https://ria.ru/20230208/resheniya-1850624305.html
Путин оценил решения по формированию целостной системы планирования в науке
Путин оценил решения по формированию целостной системы планирования в науке - РИА Новости, 08.02.2023
Путин оценил решения по формированию целостной системы планирования в науке
Решения по формированию целостной системы планирования в науке были верными, это показала текущая ситуация, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:17
2023-02-08T17:17
2023-02-08T17:17
владимир путин
россия
наука
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решения по формированию целостной системы планирования в науке были верными, это показала текущая ситуация, заявил президент России Владимир Путин. "Посмотрим, как реализуются уже принятые решения, которые, как показывает текущая непростая ситуация, были абсолютно верными. Имею в виду прежде всего формирование целостной системы планирования и управления научно-технологическим развитием", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию. Глава государства отметил, что за последние два года в этом направлении сделан ряд принципиальных шагов. В частности, Совет по образованию и науке наделен полномочиями по выработке всех стратегических решений в научно-технической сфере, под руководством президиума Совета начата работа по обновлению подходов к самой методологии научно-технического прогнозирования, а также по подготовке прогноза на долгосрочный период и прочее.
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, наука
Владимир Путин, Россия, Наука
Путин оценил решения по формированию целостной системы планирования в науке
Путин назвал решения по формированию целостной системы планирования в науке верными
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Решения по формированию целостной системы планирования в науке были верными, это показала текущая ситуация, заявил
президент России Владимир Путин.
"Посмотрим, как реализуются уже принятые решения, которые, как показывает текущая непростая ситуация, были абсолютно верными. Имею в виду прежде всего формирование целостной системы планирования и управления научно-технологическим развитием", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Глава государства отметил, что за последние два года в этом направлении сделан ряд принципиальных шагов. В частности, Совет по образованию и науке наделен полномочиями по выработке всех стратегических решений в научно-технической сфере, под руководством президиума Совета начата работа по обновлению подходов к самой методологии научно-технического прогнозирования, а также по подготовке прогноза на долгосрочный период и прочее.