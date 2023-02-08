https://ria.ru/20230208/pozhar-1850519692.html

МЧС назвало причину пожара на НПЗ под Ростовом

МЧС назвало причину пожара на НПЗ под Ростовом - РИА Новости, 08.02.2023

МЧС назвало причину пожара на НПЗ под Ростовом

Пожар на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщил... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:31

2023-02-08T12:31

2023-02-08T12:51

происшествия

ростовская область

хмельницкий (город)

новошахтинск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожар на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС. Возгорание на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске произошло в среду утром. По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Позже пожар был локализован, затем - ликвидировано открытое горение. Никто не пострадал. "Предварительная причина (пожара) - нарушение технологического процесса", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что, предварительно, загорелась установка на территории завода, не уточнив, о какой именно установке идет речь. В тушении пожара задействовано 42 человека, 13 единиц техники.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850265225.html

ростовская область

хмельницкий (город)

новошахтинск

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Тушение пожара на Киевском шоссе. Видео МЧС РФ Тушение пожара на Киевском шоссе. Видео МЧС РФ 2023-02-08T12:31 true PT0M14S

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происшествия, ростовская область, хмельницкий (город), новошахтинск