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МЧС назвало причину пожара на НПЗ под Ростовом - РИА Новости, 08.02.2023
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МЧС назвало причину пожара на НПЗ под Ростовом
МЧС назвало причину пожара на НПЗ под Ростовом - РИА Новости, 08.02.2023
МЧС назвало причину пожара на НПЗ под Ростовом
Пожар на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщил... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:31
2023-02-08T12:51
происшествия
ростовская область
хмельницкий (город)
новошахтинск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожар на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС. Возгорание на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске произошло в среду утром. По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Позже пожар был локализован, затем - ликвидировано открытое горение. Никто не пострадал. "Предварительная причина (пожара) - нарушение технологического процесса", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что, предварительно, загорелась установка на территории завода, не уточнив, о какой именно установке идет речь. В тушении пожара задействовано 42 человека, 13 единиц техники.
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ростовская область
хмельницкий (город)
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Тушение пожара на Киевском шоссе. Видео МЧС РФ
Тушение пожара на Киевском шоссе. Видео МЧС РФ
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происшествия, ростовская область, хмельницкий (город), новошахтинск
Происшествия, Ростовская область, Хмельницкий (город), Новошахтинск
12:31 08.02.2023 (обновлено: 12:51 08.02.2023)
 
МЧС назвало причину пожара на НПЗ под Ростовом

МЧС: пожар на НПЗ под Ростовом произошел из-за нарушения технологического процесса

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожар на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области, по предварительным данным, произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС.
Возгорание на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске произошло в среду утром. По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Позже пожар был локализован, затем - ликвидировано открытое горение. Никто не пострадал.
"Предварительная причина (пожара) - нарушение технологического процесса", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что, предварительно, загорелась установка на территории завода, не уточнив, о какой именно установке идет речь.
В тушении пожара задействовано 42 человека, 13 единиц техники.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2020-2023 годах
 
ПроисшествияРостовская областьХмельницкий (город)Новошахтинск
 
 
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