняя друг другу и подведомственному населению, что их страна — "часть западного мира", а значит, у нее "не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине". И вообще, если Швейцария продолжит упираться, это будет означать поддержку России, "что не является нейтральной позицией".На самом деле ничего удивительного в грядущем отказе Швейцарии от нейтралитета нет. То, что он неизбежен, стало понятно больше десяти лет назад, когда США успешно прогнули швейцарцев по сакральной для них до этого теме банковской тайны. Американцы добились раскрытия швейцарскими банкирами информации о нужных им клиентах. И это был тот самый случай, когда коготок увяз — всей птичке пропасть. И вот теперь мы наблюдаем следующий акт Марлезонского балета — подготовку к отказу от нейтралитета под внешним давлением.Казалось бы, какая беда для Швейцарии в том, чтобы немного поступиться некоторыми из своих национальных принципов, пусть даже закрепленных конституционно? Но не все так просто.Швейцария в массовом представлении является почти мифической землей частных банков, шоколада и часовщиков, страной, преисполненной порядка и благополучия, — мол, такой она была всегда. Однако последнее совершенно не соответствует действительности.Вся эта благодать вовсе не была преподнесена швейцарцам на блюдечке с голубой каемочкой. За ней стоят столетия бедности, тяжелого труда и суровых испытаний. В Средневековье швейцарские мужчины вовсе не от хорошей жизни покидали родину, чтобы служить в иностранных армиях, завоевав в итоге статус лучших наемников Европы. А в банковской сфере страна заявила о себе только в XIX веке — невероятно поздно по сравнению с другими европейскими государствами. Но это не помешало ей затоптать конкурентов и занять то место, которое за ней ныне закреплено.В общем, Швейцария являет собой живой пример, чего может добиться страна упорным трудом и умным использованием имеющихся в ее распоряжении возможностей. Что в данном случае особенно впечатляет, поскольку возможностей этих отпущено было небогато, но реализованы они оказались на 100 процентов. Так что нейтральный статус, а также незыблемость банковской тайны и другие ключевые принципы швейцарского общественно-политического устройства являются фундаментом, на котором процветает страна уже довольно долгое время.В такой ситуации позиция "мы тут пару кирпичиков из фундамента вытащим — ничего страшного не случится" как минимум недальновидна, а на самом деле просто неумна. Тем более что нынешнее стремительное потрошение Вашингтоном Западной Европы наглядно показывает, какое будущее американцы уготовили всем, кто позволит себе слабину.Современные швейцарские элиты оказались слишком слабы, чтобы удержать завоевания и достижения своих предшественников, построивших для них преуспевающую страну, уже давным-давно не знающую бедствий.Классический афоризм подсказывает, что следующий цикл швейцарской истории обещает быть менее приятным.

https://ria.ru/20230207/shveytsariya-1850191146.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847853343.html

https://ria.ru/20230204/reeksport-1849754345.html

https://ria.ru/20230203/shveytsariya-1849503714.html

швейцария

украина

германия

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авторы, швейцария, украина, германия