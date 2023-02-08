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Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО

Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО - РИА Новости, 08.02.2023

Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО

Свыше 65 тысяч старых уличных фонарей заменили в Подмосковье в прошлом году. Вместо них на улицах 37 округов региона установили 66 тысяч современных... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:36

2023-02-08T19:36

2023-02-08T19:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Свыше 65 тысяч старых уличных фонарей заменили в Подмосковье в прошлом году. Вместо них на улицах 37 округов региона установили 66 тысяч современных светодиодных светильников. Об этом сообщил телеканал "360".В том числе в городах установили приборы учета электричества. Замена фонарей позволит значительно сократить количество потребляемой электроэнергии.В Щелкове установили 61,1 тысячи новых светодиодов, 5,3 тысячи – в Коломне, 5,2 тысячи появилось в Орехово-Зуеве, а в Клину – 4,9 тысячи опор. Кроме того, в Черноголовке, Пушкинском, Котельниках, Лотошине, Дубне и Шатуре перевыполнили план по установке."В 2023 году продолжим работу в данном направлении. В 48 городских округах планируем заменить более 100 тысяч светильников на светодиодные", – отметил Михаил Хайкин.Также более 2,7 тысячи шкафов управления наружным освещением установят в Подмосковье в текущем году.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), михаил хайкин