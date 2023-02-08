https://ria.ru/20230208/resheniya-1850624305.html

Путин оценил решения по формированию целостной системы планирования в науке

Путин оценил решения по формированию целостной системы планирования в науке - РИА Новости, 08.02.2023

Путин оценил решения по формированию целостной системы планирования в науке

Решения по формированию целостной системы планирования в науке были верными, это показала текущая ситуация, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:17

2023-02-08T17:17

2023-02-08T17:17

владимир путин

россия

наука

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Решения по формированию целостной системы планирования в науке были верными, это показала текущая ситуация, заявил президент России Владимир Путин. "Посмотрим, как реализуются уже принятые решения, которые, как показывает текущая непростая ситуация, были абсолютно верными. Имею в виду прежде всего формирование целостной системы планирования и управления научно-технологическим развитием", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию. Глава государства отметил, что за последние два года в этом направлении сделан ряд принципиальных шагов. В частности, Совет по образованию и науке наделен полномочиями по выработке всех стратегических решений в научно-технической сфере, под руководством президиума Совета начата работа по обновлению подходов к самой методологии научно-технического прогнозирования, а также по подготовке прогноза на долгосрочный период и прочее.

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, наука