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Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО
Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО - РИА Новости, 08.02.2023
Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО
Свыше 65 тысяч старых уличных фонарей заменили в Подмосковье в прошлом году. Вместо них на улицах 37 округов региона установили 66 тысяч современных... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:36
2023-02-08T19:36
2023-02-08T19:36
новости подмосковья
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михаил хайкин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Свыше 65 тысяч старых уличных фонарей заменили в Подмосковье в прошлом году. Вместо них на улицах 37 округов региона установили 66 тысяч современных светодиодных светильников. Об этом сообщил телеканал "360".В том числе в городах установили приборы учета электричества. Замена фонарей позволит значительно сократить количество потребляемой электроэнергии.В Щелкове установили 61,1 тысячи новых светодиодов, 5,3 тысячи – в Коломне, 5,2 тысячи появилось в Орехово-Зуеве, а в Клину – 4,9 тысячи опор. Кроме того, в Черноголовке, Пушкинском, Котельниках, Лотошине, Дубне и Шатуре перевыполнили план по установке."В 2023 году продолжим работу в данном направлении. В 48 городских округах планируем заменить более 100 тысяч светильников на светодиодные", – отметил Михаил Хайкин.Также более 2,7 тысячи шкафов управления наружным освещением установят в Подмосковье в текущем году.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Свыше 65 тысяч старых уличных фонарей заменили в Подмосковье в прошлом году. Вместо них на улицах 37 округов региона установили 66 тысяч современных светодиодных светильников. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В том числе в городах установили приборы учета электричества. Замена фонарей позволит значительно сократить количество потребляемой электроэнергии.
"Расчетная экономия от замены светильников систем наружного освещения в данных округах составит более 200 миллионов рублей ежегодно", – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
В Щелкове установили 61,1 тысячи новых светодиодов, 5,3 тысячи – в Коломне, 5,2 тысячи появилось в Орехово-Зуеве, а в Клину – 4,9 тысячи опор. Кроме того, в Черноголовке, Пушкинском, Котельниках, Лотошине, Дубне и Шатуре перевыполнили план по установке.
"В 2023 году продолжим работу в данном направлении. В 48 городских округах планируем заменить более 100 тысяч светильников на светодиодные", – отметил Михаил Хайкин.
Также более 2,7 тысячи шкафов управления наружным освещением установят в Подмосковье в текущем году.