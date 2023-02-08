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Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО - РИА Новости, 08.02.2023
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Новости Подмосковья
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Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО
Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО - РИА Новости, 08.02.2023
Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО
Свыше 65 тысяч старых уличных фонарей заменили в Подмосковье в прошлом году. Вместо них на улицах 37 округов региона установили 66 тысяч современных... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:36
2023-02-08T19:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Свыше 65 тысяч старых уличных фонарей заменили в Подмосковье в прошлом году. Вместо них на улицах 37 округов региона установили 66 тысяч современных светодиодных светильников. Об этом сообщил телеканал "360".В том числе в городах установили приборы учета электричества. Замена фонарей позволит значительно сократить количество потребляемой электроэнергии.В Щелкове установили 61,1 тысячи новых светодиодов, 5,3 тысячи – в Коломне, 5,2 тысячи появилось в Орехово-Зуеве, а в Клину – 4,9 тысячи опор. Кроме того, в Черноголовке, Пушкинском, Котельниках, Лотошине, Дубне и Шатуре перевыполнили план по установке."В 2023 году продолжим работу в данном направлении. В 48 городских округах планируем заменить более 100 тысяч светильников на светодиодные", – отметил Михаил Хайкин.Также более 2,7 тысячи шкафов управления наружным освещением установят в Подмосковье в текущем году.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
19:36 08.02.2023
 

Свыше 65 тысяч светодиодных светильников установили в МО

© РИА Новости / Алексей КуденкоУстановка уличных фонарей
Установка уличных фонарей - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Свыше 65 тысяч старых уличных фонарей заменили в Подмосковье в прошлом году. Вместо них на улицах 37 округов региона установили 66 тысяч современных светодиодных светильников. Об этом сообщил телеканал "360".
В том числе в городах установили приборы учета электричества. Замена фонарей позволит значительно сократить количество потребляемой электроэнергии.
"Расчетная экономия от замены светильников систем наружного освещения в данных округах составит более 200 миллионов рублей ежегодно", – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
В Щелкове установили 61,1 тысячи новых светодиодов, 5,3 тысячи – в Коломне, 5,2 тысячи появилось в Орехово-Зуеве, а в Клину – 4,9 тысячи опор. Кроме того, в Черноголовке, Пушкинском, Котельниках, Лотошине, Дубне и Шатуре перевыполнили план по установке.
"В 2023 году продолжим работу в данном направлении. В 48 городских округах планируем заменить более 100 тысяч светильников на светодиодные", – отметил Михаил Хайкин.
Также более 2,7 тысячи шкафов управления наружным освещением установят в Подмосковье в текущем году.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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